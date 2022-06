Grandi notizie per i fan di The Boys: la quarta stagione della serie TV, ormai diventata un cult, si farà! L’annuncio è arrivato in data odierna da Amazon Prime Video a seguito del successo esplosivo del weekend di lancio della terza stagione.

La quarta stagione di The Boys si farà

La serie nominata agli Emmy è basata fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer. I primi tre episodi della terza stagione hanno debuttato venerdì 3 giugno, e nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì, fino all’epico finale di stagione di venerdì 8 luglio.

La stagione di otto episodi è disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Nei primi tre giorni di uscita della terza stagione, il pubblico mondiale di The Boys è cresciuto del 17% rispetto alla seconda stagione e del 234% rispetto alla prima.

Le voci di una possibile quarta stagione si susseguivano da mesi quando lo stesso Karl Urban, interprete di Billy Butcher, aveva rivelato ai microfoni di Variety di essere impegnato con le riprese dello show sino alla fine del 2022. Eric Kripke, showrunner della serie, si è detto entusiasta di poter raccontare nuove storie nel pazzo e adrenalinico universo di The Boys.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

Il franchise di The Boys include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolical, ora in streaming su Prime Video, oltre a Untitled Boys Spinoff, ambientato nell’unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti, attualmente in produzione.