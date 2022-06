Finalmente il momento che tutti i fan di The Boys stavano aspettando è arrivato: la serie televisiva statunitense creata da Eric Kripke in streaming su Amazon Prime torna con The Boys 3 sulla piattaforma del colosso dello shopping domani 3 giugno! Basata sull’omonimo fumetto scritto da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys offre uno sguardo tra i più divertenti e irriverenti su ciò che accade quando i supereroi abusano dei propri poteri, venendo trattati come le celebrità, quasi come delle vere e proprie divinità. A contrapporsi alla corruzione dei supereroi solo un gruppo di vigilantes, che tenta in ogni modo possibile di svelare al mondo la verità sui Sette e sulla Vought, la compagnia miliardaria che li controlla e copre i loro crimini.

Riusciranno i Boys a mettere a nudo le malefatte di questi incontrollabili Super che credono di potersela cavare in qualsiasi situazione? Prima però di entrare nel vivo di questa nuova e incredibile stagione di The Boys, andiamo a rinfrescare un po’ la memoria sugli avvenimenti che ci hanno portato a questi nuovi episodi.

The Boys, dove eravamo rimasti

L’ultimo esplosivo (nel vero senso della parola) episodio della seconda stagione di The Boys, ha visto il leader dei Sette perdere quasi ogni cosa a lui più cara. In seguito al terribile attacco avvenuto durante la conferenza contro la Vought al Congresso, viene autorizzata la produzione del Composto V per le forze militari, mentre Grace Mallory e Victoria Neuman cercano di convincere inutilmente il segretario della difesa a non firmare.

E, nello stesso momento in cui i Boys erano impegnati a dare fondo alle “maniere pesanti” per riuscire a trovare il modo di eliminare ogni membro dei Sette, il direttore della Vought accetta la proposta del capo della Chiesa della Collettività di far rientrare Abisso nella squadra di supereroi, tagliando fuori però A-Train che, avendo origliato il tutto, decide di fornire a Starlight e Hughie le prove sul passato nazista di Stormfront per farla eliminare e, di fatto, liberare un posto per sé stesso alla Torre dei Sette.

L’ignara supereroina è intenta a passare del tempo con la nuova famigliola felice creata da lei e Patriota assieme al figlio di lui, Ryan, che gli chiederà di insegnargli ad usare i propri poteri. Butcher e i Boys nel frattempo mettono a punto un piano per salvare il bambino dalle grinfie del supereroe, divulgando anche le informazioni sul passato di Stormfront che lascia Patriota e Ryan da soli.

Grazie ad un congegno potenziato da Frenchie, i Boys riescono ad attaccarli, separando il bambino dal supereroe. Una volta allontanati Becca e Ryan e affidandoli a Latte Materno, Butcher tornerà indietro per finire il lavoro con Patroita, che però scatena la sua ira su una squadra armata della Vought mandata a prendere Butcher.

Stormfront, raggiungendo l’auto su cui si trovano Latte Materno, Becca e il figlio, li attacca venendo poi contrastata dalla squadra dei Boys. Con l’aiuto di Queen Maeve, Starlight e Kimiko riescono a mettere in fuga Stormfront che però riesce a raggiungere Butcher, la moglie e Ryan: sarà proprio lei a scatenare i poteri del ragazzino, rendendola in fin di vita bruciandola e amputandole alcuni arti con la vista laser. Nello scontro Becca viene ferita fatalmente e affida il ragazzino a Butcher, che si trovano ad affrontare Patriota. Il supereroe viene però bloccato e messo in scacco da Maeve, che lo ricatta con un video recuperato di loro due su un aereo.

Tutte le colpe dell’attacco al Congresso vengono fatte cadere su Stormfront, approfittando del suo passato che è ormai uscito allo scoperto mentre nel frattempo, Grace Mallory propone a Butcher e ai Boys un nuovo lavoro per conto della CIA, facendo così cadere tutte le accuse nei loro confronti. La deputata Victoria Neuman viene invece messa a capo di un ufficio che si occupa degli affari dei Supereroi. Proprio lei però è una delle rivelazioni più scottanti dell’ultimo episodio: dopo aver chiuso una chiamata di ringraziamento con Alastair Adana, lo fa esplodere mostrando così chi si celava davvero dietro l’attacco al Congresso durante la conferenza contro la Vought.

La nuova stagione (spoiler free)

La seconda stagione di The Boys si era quindi conclusa ampiamente a favore della nostra squadra non convenzionale di umani. Tra nuovi lavori, riabilitazioni di nomi e ricatti che sembrano in qualche modo dare potere ai Boys, la terza stagione sembra essere pronta a destabilizzare gli equilibri molto precari ancora una volta. Come vi avevamo già accennato in questo articolo, Butcher si ritrova ad assumere il Composto V sfruttando però anche i poteri che ne derivano, facendoci chiedere fin dove è disposto ad arrivare per porre fine all’esistenza di Patriota.

Quest’ultimo nei primi episodi di questa stagione sembra proprio non riuscire ad accettare la nuova situazione di stallo e ricatto in cui è finito sotto ogni fronte, tanto da rigettare i momenti di popolarità che il nuovo film dei Sette sembra aver fornito. All’opposto invece, Hughie e Starlight sembrano finalmente poter mostrare alla luce del sole la loro relazione e le cose sembrano andare bene per entrambi. La supereroina pare aver acquisito una nuova forza e sicurezza in sé stessa, anche grazie alla conduzione del nuovo programma per trovare il nuovo componente dei Sette. Ma, come la quiete prima della tempesta, anche questa nuova dimensione sembra essere destinata ad essere travolta: riuscirà la nostra eroina a mantenere il controllo o finirà per crollare anche lei sotto la corruzione dei più potenti?

E se la lotta di Butcher lo porta a usare il Composto V, la ricerca di un’arma per eliminare Patriota per sempre sembra condurre i Boys alla vecchia guardia dei Sette, scoperchiando un enorme vaso di Pandora di supereroi del passato, con conseguenti tragedie e sotterfugi. Una stagione che si prospetta quindi ricca di sorprese e momenti inaspettati, conditi da una buona dose di irriverenza e scene raccapriccianti, che non faranno altro che aumentare l’hype dei propri fan attorno a The Boys.

Cosa aspettarsi da The Boys 3

Se la trama sembra quindi promettere bene in quanto ad avvenimenti e svolte nella storia, lo svolgimento pare invece subire qualche contraccolpo. Alcuni momenti degli episodi che abbiamo potuto vedere in anteprima hanno un ritmo narrativo un po’ più rallentato, risultando quasi sospesi all’interno del filone principale. Indubbiamente alcuni di questi sono necessari e uno svolgimento logico della trama, ma la dispersione che viene creata specialmente in ciò che riguarda Kimiko è purtroppo un punto a sfavore.

Nonostante però questi sporadici rallentamenti, alcuni grandi pregi di The Boys invece rimangono i reparti make up ed effetti speciali: anche in questa terza stagione, la serie riconferma la propria attenzione verso ogni minimo, crudo e viscerale (in senso letterale) dettaglio. Tra esplosioni, superpoteri e CGI usata magistralmente in alcune scene decisamente disturbanti, The Boys non trattiene nessun colpo e decide di dare fondo ancora una volta alla parte più irriverente dei supereroi.

E’ certo quindi che lo show riesce a mantenere le alte aspettative create con gli scorsi episodi, rafforzando anche la propria posizione in controtendenza rispetto alle serie e ai film sui supereroi a cui casa Marvel ci ha ampiamente abituato. I super di The Boys sembrano quasi più umani e reali delle loro controparti Disneyane, rendendo a tutti gli effetti gli avvenimenti dei vari episodi quasi plausibili nel caso in cui esistessero davvero umani con dei superpoteri.

Tirando le somme

Ed è proprio grazie a questa caratteristicha che The Boys è la serie per chiunque sia stanco dei soliti eroi con poteri incredibili e senza mai un difetto che riescono sempre a far vincere il bene sul male. Preparatevi quindi a scene raccapriccianti, di tanto in tanto anche disgustose, ma sempre in grado di mettervi a disagio nel confrontarvi con la parte più grezza e animalesca delle persone.

Non perdetevi quindi la terza stagione di The Boys su Amazon Prime, disponibile allo streaming con i nuovi episodi dal 3 giugno!