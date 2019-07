La Sirenetta: Harry Styles in trattative per interpretare il Principe Eric

L'ex-cantante degli One Direction Harry Styles è in trattativa per interpretare il Principe Eric nel live action Disney de La Sirenetta.

Continua il casting del live action de La Sirenetta, e a quanto pare la chiaccheratissima Ariel di Halle Bailey potrebbe aver trovato il suo Principe Eric, si tratta di Harry Styles.

L’ex-cantante degli One Direction, ora solista, sarebbe in trattative preliminari con i Disney Studios per interpretare Eric, l’interesse sentimentale di Ariel nel live action de La Sirenetta. I detrattori potranno comunque dormire sonni tranquilli: Harry Styles ha già dimostrato che dietro un bel visino ed una bella voce si nasconde anche un buon attore, come ha potuto dimostrare in Dunkirk, il film di Christopher Nolan, sebbene il motivo dietro alla scelta è piuttosto semplice da intuire, al di là di una somiglianza estetica, Styles ha una voce molto apprezzata, cosa che, messa in relazione alle incredibili doti canore della Bailey enunciate da Disney (ricordiamo che stando ai comunicati ufficiali della major, la voce della giovane popstar afroamericana è il motivo per cui le è stata attribuita la parte), denota particolare cura ed attenzione al lato cantato della pellicola visto che a dirigerla vi sarà Rob Marshall, molto legato al panorama musical come ha già dimostrato in Chicago, Nine e Il Ritorno di Mary Poppins.

E parlando di trattative, anche Melissa McCarthy sta discutendo per interpretare il ruolo della Strega del Mare, Ursula, mentre Jacob Tremblay ed Awkwafina dovrebbero rispettivamente interpretare Flounder e Scuttle. Il film de La Sirenetta sarà scritto da Jane Goldman (Kick-Ass) e David Magee (Vita di Pi), la colonna sonora del film animato classico composta da Alan Menken verrà riarrangiata da Lin-Manuel Miranda (Oceania), i costumi saranno curati da Colleen Atwood (Memorie di una Geisha). Le riprese si svolgeranno a Porto Rico ed in Sud Africa, il film è atteso nelle sale nel 2021.