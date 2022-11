Mentre continuano a circolare nuove voci sul futuro di Harry Potter, che a quanto pare sarebbe più vivo che mai, emerge anche un’indiscrezione sui piani cancellati per l’adattamento di Harry Potter e la maledizione dell’erede, opera teatrale in due parti di Jack Thorne su soggetto di J. K. Rowling (poi tramutata in forma cartacea). A quanto pare la Warner era interessata a realizzare un adattamento per il grande schermo, ma non è poi andata avanti per un motivo ben preciso.

C’erano piani per un adattamento di Harry Potter e la maledizione dell’erede

Secondo un report esclusivo del portale Puck la Warner si sarebbe scontrata con le opinioni contrastanti di J.K. Rowling e del suo team, non interessati a un possibile adattamento cinematografico. La scrittrice e i produttori dell’opera teatrale Sonia Friedman e Colin Callender erano convinti che un film avrebbe distolto l’attenzione dallo spettacolo a teatro mentre si trovava all’apice della sua promozione. I piani alti della Warner, invece, temevano che realizzare un nuovo capitolo della saga avrebbe voluto dire dichiarare il fallimento del franchise spinoff Animali Fantastici. I piani non si sono quindi mai concretizzati.

Harry Potter e la maledizione dell’erede si svolge quasi 20 anni dopo Harry Potter e i Doni della Morte e presenta versioni adulte di alcuni dei personaggi originali come attori secondari. Lo spettacolo teatrale ha debuttato ufficialmente il 30 luglio 2016, dopo un’anteprima tenutasi a Londra il 7 giugno. La sceneggiatura è stata infine diffusa in Inghilterra a partire dal 31 luglio, in Italia il libro è stato poi edito da Salani, il 24 settembre 2016. L’opera è stata poi condensata in un’unica piece teatrale, approdando anche a Broadway.

Nel frattempo è molto probabile che il franchise di Harry Potter possa continuare con nuovi contenuti esclusivi per lo streaming: Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO, ha infatti dichiarato di essere al lavoro con progetti che renderanno felici i fan. Ignoto invece il destino di Animali Fantastici. Il primo film, uscito nel 2016, ha riscosso un discreto successo, ma i successivi due hanno floppato, culminando con Animali Fantastici: i segreti di Silente, che ha segnato il punto più basso del franchise degli ultimi 10 anni.