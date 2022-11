Nonostante la tendenza al ribasso del franchise di Harry Potter, Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO, pensa che ci saranno nuovi contenuti legati all’universo narrativo del maghetto più famoso del mondo. Il franchise di Harry Potter sta percorrendo una traiettoria discendente dal 2011, quando l’ultimo film della serie originale, Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2, ha stabilito un record al ribasso per il franchise, essendo il film della serie originale ad aver incassato di meno al botteghino.

Daniel Radcliffe in Harry Potter e la Pietra Filosofale

Il primo spin-off successivo a quella deludente avventura, Animali Fantastici e dove trovarli, del 2016, è stato un discreto successo, ma i successivi due film di quella serie sono stati deludenti al botteghino, culminando con Animali Fantastici: i segreti di Silente, che ha segnato il punto più basso del franchise degli ultimi 10 anni.

Il futuro del franchise di Harry Potter secondo la nuova dirigenza HBO

Eppure, anche se al botteghino le avventure più recenti di Harry Potter sono state certamente deludenti, Aubrey sembra pensare che una transizione allo streaming potrebbe sbloccare un nuovo potenziale per il franchise, come ha spiegato in un’intervista con Variety.

“Siamo molto coinvolti nella creazione di nuovi contenuti per i fan e stiamo pensando a cosa fare in seguito”.

Lo streaming potrebbe essere la chiave per sbloccare un nuovo potenziale per i contenuti di Harry Potter, poiché i contenuti in streaming vengono giudicati in base a criteri diversi rispetto alle uscite dei film nei cinema. Inoltre, lo streaming offre la possibilità di guardare i contenuti nel proprio tempo libero o in più sessioni. Altri franchise sono già passati alla televisione, come Gli Anelli del Potere e Andor. I fan di Harry Potter possono solo sperare in qualcosa di simile. Al momento non sono stati annunciati nuovi progetti.