Continuano le strategie di espansione globale con Triple H al comando. Nei giorni scorsi la WWE ha annunciato la chiusura definitiva di NXT UK, brand lanciato nel 2016 come territorio di sviluppo per i wrestler britannici e poi approdato in TV nel 2018 con un proprio show. Al suo posto verrà lanciato nel 2023 NXT Europe, brand che come si evince dal titolo accoglierà wrestler provenienti da ogni parte d’Europa.

La WWE chiude ufficialmente NXT UK

Nel corso degli anni NXT UK ha visto scontrarsi grandi wrestler del calibro di Gunther (Walter), Butch (Pete Dunne), Doudrop, Rhea Ripley e molti altri, poi arrivati nel main roster. L’attuale NXT UK Champion Tyler Bate è apparso a sorpresa dopo il main event di NXT Heathwave, mandando un segnale di sfida all’NXT Champion Bron Breakker. Tyler Bate, lo ricordiamo, fu anche l’inagurale UK Champion dopo aver vinto un torneo nel 2017, sconfiggendo in finale Pete Dunne.

L’Hall of Famer Shawn Michaels, promosso a WWE Vice President of Talent Development Creative, ha dichiarato che questo è il momento giusto per espandere NXT ben oltre i confini del Regno Unito. Prima del debutto di NXT Europe la WWE ha annunciato la nuova edizione di Worlds Collide, Premium Live Event in programma il 4 settembre, il giorno dopo Clash at the Castle. Uno show in cui migliori di NXT UK si scontreranno con i migliori di NXT.

Data la chiusura di NXT UK molti dei wrestler di punta, tra cui Mark Andrews, Sha Samuels e “Flash” Morgan Webster sono stati licenziati. Non sappiamo se saranno richiamati in vista del lancio di NXT Europe, ma nel frattempo sono liberi di accettare booking in giro per il mondo nelle varie federazioni indipendenti. La speranza è che nel brand possa esserci spazio anche per atleti di origini italiane. Al momento l’unico wrestler nostrano in attività è Giovanni Vinci (Fabian Aichner) che abbiamo intervistato nelle scorse settimane.

Dove vedere NXT Europe?

Così come accaduto con le puntate e gli speciali di NXT UK, NXT Europe sarà visibile in esclusiva sul WWE Network. Lo stesso accadrà per il prossimo evento, Worlds Collide.