Da Fabian Aichner a Giovanni Vinci. La superstar originaria di Falzes, comune della provincia autonoma di Bolzano, ha deciso di tornare alla ribalta in quel di NXT 2.0 con una nuova veste, portando sul ring della WWE lo stile e l’eleganza italiana. Lasciatosi alle spalle il periodo da campione di coppia assieme a Marcel Barthel (adesso Ludwig Kaiser a SmackDown), è pronto a puntare al main event e al giro titolato in singolo. Ecco la nostra intervista a Giovanni Vinci.

Da Fabian Aichner a Giovanni Vinci. Ti sei lasciato l’IMPERIUM alle spalle e hai debutto a NXT 2.0 in questa nuova veste. Puoi raccontarci di più? Chi ha scelto il nuovo nome?

Giovanni Vinci: La rottura tra me e Ludwig è stata del tutto inaspettata, ma il cambiamento fa parte della vita, non è vero? I primi giorni sono stati duri perchè non sapevo come affrontare questo cambio di personaggio, ma dovevo adattarmi. Ho iniziato a pensare a dei nomi da suggerire, ne ho proposti ben quindici e sono contento del fatto che la WWE abbia scelto alla fine quello di Giovanni (è il nome di mio fratello). Poi sono stati loro a propormi dei cognomi e io ho scelto Vinci, era quello che secondo me meglio si adattava alla nuova gimmick. Penso davvero che il personaggio di Giovanni Vinci abbia un grande potenziale.

Di solito nel mondo dello sport-entertainment ci sono sempre stati italiani stereotipati (pizza, mandolino, ecc). Finalmente abbiamo un italiano vero e proprio che rappresenta il clou del nostro Paese (eleganza, stile, belle macchine). Cosa si prova al riguardo?

Giovanni Vinci: Mi sento benissimo perchè so di avere una grande responsabilità sulle spalle. Sin da quando ho cominciato a guardare il Wrestling in TV a 13 anni ho sempre sognato di restituire dignità e serietà all’Italia. Adesso ho l’opportunità di dimostrare al mondo intero che il nostro Paese possa davvero essere preso sul serio. Voglio far tornare il business ai tempi di Bruno Sammartino e fare in modo che l’Italia sia fiera di avere qualcuno che li rappresenti in WWE. Posso farcela.

Puoi raccontarci come è nata la catchphrase “Veni, Vidi, Vinci”?

Giovanni Vinci: Mi viene da ridere perchè questa volta è stato un processo molto semplice. Sono ancora in buoni rapporti con Gunther ed è stato lui a suggerirmi la nuova catchphrase. Quando gli ho parlato del mio nuovo personaggio mi ha detto che gli veniva in mente il motto latino Veni, Vidi, Vici e poi abbiamo aggiunto Vinci alla fine. Penso sia perfetta. Ne ho parlato anche con Shawn e lui era molto positivo al riguardo. Come ti dicevo prima, ci sono tutti gli ingredienti per fare bene di qui in futuro.

Con questa nuova veste saresti pronto per l’NXT Championship. Ti piacerebbe affrontare Bron Breakker? Potrebbe uscir fuori un ottimo match anche per via della stazza fisica di entrambi

Giovanni Vinci: Ti ringrazio. Mi alleno due, tre volte al giorno per rimanere al top della forma. Bron Breakker è un ottimo atleta e mi piacerebbe senza dubbio affrontarlo. Se dovesse presentarsi l’opportunità di un match titolato la coglierei al volo.

Dopo SummerSlam sarà tempo di Clash at the Castle, il grande ritorno della WWE in UK a 30 anni di distanza. Drew McIntyre è stato l’ambasciatore di questo evento per il Regno Unito. Giovanni Vinci potrà fare lo stesso per l’Italia?

Giovanni Vinci: Assolutamente! Era da sempre il mio sogno di poter lottare in uno stadio in Italia. Lo show in UK sarà grandioso perchè, come hai detto tu, si tratterà di un grande evento in uno stadio inglese dopo oltre trent’anni. La speranza è che si possa fare un qualcosa del genere anche in Italia in futuro e io sono molto fiducioso al riguardo.

Dove vedere NXT 2.0 in Italia

Vi ricordiamo che le puntate settimanali di NXT, assieme a Raw e SmackDown, sono disponibili con il commento in italiano su ogni settimana su Discovery+. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.