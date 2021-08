La WWE termina il contratto di Bray Wyatt: ecco tutti i dettagli

Nella giornata di ieri è piombata come un fulmine a ciel sereno la notizia del rilascio di Bray Wyatt, ex WWE Champion nonchè una delle superstar che più di tutte ha provato a reinventarsi nel corso degli ultimi anni.

La Compagnia si è limitata a dare la notizia attraverso il classico messaggio postato sul sito ufficiale ma, a quanto pare, ci sarebbero altre motivazioni dietro al licenziamento improvviso. Secondo alcune fonti, infatti, il rilascio sarebbe arrivato per motivi di tagli al budget e per alcune divergenze creative attorno al personaggio di “The Fiend”.

WWE has come to terms on the release of Bray Wyatt. We wish him the best in all his future endeavors. https://t.co/XIsUbaMUZ7 pic.twitter.com/koRuC3w1yr — WWE (@WWE) July 31, 2021

Wyatt aveva preso parte all’edizione di WrestleMania di quest’anno, perdendo in pochi minuti contro Randy Orton, per poi sparire dalle scene. Il suo ritorno sul ring sarebbe dovuto avvenire in questi mesi, ma tutto è ormai sfumato.

Bray Wyatt licenziato dalla WWE, quale sarà il suo futuro?

Sono adesso in molti a chiedersi cosa riserverà il futuro per Windham Lawrence Rotunda, vero nome della superstar. Alcuni vorrebbero vederlo in All Elite Wrestling, magari coinvolto in una storyline con il Dark Order, stable capeggiata in passato dal compianto Brodie Lee, uno dei più cari amici di Wyatt.

Anche la prematura scomparsa di quest’ultimo, avvenuta nel 2020 a causa di un tumore ai polmoni, potrebbe aver ulteriormente destabilizzato la condizione psicologica di Bray Wyatt. La speranza comune, dunque, è che la superstar trentaquattrenne possa trovare nel breve tempo possibile la sua serenità.

Prima a NXT, poi nel main roster, Bray Wyatt ha sempre cercato di offrire ai fan della WWE un qualcosa di diverso dagli schemi, diventando anche uno dei top seller per quanto concerne il merchandising. La Compagnia, però, non ci ha mai creduto fino in fondo, gestendo il suo personaggio in maniera sempre altalenante.

Vi ricordiamo che potete guardare tutti i PPV, documentari e podcast della WWE in esclusiva sul Network. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, potete cliccare qui.