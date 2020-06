L’Attacco dei Giganti – il manga è prossimo alla conclusione

Hajime Isayama, penna e matite dietro il fenomeno L’Attacco dei Giganti, è stato recentemente intervistato da TBS confermando che il manga è prossimo alla conclusione. Secondo l’autore infatti la storia è completa al 95% ribadendo la sua volontà, più volte espressa anche in passato, di chiudere la serie entro il 2020.

Il sensei Isayama aveva addirittura anticipato, nel 2019, di aver già pronta la tavola finale dell’ultimo capitolo. Ricordiamo che il manga si era fermato, per la prima volta nella sua storia, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus.

Recentemente sono stati annunciati anche la Quarta, ed ultima, Stagione anime e un nuovo film animato – trovate i dettagli QUI e QUI – annunci che farebbero davvero pensare che l’opera sia in dirittura di arrivo anche nella sua forma cartacea.

L’Attacco dei Giganti è pubblicato in Italia da Planet Manga con 29 volumi sui 31 già disponibili in Giappone.

In un medioevo alternativo i Giganti, altissime e mostruose creature che si cibano di carne umana, minacciano con la loro presenza l’umanità. Nonostante la costruzione di una città protetta da ben tre mura di cinta, nell’anno 845 i Giganti, guidati da un Gigante Colossale, torneranno all’attacco. In questa battaglia il protagonista Eren perderà sua madre, divorata viva davanti ai suoi occhi. Straziato dal dolore, insieme al suo amico d’infanzia Armin e alla sua sorella adottiva Mikasa, entrerà a far parte dell’esercito e cercherà, con tutte le sue forze, di vendicarsi.