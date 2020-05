L’Attacco dei Giganti Chronicle – trailer e poster del nuovo film

Dopo la pubblicazione a sorpresa del primo trailer per l’attesissima quarta ed ultima stagione della serie anime, i canali ufficiali de L’attacco dei Giganti nella tarda serata di ieri ha annunciato l’arrivo di un nuovo lungometraggio intitolato L’Attacco dei Giganti Chronicle.

Eccovi il trailer:

L’Attacco dei Giganti Chronicle uscirà il prossimo 17 luglio in Giappone e sarà un film riepilogativo che riassumerà gli eventi delle 3 stagioni anime, 59 episodi in totale, così come fatto dagli altri tre lungometraggi precedentemente usciti negli anni scorsi fra una stagione e l’altra fungendo da raccordo.

La prima stagione della serie anime è stata adattata in due film cinematografici, con nuove animazioni e un doppiaggio inedito da parte dello stesso cast di doppiatori. Il primo lungometraggio, L’attacco dei giganti – Il film: parte I. L’arco e la freccia cremisi tratta i primi 13 episodi ed è stato proiettato in Giappone il 22 novembre 2014; il secondo, L’attacco dei giganti – Il film: parte II. Le ali della libertà tratta la seconda parte ed è uscito invece il 27 giugno 2015. In Italia entrambi i lungometraggi sono stati distribuiti nei cinema dalla Nexo Digital. Un terzo film riassuntivo L’attacco dei giganti – Il film: parte III. L’urlo del risveglio, relativo alla seconda serie televisiva, è stato distribuito in Giappone il 13 gennaio 2018: Dynit ne ha annunciato l’acquisto al Lucca Comics & Games 2017 per pubblicarlo stavolta direttamente in home video.

Eccovi il poster de L’Attacco dei Giganti Chronicle:

L’Attacco dei Giganti è pubblicato in Italia da Planet Manga con 29 volumi sui 31 già disponibili in Giappone.

In un medioevo alternativo i Giganti, altissime e mostruose creature che si cibano di carne umana, minacciano con la loro presenza l’umanità. Nonostante la costruzione di una città protetta da ben tre mura di cinta, nell’anno 845 i Giganti, guidati da un Gigante Colossale, torneranno all’attacco. In questa battaglia il protagonista Eren perderà sua madre, divorata viva davanti ai suoi occhi. Straziato dal dolore, insieme al suo amico d’infanzia Armin e alla sua sorella adottiva Mikasa, entrerà a far parte dell’esercito e cercherà, con tutte le sue forze, di vendicarsi.

Il manga ha ispirato una serie anime composta attualmente da tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix. La quarta stagione dell’anime, l’ultima, debutterà nel corso dell’Autunno del 2020.