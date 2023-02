L’autore de L’Attacco dei Giganti disegnerebbe ancora, ma ad una condizione precisa che molto probabilmente non farà piacere agli appassionati più affiatati. Hajime Isayama è stato ospite al festival d’Angoulême presso l’omonima città per discutere tutto ciò che riguarda il suo mondo manga e del successo planetario di Shingeki no Kyojin, ora che finalmente possiede tempo a disposizione per vivere la vita al di là della scrivania da lavoro.

L’autore ha concluso la sua opera ad aprile 2021, dopo 10 anni di serializzazione ininterrotta, e ha dichiarato che al momento non ha avviato nè piani per un sequel de L’Attacco dei Giganti e nè per un nuovo manga, tuttavia tornerebbe a prendere i suoi strumenti per scrivere circa 15 pagine. In aggiunta Isayama ha nuovamente reiterato il suo sogno di gestire una sauna di sua proprietà un giorno… e lo ha anche disegnato:

I personaggi de L'Attacco dei Giganti in una sauna riflettono il sogno di Hajime Isayama

Ricordiamo che la storia sta per raggiungere la conclusione anche nell’adattamento animato prodotto dallo studio di animazione MAPPA. La stagione finale, infatti, avrà inizio a marzo 2023 e invitiamo a cliccare qui per scoprire gli ultimi dettagli.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile per la visione con sottotitoli in italiano su Cruchyroll. La terza parte della stagione finale, si dividerà in due trimestri e il primo comincerà il 4 marzo 2023: