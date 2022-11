Ospite per la prima volta al Anime NYC in quel di New York City, l’autore de L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama, ha chiacchierato con gli appassionati rivelando, fra gli altri dettagli, il suo stato dopo la fine del manga avvenuta in Giappone ad aprile 2021.

L’autore de L’Attacco dei Giganti ha sofferto dopo la fine del manga

Il finale del manga è stato effettivamente piuttosto controverso e l'autore ha provato difficoltà nell'accettare come fosse finito il suo lavoro. Tuttavia è bastato ricevere affetto degli appassionati per stare immediatamente meglio, quasi sino a commuoversi.

Le parole dell’autore sono state le seguenti, precisamente:

Vorrei esprimere la mia gratitudine verso tutti i gli appassionati. Ad esser sincero non sapevo cosa provavo alla fine della storia e ho avuto un periodo davvero difficile. Portavo con me ogni giorno paranoia e ho sofferto per un po’ sino a ieri quando ho incontrato i fan per la sessione di autografi. I fan mi hanno detto che il finale è stato bello e che è stato apprezzato. Entrare in risonanza con questo feedback mi ha reso felice ed è stato veramente incredibile venire sino qui a New York. È stata una grande esperienza.

Ricordiamo che il finale del manga sarà rivelato nel 2023 anche nell’adattamento anime in occasione della terza parte della Stagione Finale. Cliccate qui per gli ultimi dettagli.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

L'opera si conclude con uno sconvolgente ultimo volume.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile in Italia per la visione sia con sottotitoli su Cruchyroll che con doppiaggio su Prime Video. La terza parte della Stagione Finale arriverà nel 2023: