Eccovi le novità BAO Publishing annunciate su Preview 68. Il catalogo è stato diffuso questa mattina. Un mese ad appannaggio dell’etichetta Aiken con ben 3 volumi sulle 4 uscite previste.

Scopriamo tutte le novità nel dettaglio.

Le novità BAO Publishing annunciate su Preview 68

NELLA MELMA

di Pat Grant

200 pagine – 18 x 25 cm, colori, cartonato

€ 20,00

In un’Australia irriconoscibile, colpita da un misterioso disastro climatico, l’umanità è ormai allo sbando. La melma ricopre le strade delle città, ma forse quella che alberga nei cuori di ciascuno degli abitanti è un pericolo ben peggiore. Due fratelli decisi a sbarcare il lunario aprono così un’attività per cercare fortuna, ma in un mondo in cui scivolare nel fango è fin troppo facile niente andrà per il verso giusto. Pat Grant confeziona una feroce satira della nostra società, spingendosi al limite per mostrarci quello che potremmo diventare se non iniziamo – fin da subito – a invertire la rotta delle nostre azioni.

Le novità Aiken annunciate su Preview 68

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 4

di Yaro Abe

304 pagine – 15 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 17,00

C’è un solo piatto, segnato sul menu alla parete, ma tutti gli avventori della Taverna di mezzanotte sanno che lo chef preparerà loro qualunque cosa desiderino, se ha gli ingredienti. Le vite degli abitanti della notte di Tokyo si intrecciano in questa fortunata serie di storie brevi in cui il cibo è una scusa per raccontarsi. Delicato, ironico e profondo, è ormai a tutti gli effetti il manga di punta della linea Aiken di BAO.

PRINCESS MAISON 6

di Aoi Ikebe

216 pagine – 13 x 18 cm, B/N, brossurato

€ 7,90

Una trentenne che cerca casa. Quanto può essere emozionante, una storia così? Eppure, le avventure della protagonista nel mercato immobiliare di Tokyo, in mano a un mangaka di razza come Aoi Ikebe, diventano una riflessione sulle aspirazioni e le difficoltà dei giovani di oggi. Una storia dolceamara e straordinariamente pertinente anche per i lettori italiani, sebbene si ambienti in Giappone, un Paese culturalmente diversissimo dal nostro. Il volume conclusivo di una serie che, con delicatezza e quasi in punta di piedi, si è conquistato un posto importante all’interno della linea Aiken di BAO.

DIEN BIEN PHU 5

di Daisuke Nishijima

272 pagine – 13 x 18 cm, B/N, brossurato

€ 8,90

Un nuovo volume di Dien Bien Phu, amatissimo manga della collana Aiken di BAO. Daisuke Nishijima racconta gli orrori del Vietnam da un punto di vista inedito, tra amicizie improbabili, alleanze destinate a fallire e forse… l’amore. Ma come possono due persone conoscersi e innamorarsi quando tutto il mondo attorno a loro dice che dovrebbero odiarsi perché le loro bandiere sono diverse?

