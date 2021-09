Nella tarda mattinata di oggi è stato diffuso il catalogo Anteprima 361 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di novembre 2021. Da segnalare gli esordi di SPACE BASTARDS VOL. 1: PACCO LETALE, BLADE RUNNER 2029 VOL. 1: RITORNI, RECKLESS VOL. 1: TEMERARIO ed il volume italiano BOB 84. Ritornano I FAVOLOSI KILLJOYS: INNO NAZIONALE. Fra le edizioni speciali: STAR RATS OMNIBUS – EDIZIONE A COLORI e NOMEN OMEN OMNIA Per l’universo di Star Wars infine da segnalare l’antologia in prosa STAR WARS: DA UN CERTO PUNTO DI VISTA.

Le novità Panini Comics di novembre 2021

MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION

Autori: Kevin Smith, Rob David, Tim Sheridan, Mindy Lee

Novembre • 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Masters of the Universe: Revelation (2021) #1/4

Il ritorno dei leggendari Masters of the Universe in un nuovo fumetto che fa da prequel alla serie Netflix! Un viaggio tra il presente e il passato di Eternia e dei suoi più valorosi abitanti, tra orribili mostri di dimensioni alternative, inediti dettagli su He-Man e Skeletor e molto altro ancora! Testi dell’autore di culto Kevin Smith, già produttore esecutivo e story editor della serie TV!

CARISMA – LA SCIENZA DELL’ANIMA

Autori: Fabio Guaglione, Maria Rita Porretto, Silvia Mericone, Lorenzo Zaghi

Novembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Dopo Quarantine Prophets, prosegue il nuovo universo di Fabio Guaglione, il visionario regista italiano sbarcato a Hollywood con i film di successo Mine e Ride. Una scienziata che non crede ad altro se non ai fatti dimostrabili si ritrova a lavorare su un caso di possessione demoniaca, e dovrà collaborare con un sacerdote dal carattere difficile e un suo discepolo con alcuni “talenti speciali”. Una storia cupa e appassionante che descrive la battaglia tra scienza e fede senza risparmiare nessun colpo. Preparatevi a fare un viaggio all’Inferno: se ci sarà modo di tornare, sta a voi scoprirlo!

NOMEN OMEN OMNIA

Autori: Marco B. Bucci, Jacopo Camagni

Novembre • 17×26, C., 448 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Nomen Omen voll. 1/3, Nomen Omen: Capitolo zero, Nomen Omen: Interludio, Nomen Omen: Post Mortem

L’edizione definitiva della saga urban fantasy che ha stregato il mondo! Impreziosito da una copertina ultra-pop, questo volume contiene non solo i tre capitoli principali di Nomen Omen, ma anche le side-story presenti nei tre introvabili albetti speciali. E non è finita qui: l’avventura di Becky Kumar viene presentata nella versione estesa, apparsa sugli albi americani editi da Image Comics. Un vero e proprio creator’s cut con oltre venti pagine inedite in Italia che garantisce un’esperienza di lettura tutta nuova anche ai fan di vecchia data. Completa il tomo la gallery con tutte le cover dell’edizione americana realizzate da alcuni dei più grandi disegnatori del mondo, tra cui Olivier Coipel, Sara Pichelli, Brandon Graham, Matteo Scalera, David Lopez, Mahmud Asrar e Mirka Andolfo.

STAR RATS OMNIBUS – EDIZIONE A COLORI

Autore: Leo Ortolani

Novembre • 20×28,9, C., 192 pp., col. • Euro 26,00

Rat-Man era l’unico in grado di contrastare il Supremo Loden… riuscirà una giovane orfanella di nome Stella a impedire il ritorno del Male? E potrà una singola Stella scongiurare la distruzione dell’intera galassia, permettendo ad almeno un Rat-Man di tornare, che sarebbe anche ora visto che è un tot che non se ne vede uno? La risposta è: fuochino.

RAT-MAN GIGANTE 94

Autore: Leo Ortolani

2 dicembre • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Niente più supereroi. Niente più Rat-Man. Solo una vita semplice e serena, senza alcun obbligo verso l’umanità. La Falena! Potrebbe essere una nuova N-logia, di quelle alluvionali? Non ci state capendo nulla? Bienvenidos a Puerto Rico, señor Ortolani!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 51

Autori: Kevin Eastman. Tom Waltz, Dave Wachter, Michael Dialynas

Novembre • 17×26, B., 104 pp., col. • Euro 11,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #87/91

L’agente Bishop vuole distruggere i Triceraton e gli Utrom, e per fermarlo le Tartarughe Ninja dovranno ricorrere a tutte le risorse a loro disposizione. La battaglia è alle porte, e per qualcuno avrà conseguenze devastanti! Inoltre, una storia di Natale come non ne avete mai viste, e il ritorno a New York di una vecchia, letale conoscenza.

ASTERIX E IL PAIOLO

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

11 novembre • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix et le Chaudron

Asterix… bandito dal villaggio dei Galli?! Cos’avrà mai combinato il nostro piccolo, grande eroe per meritarsi un simile castigo? Un paiolo pieno di sesterzi rubato, Asterix e Obelix scritturati come attori teatrali, un’improbabile rapina e molto altro ancora in uno dei volumi più divertenti della saga di Goscinny e Uderzo.

ASTERIX IN IBERIA

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

25 novembre • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix en Hispanie

Nel 46 a.C. il sommo Cesare parte alla volta della penisola iberica, e la conquista tutta… a parte un villaggio di irrimediabili Iberi che gli tengono testa. Come dite? Vi suona familiare? E cosa c’entrano i nostri amici Galli? Pronti a scoprirlo insieme a Luca Raina e alle sue divertenti lezioni online Asterix in pillole!

BOB 84

Autori: Vincenzo Filosa, Paolo Bacilieri

Settembre • 13×18, B., 160 pp., b/n • Euro 12,00

Bob Sinatra è un killer a pagamento che si muove attraverso l’Europa pop degli anni 80, tra loschi affari e criminalità organizzata. Ama le belle donne, le auto da corsa e non chiede mai perché, ma solo “Quanto?”. Come se non bastasse, somiglia a un certo cantante… A dargli filo da torcere un commissario italiano che ha fatto della cattura del nostro Bob la sua ragione di vita. Vincenzo Filosa (Viaggio a Tokyo, Italo) e Paolo Bacilieri (Napoleone, Fun, Ettore e Fernanda) firmano un noir dai tratti decisi e dall’umorismo tagliente che ricorda i polizieschi anni 80 ma anche i manga d’autore.

RECKLESS VOL. 1: TEMERARIO

Autori: Ed Brubaker, Sean Phillips

Novembre • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Reckless vol. 1

Dopo Criminal, il pluripremiato duo che ha firmato pietre miliari come Un’estate crudele, I miei eroi sono sempre stati tossici e Pulp, vincitore del premio Eisner 2021, torna con una serie di graphic novel con un nuovo protagonista. Scordatevi il Punitore o Jack Reacher: ecco Ethan Reckless un uomo pronto a risolvervi ogni problema. A patto che paghiate il giusto prezzo. Ma quando una fuggitiva tornerà a bussare alla sua porta dopo un decennio, Ethan dovrà affrontare l’unica cosa che teme davvero: il suo passato.

BLADE RUNNER 2029 VOL. 1: RITORNI

Autori: Michael Green, Andres Guinaldo

Novembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Blade Runner 2029 (2021) #1/4

Aahna “Ash” Ashina è tornata a Los Angeles e ha ripreso il suo ruolo di Blade Runner tra le strade piovose della metropoli. Ash non è più la cinica agente del 2019, ha una nuova missione: salvare il maggior numero possibile di replicanti. Nel caso venisse scoperta, diventerebbe il nemico numero uno di tutta l’umanità. Vecchi avversari e nuovi alleati per Ash, in un nuovo, toccante capitolo delle acclamate avventure a fumetti tratte da un classico della fantascienza.

SPACE BASTARDS VOL. 1: PACCO LETALE

Autori: Eric Peterson, Joe Aubrey, Darick Robertson, Simon Bisley

Novembre • 17×26, C., 208 pp., col., • Euro 24,00

Contiene: Space Bastards (2021) 1/6

L’acclamato co-creatore di The Boys Darick Robertson racconta la violentissima storia del lavoro più pericoloso della galassia: il servizio postale! In un futuro distopico dove non si ha più nulla da perdere è possibile unirsi al Servizio Postale Intergalattico. Le spese di spedizione sono elevate e vanno solo a chi porta a termine la consegna, rendendo ogni spedizione un violento tutti contro tutti fra i mercenari più spietati del cosmo! Ma ora una società rivale minaccia di rendere obsoleto il ruolo dei Bastardi Spaziali che dovranno collaborare per salvarsi il lavoro… e la vita!

FAVOLOSI KILLJOYS: INNO NAZIONALE

Autori: Gerard Way, Shaun Simon, Leonardo Romero

Novembre • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: True Lives of the Fabulous Killjoys: National Anthem (2020) #1/6

I Favolosi Killjoys, un gruppo di adolescenti determinati a salvare il mondo, hanno perso tutto. Dopo un periodo passato in manicomio, l’ex leader Mike Milligram si attiva per riunire i membri della banda. Li attende la resa dei conti finale contro una malvagia corporazione farmaceutica e il suo mostruoso sicario! Un nuovo, imperdibile capitolo by Gerard “Umbrella Academy” Way!

THE WITCHER VOL. 6: IL LAMENTO DELLA STREGA

Autori: Bartosz Sztybor, Vanesa R. del Rey

Dicembre • 17×26, B., 104 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: The Witcher: Witch’s Lament (2021) #1/4

Le fiamme si alzano e la strega brucia viva. A catturarla è stato il Geralt di Rivia, su richiesta dei cittadini del posto. Ora i sogni del celebre Witcher sono tormentati da strane visioni, mentre di giorno egli sente delle voci misteriose. Tutto ciò mette a rischio la sua prossima missione: recuperare una ragazza che è stata rapita da altre streghe! La nuova storia a fumetti dedicata a uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi, in arrivo con la seconda stagione della serie Netflix!

LIFE IS STRANGE VOL. 5: RITORNO A CASA

Autori: Emma Vieceli, Claudia Leonardi, Andrea Izzo

Dicembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Life is Strange: Coming Home (2021) #1/2, Free Comic Book Day 2021: Life is Strange

Continua il tour attraverso l’America dei nostri protagonisti! Dopo lo sconvolgente finale del quarto volume, è tempo di scoprire se Max e Chloe riusciranno finalmente a ritrovarsi, ma anche cosa succederà a Tristan ora che ha cambiato dimensione ed è diventato… invisibile e intangibile!

ASSASSIN’S CREED: THE MING STORM (ROMANZO)

Autore: Yan Leisheng

Novembre • 12,7×19,7, B., 368 pp., b/n • Euro 18,00

Contiene: Assassin’s Creed: The Ming Storm

Un nuovo romanzo ambientato nell’affascinante mondo di Assassin’s Creed, la famosissima saga di videogiochi creata da Ubisoft. Ming Storm racconta la storia di Shao Jun, l’eroina già vista nel gioco Assassin’s Creed Chronicles: China e nel cortometraggio Assassin’s Creed: Embers, un’assassina che viveva nella Cina del XVI Secolo, costretta a fuggire in Europa, dove si addestra alla corte di Ezio Auditore, in attesa di tornare in patria per riprendere ciò che è suo di diritto.

STAR WARS 9

Autori: Charles Soule, Jan Bazaldua, Greg Pak, Raffaele Ienco

11 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #9, Darth Vader (2020) #9

La flotta dell’Alleanza Ribelle ha iniziato a ricompattarsi, ma ora i Ribelli dovranno imbarcarsi in una missione disperata fino al cuore dell’Impero: Coruscant! Darth Vader dovrà invece vedersela con il temibile Assassino dei Sith, Ochi di Bestoon!

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 7

Autori: Cavan Scott, Georges Jeanty

Novembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #7

Avar Kriss assembla una task force per affrontare la minaccia dei Drengir, ma nel frattempo i Nihil attaccano un lontano avamposto! Riuscirà Keeve Trennis a combattere l’oscurità che l’ha toccata e a salvare la propria vita?

STAR WARS: INFINITÀ VOL. 2 – UN ALTRO RITORNO DELLO JEDI

Autori: Adam Gallardo, Ryan Benjamin, Dan Norton, Juvaun Kirby

Novembre • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Star Wars: Infinities – Return of the Jedi (2003) #1/4, Tag & Bink Are Dead (2001) #1/2, Tag & Bink II (2006) #1/2

Un altro sguardo alle infinite strade che avrebbe potuto prendere la saga di Star Wars generate da un singolo cambiamento. Che cosa sarebbe successo ne Il ritorno dello Jedi se il detonatore termico di Leila avesse distrutto il palazzo di Jabba The Hutt prima del salvataggio di Ian Solo? Inoltre, la storia dei comprimari più negletti della saga di Star Wars: Tag e Bink!

DOTTORESSA APHRA VOL. 2: IL MOTORE PERDUTO

Autori: Alyssa Wong, Ray-Anthony Height, Robert Gill, Minkyu Jung

Dicembre • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Doctor Aphra (2020) #6/10

Qualcuno di sinistro ha messo una grossa taglia sulla testa della Dottoressa Aphra, e quel qualcuno è la potentissima Domina Tagge! Con tutti i cacciatori di taglie della galassia sulle sue tracce, Aphra dovrà mettersi alla ricerca di un misterioso motore che proviene dall’era dell’Alta Repubblica e che potrebbe cambiare le sorti della guerra civile. E prima dovrà anche convincere la sua ex, Sana Starros, ad aiutarla!

STAR WARS: DA UN CERTO PUNTO DI VISTA

Autori: Claudia Gray, Cavan Scott, Charles Soule, AA.VV.

Novembre • 14,4×21,6, B., 512 pp., b/n. • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: From a Certain Point of View

In occasione dei quarant’anni dall’uscita nelle sale del film più celebre di tutti i tempi, Una nuova speranza, quaranta autori si cimentano con racconti brevi che rinarrano i momenti chiave della saga, entrati nella storia del cinema e della cultura popolare, visti dalla parte di personaggi secondari. Un altro punto di vista!

STAR WARS – L’ALTA REPUBBLICA: CORSA ALLA TORRE CRASHPOINT

Autore: Daniel José Older

Novembre • 14,7×18,8, C., 256 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – Race to the Crashpoint Tower

Un nuovo romanzo della saga di L’Alta Repubblica per tutte le età! Sul pianeta Valo si sta per tenere la Fiera della Repubblica, un evento che è la vetrina perfetta per mostrare le potenzialità di una Repubblica che continua a espandersi nella frontiera. Per l’occasione il Padawan Ram Jomaram si ritroverà a investigare su un misterioso segnale di pericolo che cela l’arrivo dei Nihil, i più terribili nemici dei Jedi. Inizia così la corsa contro il tempo per avvisare la Repubblica!

MARVEL ACTION – AVENGERS VOL. 5: SEMPRE IN SERVIZIO

Autori: Katie Cook, Butch K. Mapa

Dicembre • 20,5×28,5, C., 72 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Marvel Action: Avengers (2021) #1/3

Cosa fanno gli Avengers nel loro giorno libero? Di certo non si annoiano! Per fermare un terribile piano di Loki, Thor e Ant-Man vanno alla ricerca di… oggetti d’antiquariato? Capitan America, invece, si scontra con Trapster e ha bisogno dell’aiuto di Squirrel Girl! Tre storie ricche d’azione con improbabili coppie di super eroi che uniscono le forze per sventare i piani dei più assurdi criminali: una serie perfetta per i lettori più giovani!

LEGO – COSTRUISCI E FESTEGGIA IL NATALE!

Autori: AA.VV.

2 dicembre • activity book + set LEGO + sticker, 48 pp., col. • Euro 9,90

Aspettare il Natale non è mai stato così piacevole, con questo bellissimo libro LEGO! Crea Babbo Natale, l’elfo Elfie e la renna Joy con i mattoncini inclusi. Divertiti con più di 120 adesivi a decorare tutto ciò che vuoi, realizza oggetti natalizi e risolvi enigmi e giochi. Infine, leggi la storia di un allegro mistero, mentre aspetti che Babbo Natale venga a trovarti. Ho ho ho!

