Nella tarda mattinata di oggi è stato diffuso il catalogo Anteprima 360 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Comics di ottobre 2021. Da segnalare il lancio di due iniziative che coinvolgono fumetto e narrativa e fumetto e GDR ovvero QUARANTINE PROPHETS e DHAKAJAAR. C’è anche l’attesissimo nuovo volume della avventure di Asterix intitolato ASTERIX E IL GRIFONE e LE ETÀ DI STAR WARS volume omnibus ambientato nell’universo di Star Wars.

Le novità Panini Comics di ottobre 2021

QUARANTINE PROPHETS

Autori: Fabio Guaglione, Giovanni Timpano

17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Dalla geniale mente di Fabio Guaglione, acclamato regista italiano sbarcato a Hollywood con i film di successo Mine e Ride, il volume che apre una nuova era della narrazione. Cosa accadrebbe se, in un futuro non troppo lontano, persone che sviluppano abilità “particolari” venissero portate, più o meno volontariamente, in una struttura di massima sicurezza? Una tutela nei loro confronti o un carcere in cui rinchiuderli? E a che scopo? Il talento ai disegni di Giovanni Timpano ci accompagna in un viaggio di sola andata verso i meandri più oscuri del futuro. Un inquietante graphic novel che si interseca con un romanzo di Harper Collins, in una partnership intermediale prima d’ora mai vista in Italia.

DHAKAJAAR VOL. 1

Autori: Matteo Casali, Federica Croci, Helios Pu

17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Là dove un tempo volavano i potenti Dhaka, flagello delle Terre Antiche, oggi sorgono i cinque regni Hurohann, dominati dalle leggi dall’avidità e privi della loro magia primordiale. Il primo capitolo di una saga fantasy unica nel suo genere e pensata, per la prima volta al mondo, per essere al contempo un racconto avvincente e un gioco di ruolo innovativo, sviluppato in collaborazione con Need Games e illustrato sapientemente da Francesco Biagini

MILO MANARA’S CARAVAGGIO ARTIST EDITION

Autore: Milo Manara

23,5×31,2, C., 112 pp., b/n, con cofanetto, Euro 69,00

MILO MANARA’S CARAVAGGIO

Autore: Milo Manara

23,5×31,2, C., 112 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Caravaggio vol. 1: La tavolozza e la spada, Caravaggio vol. 2: La grazia

Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, descritto dal genio e dalla sapiente matita del maestro Milo Manara. In un volume completo e definitivo di oltre cento pagine, l’opera che illustra la vita e l’arte di uno dei pittori più maudit del Rinascimento italiano, dall’arrivo a Roma all’esilio a Malta, fino al cupo periodo siciliano e alla tragica e prematura scomparsa. Un volume da collezione, in cui la ricerca si fonde con l’immaginazione, che è già un cult del fumetto.

SPACE OPERA: OLD GIRL JUPITER

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Dopo il secondo volume, IL DIO DELLA MORTE, e in attesa della nuova uscita nel 2022, un secondo albo speciale che ci permette di sbirciare dal buco della serratura. Mille anni avanti, più precisamente; eh, sì, Jupiter è un po’ invecchiata… Dalle idee brillanti di Jacopo Paliaga, con l’amichevole contributo artistico di French Carlomagno (e la copertina di Eleonora Bruni), un nuovo, importante tassello per comprendere una delle saghe sci-fi più interessanti del momento.

ASTERIX E IL GRIFONE

Autori: Jean-Yves Ferri, Didier Conrad

28 ottobre • 21,8×28,7, C., 48 pp., col. • Euro 9,90 per la prima tiratura fino ad esaurimento scorte

Contiene: Astérix et le Griffon

Il nuovo, attesissimo volume inedito di Asterix sta arrivando! Accompagnati da Panoramix, il più celebre druido di tutta la Gallia, Asterix e Obelix si preparano a partire per un lungo viaggio alla ricerca di una creatura misteriosa e terrificante. Ma cosa sarà? La risposta in arrivo il 28 ottobre in libreria, a firma della premiata coppia composta da Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, già autori di Asterix e i Pitti, Asterix e il papiro di Cesare, Asterix e la corsa d’Italia e Asterix e la figlia di Vercingetorige.

ASTERIX E LO SCUDO DEGLI ARVERNI

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Le Bouclier arverne

Abraracourcix, il capo del villaggio dei Galli, si reca insieme a Obelix e Asterix nel paese degli Arverni, luogo natale del prode Vercingetorige, per fare le cure termali. Nel frattempo Giulio Cesare, preoccupato per le sommosse nella zona, decide di entrare in trionfo proprio sullo scudo di Vercingetorige, per ribadire chi è che comanda. Peccato, però, che lo scudo sia stato smarrito…

ASTERIX ALLE OLIMPIADI

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix aux jeux Olympiques

Un caso di doping alle Olimpiadi del Peloponneso? Sembrerebbe di sì, Asterix e Obelix si presentano ai giochi olimpici forti della loro pozione magica. Peccato però che il regolamento vieti espressamente qualunque sostanza che esalti le prestazioni fisiche! Riusciranno stavolta i nostri Galli a cavarsela? Uno dei più spassosi episodi della saga di Goscinny e Uderzo, trasposto anche in una divertente commedia cinematografica.

IL VIAGGIO STRAORDINARIO VOL. 1

Autori: Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni

21×28, C., 152 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Le Voyage Extraordinaire voll. 1/3

Noémie ed Émilien hanno passato quasi tutta la loro infanzia in un collegio lontano dai loro genitori e dai fragori della guerra. Ragazzi geniali, si sono creati un loro mondo nell’albero capanna, dove sperimentano ogni sorta di invenzione. Fino al giorno in cui dovranno mettersi in cerca del padre di Émilien. Che la sparizione abbia a che fare con la macchina che stava creando per il concorso Jules Verne? O c’è una relazione con la strana terza forza e i suoi incredibili robot, che stanno seminando scompiglio sui campi di battaglia? Per scoprirlo, i due dovranno partire per un viaggio straordinario, magistralmente illustrato da Silvio Camboni.

RAT-MAN GIGANTE 93

Autore: Leo Ortolani

20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Qual è il destino di chi è morto ma è ancora vivo? Difficile, eh? Lo scoprirete leggendo il trionfo dei morti viventi, dove Topoman, il nostro morto vivente preferito, darà una risposta alla domanda che da sempre assilla l’uomo: c’è umorismo, dopo la morte? Il cataclismatico finale della trilogia di Leo Ortolani sui morti viventi!

RICK AND MORTY VOL. 11

Autori: Kyle Starks, Tini Howard, Marc Ellerby, Magdalene Visaggio, AA.VV.

17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Rick and Morty #51/55

Le nuove fantastiche avventure a fumetti di Rick and Morty! In questo volume, che ci crediate o no, Morty si fa un amico! Ora resta da capire come Rick rovinerà tutto, come al solito. Ma non finisce qui. Morty precipita su un pianeta folle, Jerry si dà agli schemi piramidali e Summer e Morty si trasformano in… Rick! Storie mai viste prima dallo show più cattivo della televisione!

CROSSED DELUXE VOL. 1

Autori: Garth Ennis, Jacen Burrows

17×26, C., 304 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Crossed (2008) #0/9, Crossed: Badlands (2012) #1/3

Inizia con questo volume, la raccolta completa delle storie di Crossed scritte dal suo creatore, Garth Ennis! Un virus ha colpito l’umanità e ha portato alla luce gli aspetti più sadici, violenti e depravati dell’animo di chi ne è stato infettato. La società civile è crollata, e per chi non è stato infettato ha inizio una lotta disperata per la propria sopravvivenza. Non c’è speranza. Non c’è salvezza. Ci sono solo gli scrociati.

KIERON GILLEN’S CINEMA PURGATORIO: MODDED

Autori: Kieron Gillen, Ignacio Calero, Nahuel Lopez

17×26, C., 160 pp., b/n • Euro 22,00

Contiene: Cinema Purgatorio #1/18

Finalmente raccolta in un solo volume la saga Modded di Kieron Gillen, originariamente pubblicata nell’antologia Cinema Purgatorio. Benvenuti in un mondo post-apocalittico dove i mostri dominano la terra… e l’umanità cerca di catturarli tutti! Un’originale reinterpretazione del concetto di gioco di ruolo dall’acclamato sceneggiatore di Phonogram, X-Men e Über.

ICE CREAM MAN VOL. 3: IL VARIEGATO GIOCO DEL MONDO

Autori: W. Maxwell Prince, Martín Morazzo

17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Ice Cream Man (2018) #9/12

Un amore decisamente pericoloso. Un reality show dai risvolti imprevedibili. Un viaggio nello spazio in un futuro remoto. Un western come non ne avete mai visti prima. Quattro nuovi capitoli per la serie horror più originale degli ultimi anni, quattro strane e tristi storie in cui il quotidiano e il sovrannaturale si mescolano in maniera indistricabile. Inoltre, nuove rivelazioni sul legame che unisce l’Uomo dei Gelati e il Cowboy in Nero.

FINAL FANTASY XIV ONLINE – IL RICETTARIO DEFINITIVO

Autori: AA.VV.

20,5×25,5, C., 192 pp., col. • Euro 35,00

Dopo il successo di Downton Abbey e Friends, ecco un nuovo e divertente ricettario! Sfogliando le pagine e attraversando il mondo di Hydaelyn, oltre a varie curiosità sul titolo di culto sviluppato da Square Enix, più di 70 ricette renderanno possibile immergersi completamente nell’universo del videogioco, assaporando – letteralmente! – il gusto di Final Fantasy XIV.

STAR WARS 8

Autori: Charles Soule, Ramon Rosanas, Greg Pak, Raffaele Ienco

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #8, Darth Vader (2020) #8

Il Comandante Zahra ha un personale conto in sospeso con la Principessa Leia Organa, e ora la flotta dell’Alleanza Ribelle ne pagherà il prezzo! Nelle profondità di Mustafar, Darth Vader incontrerà invece l’enigmatica creatura che ha malauguratamente risvegliato…

STAR WARS CLASSIC VOL. 5: INSEGUITI DALL’IMPERO

Autori: Archie Goodwin, Carmine Infantino, Al Williamson, Walt Simonson

17×26, C., 208 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #43/50

In questo volume della nuova edizione definitiva della serie classica di Star Wars, la seconda e ultima parte dell’adattamento a fumetti di L’Impero colpisce ancora! Poi, gli eroi ribelli dovranno provare a salvare Ian Solo, prima di affrontare un terribile e mortale virus nel cinquantesimo numero di questa storica serie. Il tutto condito con preziosi extra e approfondimenti inediti!

STAR WARS OMNIBUS: LE ETÀ DI STAR WARS

Autori: AA.VV.

18,3×27,7, C., 608 pp., col., con sovraccoperta • Euro 65,00

Contiene: Age of Republic: Qui-Gon Jinn (2018) #1, Age of Republic: Darth Maul (2018) #1, Age of Republic: Obi-Wan Kenobi (2019) #1, Age of Republic: Jango Fett (2019) #1, Age of Republic Special (2019) #1, Age of Republic: Anakin Skywalker (2019) #1, Age of Republic: Count Dooku (2019) #1, Age of Republic: Padme Amidala (2019) #1, Age of Republic: General Grievous (2019) #1, Age of Rebellion: Princess Leia (2019) #1, Age of Rebellion: Grand Moff Tarkin (2019) #1, Age of Rebellion Special (2019) #1, Age of Rebellion: Han Solo (2019) #1, Age of Rebellion: Boba Fett (2019) #1, Age of Rebellion: Lando Calrissian (2019) #1, Age of Rebellion: Jabba the Hutt (2019) #1, Age of Rebellion: Luke Skywalker (2019) #1, Age of Rebellion: Darth Vader (2019) #1, Age of Resistance: Finn (2019) #1, Age of Resistance: Captain Phasma (2019) #1, Age of Resistance Special (2019) #1, Age of Resistance: Poe Dameron (2019) #1, Age of Resistance: General Hux (2019) #1, Age of Resistance: Rose Tico (2019) #1, Age of Resistance: Supreme Leader Snoke (2019) #1, Age of Resistance: Rey (2019) #1, Age of Resistance: Kylo Ren (2019) #1

I più celebri e amati personaggi della saga di Star Wars e provenienti da ogni epoca – dalla Repubblica alla Resistenza, passando ovviamente per la Ribellione – tornano in un Omnibus che racconta i momenti cardine delle loro vite. Una raccolta integrale di tutti gli speciali a fumetti che hanno narrato le avventure inedite di Obi-Wan Kenobi, Yoda, Luke, Darth Vader, la Principessa Leia, Poe Dameron, Ray e tanti altri!

STAR WARS EPIC – EREDITÀ VOL. 1: SPEZZATO

Autori: John Ostrander, Jan Duursema

17×26, C., 440 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Star Wars: Legacy (2006) #0/19

Ecco a voi Cade Skywalker, ultimo discendente di Luke Skywalker e contrabbandiere che ha scelto di abbandonare l’eredità Jedi. Ora, però, la galassia è in preda a una guerra civile, con un nuovo Signore Oscuro dei Sith sul trono Imperiale. Il Tempio Jedi è sotto attacco e i Sith nascono a nuova vita. Ancora una volta, uno Skywalker è una pedina fondamentale nel destino della galassia.

STAR WARS ROMANZI – L’ALTA REPUBBLICA: SI ALZA LA TEMPESTA

Autore: Cavan Scott

16.5×24, C., 336 pp., b/n., con sovraccoperta Euro 24,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – The Rising Storm

Il sacrificio dei Jedi ha salvato la galassia dal Grande Disastro Iperspaziale. Ora sulla stazione Faro Starlight si sta organizzando la Fiera della Repubblica, la vetrina perfetta per le potenzialità di una Repubblica che continua a crescere e ampliarsi. Ma il leader dei Nihil, Marchion Ro, è pronto ad abbattere la sua tempesta contro questo spirito di unità, e solo i Jedi potranno opporsi alla sua vendetta. Dopo La luce dei Jedi, il secondo tassello della saga di Star Wars best seller in tutto il mondo!

Le novità Panini Magazine di ottobre 2021

LEGO ICONIC: I 12 GIORNI DI NATALE

21,6×27,9, C., 32 pp., col. • Euro 10,90

Il primo giorno di Natale il mio migliore amico mi donò… Come festeggerebbero i 12 giorni di Natale, i migliori amici LEGO? Costruendo, giocando e rimanendo svegli tutta la notte ad aspettare Babbo Natale! Unisciti a loro per trascorrere questi 12 giorni festivi pieni di magia aprendo 12 regali sorprendenti. E canta anche tu questa versione LEGO della popolare filastrocca natalizia!

SPOOKYZONE 4

21×28, S., 48 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: lo spaventoso yoyo che brilla al buio!

Nuovi misteri da risolvere per Qui, Quo e Qua, in giro per le scuole di tutto il mondo come ambasciatori scolastici. Questa volta i tre detective del brivido si troveranno nel freddo Polo Nord, tra corse sulle slitte, escursioni con gli sci e… strane presenze! Cosa si nasconderà tra gelidi ghiacci e bufere di neve? Tra risate e paura, una storia a fumetti di 48 pagine piena di colpi di scena! In regalo lo spaventoso yoyo che brilla al buio!

LEGO JURASSIC WORLD: I SEGRETI DEL LABORATORIO DI DINOSAURI

già disponibile • 21×28, B., 32 pp., col. • Euro 7,90

In regalo: la minifigure LEGO del Dottor Wu! Entra nello straordinario laboratorio

LEGO Jurassic World ospita il massimo esperto nella creazione di dinosauri, il Dottor Wu! Preparalo per i suoi fantastici esperimenti costruendo la sua minifigure. E ancora, leggi i fumetti e risolvi quiz ed enigmi per aiutare lui e il suo team a tenere sotto controllo gli ultimi incredibili dinosauri creati! In regalo: la minifigure del Dottor Wu!

LEGO CITY: A SUON DI ROCK!

21×28, B., 32 pp., col. • Euro 7,90

In regalo: la minifigure LEGO di Tread Octane!

Tread Octane vi sfida a completare divertentissimi giochi e attività! Costruite il campione imbattuto e la sua fantastica officina. Incontrate alcuni ottimi pattinatori, ciclisti e piloti di aerei in giro per LEGO City, poi andate al laboratorio di Tread per altri indovinelli e sfide. E non dimenticate di leggere il divertente fumetto di Tread, l’imbattibile! In regalo la minifigure di Tread Octane meccanico e pilota!

LEGO HARRY POTTER: MAGICHE DISAVVENTURE

21×28, B., 32 pp., col. • Euro 7,90

In regalo: la minifigure LEGO di Lucius Malfoy!

Costruisci la minacciosa minifigure del temibile Lucius Malfoy e parti per un’avventura elettrizzante tra pozioni e pericoli insieme a Harry, Ron e Hermione! Con questo emozionante libro di attività LEGO Harry Potter, potrai partecipare alle missioni, dare la caccia a pericolose streghe, evocare e trasformare, tutto per salvare la scuola di Hogwarts da magiche disavventure! In regalo la minifigure del malvagio Lucius Malfoy!

