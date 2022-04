È stato diffuso ieri il catalogo Anteprima 368 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Disney di giugno 2022. Da segnalare PAPERINIKLAND, SUPER MICKEY e PAPERINO – IL RITORNO DI REBO E ALTRE STORIE.

Potete recuperare anche le novità Panini Disney annunciate per maggio 2022 grazie al nostro articolo dedicato.

Ecco tutte le novità del sesto mese dell’anno, scopriamole insieme!

Le novità Panini Disney di giugno 2022

TOPOLINO 3471

01 giugno 2022

14×18,5, B., 160 pp., col. · Euro 3,20

TOPOLINO 3472

08 giugno 2022

14×18,5, B., 160 pp., col. · Euro 3,20

TOPOLINO 3473

15 giugno 2022

14×18,5, B., 160 pp., col. · Euro 3,20

TOPOLINO 3474

22 giugno 2022

14×18,5, B., 160 pp., col. · Euro 3,20

TOPOLINO 3475

29 giugno 2022

14×18,5, B., 160 pp., col. · Euro 3,20

VICTORIAN LADIES

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022, 18,3×24,5, C., 260 pp., col. • Euro 25,00

Un elegante e prezioso volume che raccoglie sei avventure affascinanti ambientate in Inghilterra a metà del 1800. Autore di tutte le storie è lo sceneggiatore Matteo Venerus che fa partire le sue avventure da uno spunto offerto da una serie di oggetti rinvenuti in un baule nella soffitta di Minni e appartenuti alle sue antenate vissute nell’epoca Vittoriana. Ogni storia accompagna il lettore in un periodo di grandi cambiamenti, scoperte e invenzioni. Un mondo dove le donne fanno molta fatica ad ottenere una loro indipendenza e solo alcuni personaggi coraggiosi e intraprendenti, come le antenate di Minni raccontate in queste pagine, riescono a farsi strada in un universo tutto al maschile. La raccolta esce a ridosso dei 100 anni dalla nascita di Margherita Hack, “l’astrofisica più conosciuta d’Italia, ma al tempo stesso anche una donna schietta e irriverente, che ha espresso le sue opinioni con forza e senza mai tirarsi indietro”, come la descrive Licia Troisi nella prefazione da lei redatta che impreziosisce ulteriormente il volume.

LA GRANDE STORIA DI PAPERINO

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022, 18,3×24,5, C., 224 pp., col. • Euro 39,90

Otto francobolli in metallo e otto grandi storie di Paperino raccolti in questo imperdibile cofanetto! Qui troverete la collezione completa dei francobolli metallici, disegnati dal maestro Giorgio Cavazzano nel 2019 e un volume con grandi storie d’autore dove Paperino è il protagonista assoluto in tutte le sue versatili sfumature. Lo incontreremo in mantello e stivaletti con le molle nella storia La vittoriosa sconfitta di Paperinik (Guido Martina e Massimo De Vita), oppure alle prese con la sua epocale sfortuna in Paperino e il francobollo del centenario (Bruno Sarda e Franco Valussi) o ancora scopriremo il suo lato romantico in Paperino… fidanzato telegenico (Giulio D’Antona e Francesco Guerrini) per citare solo alcuni dei suoi mille volti. A voi il piacere di scoprire le altre svariate facce del Papero più amato al mondo!

DON ROSA LIBRARY DELUXE N. 9

Autore: Don Rosa

GIUGNO 2022, 21,5×28, C., 224 pp., col. • Euro 30,00

Nel nono volume cronologico delle avventure dei Paperi realizzate da Don Rosa, l’impossibile diventa realtà e i Tre Caballeros tornano a cavalcare insieme in una scoppiettante avventura messicana. Seguono altre indimenticabili storie come Zio Paperone – Bassotti contro Deposito che ci permetterà di scoprire le planimetrie del mitico money bin, e Zio Paperone – Un problema di memoria in cui Amelia sottopone zio e nipote a un incredibile lavaggio del cervello! Come sempre, il volume è arricchito da un ampio “dietro le quinte”, con ricordi, curiosità, copertine e materiali rari.

SUPER MICKEY

Autore: Pieter de Poortere

GIUGNO 2022, 20,5×28, C.,

64 pp., col. • Euro 14,90

ALL STAR + SUPER MICKEY COFANETTO

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • Euro 19,90

Contiene: Super Mickey

ALL STAR + SUPER MICKEY COFANETTO PIENO

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • Euro 34,80

Chi si nasconde sotto il costume di Superpippo? Come mai gli animali dello zoo acquisiscono straordinari poteri e mettono tutto a soqquadro? Riuscirà Gambadilegno ad approfittare della situazione per derubare la città? Come se la caverà Topolino nei panni di sostituto supereroe? Lo scopriremo insieme in questa divertente prova d’autore firmata dall’inimitabile Pieter de Poortere! Il volume sarà anche disponibile all’interno di un cofanetto in doppia versione: singolarmente o con all’interno anche il volume Mickey All Star della stessa collana!

PAPERINO – IL RITORNO DI REBO E ALTRE STORIE

Autore: L. Bottaro

GIUGNO 2022, 20,5×28, C., 192 pp., col. • Euro 16,90

TOPOLINO GOLD – LE STORIE DI REBO COFANETTO

Autori: C. Chendi, L. Bottaro

GIUGNO 2022 • EURO 23,90

Contiene: Paperino – Il Ritorno di Rebo e Altre Storie

TOPOLINO GOLD – LE STORIE DI REBO COFANETTO PIENO

Autori: C. Chendi, L. Bottaro

GIUGNO 2022 • EURO 36,80

Contiene: Paperino e il Razzo Interplanetario + Paperino – Il Ritorno di Rebo e Altre Storie

La saga del dittatore di Saturno riprende con i capitoli scritti e disegnati interamente da Luciano Bottaro: Paperino e il ritorno di Rebo, Alla ricerca del papero virtuale e Paperino e l’invasione di Giove. Sempre più colorate e immaginifiche, tre storie per… spaziare – letteralmente! – fra i pianeti, in una girandola di personaggi e trovate irresistibili. Chiude il volume un approfondimento inedito sul grande autore ligure. Il volume sarà anche disponibile all’interno di un cofanetto in doppia versione: singolarmente o con all’interno anche il volume Paperino e il Razzo Interplanetario per completare così il ciclo delle avventure di Rebo!

PAPERINIKLAND

Autori: Marco Gervasio, Giorgio Cavazzano

GIUGNO 2022, 20,5×28, C., 128 pp., col. • Euro 13,00

Topolino Extra si arricchisce di un nuovo capitolo sul “ritorno alle origini” di Paperinik in chiave moderna con due avventure articolate, Paperinik e il segreto dell’identità segreta e la saga Paperinikland, che segnano un punto di svolta nell’arco narrativo sviluppato nel precedente volume della collana “Paperinik, l’eroe dietro la maschera”. Gli autori Marco Gervasio, qui in veste di sceneggiatore, e il Maestro Giorgio Cavazzano raccontano il dietro le quinte del progetto accompagnato da un corposo apparato redazionale.

I MISTERI DI FANTOMIUS

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022, 14×18,6 B., 240 pp., col. • Euro 4,70

Un’uscita aggiuntiva per gli appassionati della collana dei Classici Disney. Un Classico d’autore speciale, interamente dedicato al ladro gentilpapero e al suo mondo: le vicende del Duca Pazzo, con inediti risvolti, s’incrociano con quelle del suo discendente lord Quackett/Fantomius, alle prese con mummie viventi, fantasmi neri, civiltà sepolte e altri incredibili misteri da risolvere, senza rinunciare a derubare i ricchi e arroganti nobili e a sfidare i più grandi detective. A selezionare le storie e scrivere il raccordo inedito è Marco Gervasio, che ha rilanciato il personaggio dedicandogli una serie di avventure che lo hanno reso un protagonista a tutto tondo del mondo Disney.

PAPERINO 505

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,70

Anche questo mese Paperino torna con le tre prime storie da non perdere: un’inedita di 12 tavole a tema ciclismo, la storia special Paperino pilota rompicollo, firmata da Jerry Siegel e Giuseppe Perego, e una bella avventura della serie PIA, Paperino & Paperoga missione ad alta tensione, in cui i due agenti dovranno indagare per scoprire che cosa c’è dietro a una famosa marca di elettrodomestici…

ZIO PAPERONE 48

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022, 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,70

Nella storia Superstar di questo mese il Vecchio Cilindro si lancia in uno dei suoi affari più improbabili: scoprite come in Zio Paperone e la scoperta del “nulla” di Giorgio Pezzin e Corrado Mastantuono. Continua inoltre L’enigma della lettera dal passato, lunga storia scritta da Marco Bosco in cui i parenti, amici e avversari indagano sulla misteriosa sparizione di Paperone. E in più una storia inedita di Pat e Carol McGreal e Andrea Ferraris, Zio Paperone e il tesoro del mare.

PAPERINIK 67

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 4,20

Questo mese vivrete un’avventura a… fior di pelle con l’inedita Paperinik e il mistero floreale: Paperinik dovrà proteggere un’amica floricoltrice di Paperina da una creatura che ha preso di mira i negozi di fiori! Pikappa continua a tenervi compagnia con le sue storie brevi: Questione di fiuto, in cui Angus fangus e il praticante Joey saranno impegnati in un servizio di… cronaca rosa e Allarme, che vede Pikappa alle prese con Kronin, gli Evroniani e un mostro venuto dallo spazio!

TOPOLINO IN GIALLO 5

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022 • 14,9X19,5, B., 160 pp., col. • Euro 4,90

Continuano le indagini estive che vedono Topolino grande protagonista. Apre il volume Topolino e la post-indagine, in cui un dipinto scompare da un castello e a suggerire la soluzione dell’enigma ci penserà il fantasma in persona. E i “gialli” continuano, con Topolino apprendista scassinatore firmato da Angelo Palmas e Giorgio Di Vita, e la bella Topolino e il tenebroso canzonatore, del maestro Casty con i disegni di Vitale Mangiatordi inoltre, una storia inedita tutta da scoprire!

I GRANDI CLASSICI DISNEY 78

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 5,00

Le storie Super Star di questo mese ci portano al galoppo nel Far West, con Cip e Ciop Sceriffi onorari di Harvey Eisenberg, Topolino e la gita a Vecchiapepita scritta dai fratelli Barosso e disegnata da Luciano Bottaro, Topolino e la stella dello sceriffo di Giangiacomo Dalmasso e Pier Lorenzo De Vita e Pippo sceriffo antiscientifico su testo di Carl Fallberg con disegni di Phil DeLara. In apertura al numero abbiamo invece Zio Paperone e il riscaldamento sotterraneo di Giorgio Pezzin e Giovan Battista Carpi, a cui si aggiunge come sempre una bella serie di belle riproposte fra cui Qui Quo Qua plurisostituti, scritta da Carl Barks e disegnata da Tony Strobl.

DISNEY BIG 171

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,50

Il “gigante del fumetto Disney” apre questo mese con una bella avventura scritta da Jerry Siegel e disegnata da Giorgio Bordini: Topolino e lo showboat, dove vedremo Gambadilegno affrontare un piano criminale ma furbissimo, per condurre i suoi traffici in acque territoriali. E sempre a opera di due grandi maestri Disney, i lettori troveranno anche Tip e Tap e il rapinatore solitario, scritta da Abramo Barosso e Giampaolo Barosso e disegnata da Sergio Asteriti.

ESTATISSIMA

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,00

Torna il classico e longevo pocket da spiaggia, tutto a tema estivo, con grandi storie come Zio Paperone e la vacanza senza speranza, scritta da Giorgio Salati e disegnata da Giorgio Cavazzano, in cui Paperone è “costretto” a interrompere i suoi affari per una settimana, trasferendosi alla fattoria di nonna papera mentre i nipoti mandano avanti il deposito. Ma protagonisti sono anche i Bassotti, Indiana Pipps, Archimede e Topolino.

ALMANACCO TOPOLINO 8

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 17,8×24, B., 128 pp., col. • Euro 5,00

Apre il numero un bel classico di Marco Rota, Paperino e la notte del saraceno, a cui segue una variegata offerta di storie vecchie e nuove. Fra le riproposte, segnaliamo Pippo esploratore “perfetto”, su testo di Vick Lockman per le matite di Tony Strobl, e Topolino e il mistero del ranch dell’inganno di Paul Murry. Fra le inedite, una nuova avventura di Paperone firmata da Knut Nærum e Arild Midthun e il ritorno di Sonny Gabbiano e del Sig. Phelps. Infine… una curiosa sorpresa con Paperoga!

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE 24

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 14,5 x 19,5, B., 144 pp., col. • Euro 5,00

Continua la riedizione delle storie mai ripubblicate dagli anni 90: Le Giovani Marmotte e le vacanze prese per la coda, scritta da Nino Russo e disegnata da Emilio Catellani, e Le G.M.: S.O.S. meteorite, con i testi di François Corteggiani e i disegni di Luciano Milano. A seguire, una breve di Carl Barks reinterpretata da Daan Jippes, Le Giovani Marmotte Brutta giornata per la squadra “A”, e due grandi classici: Qui Quo Qua e la guerra dei manuali, per i testi di Rodolfo Cimino e i disegni del Maestro Romano Scarpa, e la rarità Le GM e i pony selvaggi! Infine, il secondo episodio della grande saga in quattro parti: Le GM in Operazione Alaska! E come sempre tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

DISNEY LOVE 7

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022 • 12,4×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,50

Anche quest’estate torna l’appuntamento con il romanticismo firmato Disney, con tante storie che lasciano spazio alle protagoniste femminili. Tra avventura, emozioni e misteri il divertimento per i lettori non mancherà. Con Minni e il mistero del rubino rubato, pubblicata per la prima volta nel 1997 e la divertente Le G. M. e l’ultimo dei Mohigatti, in cui le Giovani Marmotte incontreranno un antico discendente di una tribù di indigeni considerata ormai estinta…

TOPOLINO A SPASSO NEL TEMPO

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 6,20

Il tempo è il grande protagonista di questo numero di Disney Team. Topolino e Pippo si ritrovano nella dimensione di Kronoland in un intrigante fantasy di Bruno Sarda e Franco Valussi, Topolino e lo scettro del tempo. In Topolino e il segreto di Eta Beta, una storia avvincente firmata da Pietro Zemelo e Carlo Limido, scopriremo invece qualcosa in più sul primo incontro tra Mickey e il suo amico del futuro. E non possono mancare altre avventure con i professori Zapotec e Marlin!

100% FORTUNA

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022 • 13,7×19,5, B, 288 pp., col. • Euro 6,50

Torna un grande tema che coinvolge direttamente due amatissimi personaggi Disney: fortuna e sfortuna, con cui si misurano Paperino e Gastone dall’inizio della loro storia sulle pagine a fumetti. Qui compaiono classici come Paperino e le vincite intensive, di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano, pubblicata per la prima volta nel 1976, e Paperino e la sfortuna storica, disegnata da Romano Scarpa, in cui faremo un viaggio indietro nel tempo per ripercorrere la storia della mala sorte che perseguita il papero…

SPECIALE PK ROBOT

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022, POSTER 55×43 cm + STATUA PK ROBOT • Euro 9,90 TBD

Pronti per un’avventura ad alto tasso di tecnologia? Con la statua di PK robot e un mega poster (55×43 centimetri!), divertimento e azione assicurati!

PAPERINO E I GIOCHI D’ACQUA

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022, POSTER 55×43 cm + BLASTER AD ACQUA • Euro 9,50