Attraverso il catalogo Manicomix Agosto 2021 apprendiamo le novità saldaPress di ottobre 2021. Da segnalare il debutto di Fear Agent di Rick Remender e il volume unico Miskatonic. Si conclude con il decimo volume Birthright mentre parte una nuova raccolta “economica”: Thief of Thieves.

In attesa delle novità di ottobre, recuperate tutte le novità di settembre 2021 targate saldaPress.

Le novità saldaPress di ottobre 2021

FEAR AGENT 1

Autore: Rick Remender, Tony Moore e Jerome Opeña

Pagine: 256pp. colore Formato: 18×27,6 cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 29,90€

FANTASCIENZA, AZIONE, SPARATORIE E UNA BELLA DOSE DI IRONIA. Heath Houston è un Fear Agent, cioè un membro di una task-force incaricata di proteggere i pianeti dagli attacchi alieni. Nel suo caso, la Terra. Oltre a essere un super guerriero spaziale che affronta creature mostruose provenienti da altri mondi, e probabilmente l’ultimo Fear Agent rimasto nell’Universo, Heath è un texano dai modi poco raffinati ma, soprattutto… un alcolizzato. Quando, durante una delle sue missioni, scopre le tracce di un gigantesco complotto intergalattico che rischia di distruggere la Terra, Heath dovrà posare la bottiglia e imbracciare le armi per cercare di salvare il genere umano dall’estinzione.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 8

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,90€

THIEF OF THIEVES RACCOLTA 1

Autore: Robert Kirkman, Nick Spencer, Andy Diggle, James Asmus e Shawn Martinbrough

Pagine: 400pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

UN’ORIGINALE STORIA IDEATA DA ROBERT KIRKMAN CHE HA PORTATO NEL MONDO DEL FUMETTO IL METODO CINE-TELEVISIVO DELLA WRITERS’ ROOM. Redmond è un ladro, ma non un ladro qualsiasi: è il più grande ladro al mondo. Non c’è nulla che Redmond non sia in grado di rubare. Non c’è furto che non sia in grado di portare a termine. Ma, prima di essere un super ladro, Redmond è Conrad Paulson, un uomo in crisi con se stesso e con le persone che ama. Perché l’unica cosa che le sue incredibili capacità non gli permettono di ottenere è la vita che aveva prima, cioè l’amore di una ex moglie di cui è ancora innamorato e il tempo che non ha trascorso con un figlio che ora sa a malapena chi è suo padre.

MISKATONIC

Autore: Mark Sable e Giorgio Pontrelli Pagine: 120pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 14,90€

UN’OPERA PROFONDAMENTE ISPIRATA ALLA NARRATIVA DI H.P. LOVECRAFT, NELLA QUALE I GENERI DELL’HORROR E DEL CRIME-NOIR SI MESCOLANO E SI CONTAMINANO. All’inizio del Novecento, gli Stati Uniti sono in preda alla grande Paura Rossa: i comunisti potrebbero essere ovunque, pronti a mettere a repentaglio la libertà del paese. Tom Malone e Miranda Keller – una delle prime agenti donna dell’FBI – indagano su una misteriosa serie di attentati. Ben presto i due si renderanno conto che la soluzione dell’enigma è molto più oscura di quanto potessero anche solo lontanamente immaginare, e che il sanguinoso labirinto in cui si stanno addentrando per risolvere il caso è strettamente collegato a una realtà di puro orrore cosmico sulla quale si staglia l’ombra inquietante dei Grandi Antichi.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI 5 – IL PEGGIORE DEI MALI

Autore: Joss Whedon, Jordie Bellaire e Ramon Bachs

Pagine: 120pp. colore Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€ (regular) – 21,00€ (variant)

UNA STORIA RICCA DI RIVELAZIONI E COLPI DI SCENA CHE FARÀ DA CHIAVE DI VOLTA PER IL FUTURO DEL PERSONAGGIO. Willow è tornata a Sunnydale con un segreto che sembra riguardare Buffy e che potrebbe mettere in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere sull’Ammazzampiri più famosa della Storia. Buffy inoltre potrebbe avere i giorni contati come cacciatrice, visto che anche una terribile verità sul Consiglio degli Osservatori sta per essere rivelata.

BIRTHRIGHT 10 – EPILOGO

Autore: Joshua Williamson e Andrei Bressan

Pagine: 168pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: brossurato e cartonato

Prezzo: 19,90€ (C) – 14,90€ (B)

LO STORY-ARC FINALE DI BIRTHRIGHT, LA SPETTACOLARE SERIE URBAN FANTASY SCRITTA DA JOSHUA WILLIAMSON E DISEGNATA DAL TALENTUOSO ANDREI BRESSAN. La famiglia Rhodes, rimanendo unita in ogni sventura, ha raggiunto il suo scopo: il male è stato sconfitto. Mikey, infatti, con l’aiuto del fratellino Brennan – ormai divenuto un potentissimo stregone – è riuscito in quella che sembrava a tutti un’impresa impossibile: uccidere il Dio-re Lore. Ma non è ancora tempo per il lieto fine: nella guerra che ha posto fine al dominio di Lore, i genitori dei due ragazzi sono rimasti bloccati su Terrenos, e il varco dimensionale che collega quella realtà alla nostra sembra essersi chiuso per sempre.

GODZILLA 13

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90€