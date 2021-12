Attraverso il catalogo Preview 74 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editore di febbraio 2022. Da segnalare i nuovi volumi di Tex Willer e Il Confine e i brossurati di Dragonero e Dylan Dog.

Scopriamo insieme tutti gli albi e i volumi previsti per il secondo mese dell’anno. Vi ricordiamo che potete visionare le novità previste a gennaio 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Sergio Bonelli Editore di febbraio 2022

TEX WILLER – La banda di John Coffin

di Mauro Boselli e Bruno Brindisi

320 pagine – 19 x 26 cm, B/N, cartonato

€ 26,00

Durante una pausa della sua vita vagabonda, il giovane Tex Willer ripensa al recente passato, quando, da un giorno all’altro, dovette abbandonare il ranch paterno nella valle del Nueces e la sua vita cambiò per sempre… Una lunga cavalcata nel passato di Tex, con il futuro ranger ancora un bandito, lungo una strada segnata dalla vendetta e dalla ricerca di giustizia. Sulle tracce di John Coffin, uno dei responsabili della morte di Sam Willer e l’unico ancora in vita che possa scagionarlo dalle false accuse che lo perseguitano, Tex deve affrontare innumerevoli insidie e finirà per scoperchiare un vero nido di serpenti…

SUPER TEX 4 – Neve rossa

di Claudio Nizzi, Renzo Calegari, Stefano Biglia, Luigi Copello e Victor de la Fuente

112 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 4,40

Sulle Montagne Rocciose coperte di neve, Tex trova rifugio nella capanna di Zeke Colter, un cacciatore suo amico. La banda di Bill Hatcher è erroneamente convinta che il trapper abbia scoperto un giacimento d’oro ed è disposta a tutto pur di appropriarsene… Di ritorno verso la riserva, Tex e Carson trovano il cadavere di Bill Travis, una guida di carovane. Seguendone le tracce, i due Rangers raggiungono i carri diretti verso la California, decidendo così di guidarli per un tratto… Continua la nuova collana mensile dedicata al Ranger creato da G. L. Bonelli che ripropone, tutte a colori, le storie apparse al di fuori della serie regolare.

TEX CLASSIC 129 & 130 – Due degni rivali & Terrore sul Rio Sonora

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,50 cad.

Maxwell è il mandante dell’omicidio di Billy Bilder e dell’imboscata ai danni di Tex e Carson, ma i due Rangers sono pronti a stroncare le criminose attività del soprastante del ranch Esmeralda. Abbandonato da tutti i suoi amici, al perfido individuo non resta che battersi in un ultimo, mortale duello! Dal comando giunge un nuovo incarico: “El Rey” sta mettendo a soqquadro la Sonora… Tex e Carson, prima ancora di giungere a Hermosillo, la loro destinazione, sono impegnati in un lungo scontro a fuoco con alcune bande di pericolosi guerriglieri al soldo del feroce bandito!

DRAGONERO – I racconti degli scout

di Luca Enoch, Stefano Vietti, et al.

400 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 16,00

Nuovo appuntamento con Dragonero per un corposo volume che raccoglie “le storie intorno al fuoco” del celebre corpo degli scout imperiali. Alla sanguigna luce di un fuoco da campo, gli scout dell’Erondár sono soliti scambiarsi merce preziosa: i propri racconti di viaggio. In questo libro, per la prima volta, vengono raccolte tutte le storie epiche, commoventi, drammatiche, oppure semplicemente curiose che Ian e compagni si sono raccontati nei loro ormai celebri incontri annuali. Storie diverse fra loro, ma accomunate da un unico denominatore: la grande avventura fantasy!

DRAGONERO IL RIBELLE 28 – Il passato di Alben

di Stefano Vietti, Fabrizio Galliccia e Fabio Babich

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

La prima parte di un albo doppio che racconta le origini di un personaggio cardine della serie: Alben. Un evento drammatico cambierà radicalmente la sua vita e lo porterà a compiere, affiancato da Dragonero, un lungo viaggio verso il lontano “Paese Vuoto”. Sul principio, Ian non comprende la vera natura di questo viaggio, però, poco a poco, i misteri cominciano a disvelarsi… Ma perché proprio ora il mago ha deciso di raccontare la sua vita? Cosa si nasconde dietro questa decisione? E come si lega tutto ciò alla serrata lotta contro Leario?

ATTICA 9 – Il giorno del Padre

di Giacomo Keison Bevilacqua

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Prosegue l’avventura dei nostri giovani eroi, pronti a dare l’assalto alla “città più bella del mondo”! Il Presidente Ino sta per far scattare la sua trappola per catturare i Simboli che, giunti ad Attica, hanno finalmente scoperto qual è il loro passato e, soprattutto, il destino che li lega. La scacchiera è disposta, le pedine schierate… Che la festa del Padre abbia inizio!

IL CONFINE 09 – Il marchio della carne

di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Carlo Ambrosini

80 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 16,00

Nuovo appuntamento con Il Confine, la saga di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi sospesa tra intrigo e mistero, fantastico e indagine sociale. Quanto è grande il mondo di un bambino? Prima degli incubi, il piccolo Aurelio era felice. Non aveva una madre, ma un padre e una zia su cui poter contare. La sua vita era semplice, e così sarebbe rimasta finché lui avesse mantenuto il segreto. A tarda notte, sentiva il padre e la zia sussurrare gettando rapide occhiate verso il suo letto. Erano spaventati e lui sapeva che doveva proteggerli, ma il nuovo amico incontrato nei boschi lo aveva avvisato: meglio non dire niente ai grandi. Aurelio aveva capito subito che non si trattava di un ragazzino come tutti gli altri. La sua testa, avvolta dalle fiamme, lo rendeva un piccolo dio al quale era impossibile non obbedire.

DYLAN DOG – Golconda e altre follie

di Tiziano Sclavi e Luigi Piccatto

400 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 16,00

Quattro storie dedicate al lato più folle e fantastico dell’universo dell’Indagatore dell’Incubo: mondi inaspettati che irrompono nella quotidianità della grigia Londra, esseri magici, squarci nello spazio-tempo e stravolgimenti della logica che governa apparentemente la nostra vita normale. Per cominciare, a Londra, creature dell’altro mondo circolano a piede libero tra i passanti terrorizzati; poi, Dylan deve vedersela con cavernicoli e dinosauri vomitati dal più remoto passato, nonché affrontare un demone burlone ma estremamente pericoloso. Per finire, scopriremo una Fabbrica dei Sogni, da cui escono oggetti impossibili per ogni non-uso!

DYLAN DOG 426 – La morte in palio

di Rita Porretto, Silvia Mericone e Paolo Armitano

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

La regista Sandra Martin viene ritrovata in fin di vita nella sua abitazione di Chelsea. Sul luogo della tragedia era presente la collega Ruth Palmer, con la quale aveva firmato alcuni dei film di maggiore successo e record d’incassi degli ultimi anni. Ma qual è stata la dinamica? Omicidio o suicidio? Coinvolto dalla sua ex fiamma Ruth, Dylan inizia a indagare; nel frattempo, è in corso una drammatica partita a scacchi con la morte.

DYLAN DOG COLOR FEST 40

La colazione dei campioni di Officina Infernale

Gore Mansion di Spugna

Il teatro dei demoni di Jacopo Starace

96 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 5,90

Ti guardi allo specchio e vedi riflessi di riflessi, affollati di deliri e orrore… L’Indagatore dell’Incubo è alle prese con una delle sue vicende più allucinate e paradossali. Dylan si risveglia in un fetido sotterraneo. Presto, cominciano a emergere dall’oscurità terrificanti creature che, dopo averlo morso, provocano in lui spaventose mutazioni fisiche… Cosa ci fa Dylan Dog su un palcoscenico che riproduce la sua abitazione? Chi sono i personaggi che si avvicendano sulla scena? E perché l’Old Boy è convinto di trovarsi realmente tra le pareti di casa sua?

DYLAN DOG OLDBOY 11

Le pareti del cervello di Rita Porretto, Silvia Mericone, Valerio Piccioni e Maurizio Di Vincenzo

Il mostro dentro di Giovanni Eccher, Luigi Piccatto, Renato Riccio e Matteo Santaniello

192 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 6,90

Un viaggio nei devastanti labirinti mentali di Cora, protagonista de Il lago nero e di Cuore cattivo, per scoprire l’origine della sua follia omicida… Un enigmatico percorso in una terribile zona morta che rischia di intrappolare Dylan per sempre. Quale segreto cela la vita di Fred, un celebre interprete di blockbuster cinematografici? L’attore si rivolge all’Old Boy perché da qualche tempo è oppresso da visioni in cui assiste a violente aggressioni immancabilmente seguite da sanguinosi assassinii.

DAMPYR 263 – La collana di Bhangarh

di Stefano Piani e Simone Delladio

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

La fortezza di Bhangarh è il luogo più infestato dell’India… Il Dampyr Harlan Draka e la medium Maud Nightingale affrontano i suoi spettrali abitanti portando alla luce una battaglia secolare tra un perfido mago e una bellissima principessa.

NATHAN NEVER 369 – Commando omicida

di Bepi Vigna, Germano Bonazzi e Max Bertolini

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

L’indagine sulla Chiesa della Divina Presenza, iniziata nel numero precedente, conduce Nathan, insieme a Legs e a Jerry Lone, alla base orbitante di Aristotele Skotos, proprio lì dove si è svolto il drammatico confronto che ha portato alla morte del predicatore… Ma chi era realmente Skotos? Com’è iniziata la sua ascesa? Quale strada ha percorso per diventare un genio del male? Nello stesso albo, per rispondere a queste domande, continua il racconto dell’infanzia di Skotos, in cui si svelano per la prima volta i retroscena segreti di una vita perversa e dannata!

MARTIN MYSTÈRE 384 – Riscatto a quattro dimensioni

di Giovanni Eccher e Fabio Piacentini

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Grazie alla Contessa, Martin riesce a risalire alla Hexan, una ditta farmaceutica che potrebbe essere coinvolta nel traffico della misteriosa sostanza che sta mietendo vittime tra gli anziani di New York. Ma la reazione di chi sta tramando nell’ombra non si fa attendere, e Java viene coinvolto in un attentato che lo riduce in fin di vita. Deciso ad andare in fondo alla faccenda, il Detective dell’Impossibile irrompe nella villa di Leon Firthmore, il CEO della Hexan, scoprendo che il complotto si estende non solo oltre la Grande Mela, ma anche al di là della nostra dimensione spazio-temporale…

JULIA 281 – A peso d’oro

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Claudio Piccoli

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Un commando di professionisti del crimine, a bordo di una falsa ambulanza, assalta il pronto soccorso e, ad armi spianate, raggiunge a colpo sicuro il suo obiettivo: un prezioso farmaco sperimentale contro il cancro, del valore di due milioni di dollari. Ma i criminali sono a loro volta vittime di un’imboscata e vengono eliminati. Tutti tranne uno che, ferito, si dà alla fuga… Julia dovrà trovarlo prima che lo faccia il killer assoldato per ucciderlo!

NICK RAIDER LE NUOVE INDAGINI 04 (DI 10) – Casi incrociati

di Davide Rigamonti e Massimo Cipriani

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Jimmy e Arianna. Il poliziotto e la sensitiva. Un tenero rapporto troncato sul nascere dal brutale assassinio di lei. Chi si è introdotto nel suo appartamento per strangolarla? Ha qualcosa a che vedere con tarocchi e premonizioni? Questi ed altri interrogativi incombono su Nick e compagni, ottenebrati dalla lunga ombra del pregiudizio…

STORIA DEL WEST 35 – La pista d’acciaio

di Gino D’Antonio

96 pagine – 19 x 27 cm, colore, brossurato

€ 6,90

Tra le tende e le rozze costruzioni che formano il cantiere della Union Pacific, l’impresa che porta avanti la ferrovia verso ovest, Bill Adams incontra il generale Dodge, che lo incarica di indagare sui numerosi sabotaggi volti a rallentare i lavori. Ritrova così la bella Belinda, a capo di un saloon dove gli operai spendono i loro sudati risparmi. I due possono finalmente confrontarsi non da nemici, e le cose vanno talmente bene che finiscono prigionieri degli indiani, decisi a distruggere la ferrovia…

LE STORIE CULT 112 – Immagini di morte

di Maurizio Colombo, Claudio Nizzi e Bruno Ramella

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Per omaggiare il grande Claudio Nizzi, Le Storie Cult ripropone un’indagine “insolita e speciale” di quello che – a parte Tex, naturalmente – è il suo eroe preferito: l’agente Nick Raider! In Immagini di morte il poliziotto newyorkese – di recente tornato in edicola con una mini-serie inedita – si trova ad affrontare un caso davvero particolare: l’omicidio di una prostituta è avvolto in un enigma che potrebbe essere sciolto dalle visioni del giovane sensitivo Efrem…

ZAGOR CLASSIC 36 – La trappola

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,90

Un misterioso spirito si aggira nella foresta, mietendo vittime innocenti tra gli indiani Honiasont… ma chi si cela, realmente, sotto la maschera dell’Avvoltoio? Sconfitto il temibile avversario, Zagor e Cico, in viaggio verso la foresta di Darkwood, incontrano Orazio Lawson, uno strano cercatore d’oro che, nottetempo, li abbandona per seguire due loschi individui, mentre qualcosa insospettisce lo Spirito con la Scure…

ZENITH 729/ZAGOR 678 – Mortimer colpisce ancora

di Moreno Burattini ed Esposito Bros

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX 735 – I dannati dell’Artico

di Mauro Boselli e Giovanni Bruzzo

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 477 – Sfida selvaggia

di Claudio Nizzi e Fabio Civitelli

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 39 – El Cangrejo

di Giorgio Giusfredi e Fabio Valdambrini

64 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 3,50

TEX MAGAZINE 2022

Maverick Bunch

Il ritorno del Desperado

di Mauro Boselli, Carlo Monni, Pasquale, Ruju, Maurizio Dotti e Fabio D’Agata

176 pagine – 16 x 21 cm, colore e B/N, brossurato

€ 8,50

TUTTO TEX 610 – Il pasto degli avvoltoi

di Gianfranco Manfredi e Giovanni Ticci

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40