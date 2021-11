Attraverso il catalogo Preview 73 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editore di gennaio 2022. Da segnalare il numero zero del nuovo crossover fra la SBE e DC con l’incontro fra Nathan Never e la mitica Justice League, i nuovi volumi di Dylan Dog Il Pianeta dei Morti e Zagor Contro Hellingen. Da segnalare in edicola il terzo speciale di Tex Willer che ci mostrerà un inedito incontro fra Zagor e il giovane Tex Willer.

Scopriamo insieme tutti gli albi e i volumi previsti per il primo mese dell’anno. Vi ricordiamo che potete visionare le novità previste a dicembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Sergio Bonelli Editore di gennaio 2022

10 OTTOBRE – Secondo volume

di Paola Barbato e Mattia Surroz

72 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

€ 16,00

Secondo capitolo della serie, scritta da Paola Barbato e disegnata da Mattia Surroz, un racconto ricco di suspense e colpi di scena, drammatico e senza via di scampo, cha cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina. In un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia, vige una sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce come prodotti di laboratorio, con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età limite possibili, e nessuno conosce la propria. Richie sa che potrebbe morire il 10 ottobre, quando compirà undici anni. Scopre, però, che Wilford, il suo strano vicino di casa, guarda caso col suo stesso giorno di scadenza, fa parte di un gruppo che ha un piano, in cui Richie verrà coinvolto, per far saltare il sistema di pianificazione della morte, in nome di qualcosa che tutti hanno dimenticato: la libertà.

NATHAN NEVER/JUSTICE LEAGUE #0

di Michele Medda, Bepi Vigna, Adriano Barone e Sergio Giardo

32 pagine – 16 x 21 cm colore, brossurato

€ 3,50

Dall’oscuro futuro, riemerge la minaccia dei Tecnodroidi! Selena ha un solo desiderio: vendicarsi dell’Agente Alfa. Per farlo, non esita a mettere in atto un’ardita macchinazione che la vede impegnata su più fronti. Un piano in grado di sconvolgere tanto la Terra di Nathan Never quanto l’universo degli eroi della Justice League! Sergio Bonelli Editore e DC Comics di nuovo insieme per proporre un team up da sogno: Nathan Never e Legs Weaver a fianco di Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e Cyborg, nel primo capitolo di un’avventura epocale, in anteprima esclusiva per le fumetterie, accompagnata da approfondimenti sul “dietro le quinte” della lavorazione di questo imperdibile fumetto. Disponibile con due copertine diverse, entrambe realizzate dal poliedrico Michele Rubini!

DYLAN DOG Il pianeta dei morti – La fine è il mio inizio

di Alessandro Bilotta e Giulio Camagni

176 pagine – 22 x 30 cm, B/N e colore, cartonato

€ 19,00

I racconti de Il pianeta dei morti sono ambientati in un’epoca futura rispetto alla serie classica, con un Dylan Dog ormai uomo di mezza età che cerca di sopravvivere in un mondo dove una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi. Il segreto del loro successo deriva forse dal fatto che il personaggio creato da Tiziano Sclavi si trova in queste vicende continuamente di fronte a delle scelte estreme, costretto di volta in volta a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. Nella Londra invasa dai ritornanti, un disilluso Dylan, sempre più in bilico tra passato e presente, incontra Werner, il creatore delle oasi, ed Herbert, un immemore che comincia a squarciare il velo tra illusione e realtà…

Zagor contro Hellingen – Ai confini della realtà

di Tiziano Sclavi e Gallieno Ferri

528 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 17,00

Quarto volume dedicato al nemico numero uno di Zagor: Hellingen. Uno scienziato pazzo, geniale e malvagio inventore con la volontà perversa di dominare il mondo. Un’avventura che ha fatto epoca, scritta dal creatore di Dylan Dog Tiziano Sclavi. Zagor è vittima di paurosi incubi. La sua mente vacilla? O queste terrificanti visioni nascondono un fondo di verità? Questo è l’inizio di una delle storie più lunghe e sconvolgenti dello Spirito con la Scure. Una storia ricca di personaggi, di prodigi, di mondi fantastici, di mostri e di malefiche invenzioni. E su tutto regna l’ombra oscura di Hellingen, ritornato in vita, pressoché invincibile, per portare a compimento i suoi piani di dominio sul mondo.

NICK RAIDER LE NUOVE INDAGINI 03 (DI 10) – Una canzone per il boss

di Giovanni Eccher e Marco Foderà

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Corelli, il boss mafioso che controlla il quartiere di Little Italy, riesce a sfuggire alla cattura da parte di Nick e Marvin, e da quel momento scompare nel nulla. Molti sono convinti che sia scappato in Messico, ma Nick non ci crede: gli uomini di Corelli infatti sembrano temere e rispettare il loro capo come se fosse ancora presente. Nel frattempo Jimmy decide di prendere la legge nelle sue mani, anche se questo significa infrangere le regole…

JULIA 280 – I gioielli di casa Varley

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza ed Ernesto Michelazzo

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Archibald Varley è il titolare della Shiny Dream, un’azienda che si occupa della lavorazione e vendita di gioielli. Ma il suo tesoro più prezioso è il nipotino Nicholas. Di certo lo sanno i delinquenti che hanno rapito il bambino e che pretendono un riscatto di un milione di dollari. Julia e Leo indagano tra i personaggi che ruotano intorno alla famiglia per ritrovare il piccolo Nick.

DYLAN DOG 425 – Istinto animale

di Gabriella Contu e Daniele Caluri

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Abdel Ouatta è un uomo dal tormentato passato che condivide con sventurati in fuga dal caos, dalla violenza e dalla miseria della Costa D’Avorio nel tentativo di rifarsi una vita nei Paesi dell’area Europea. Divenuto col tempo un imprenditore di successo, Ouatta si rivolge a Dylan Dog perché è perseguitato dagli spiriti delle persone che, al contrario di lui, non sono scampate alla loro tragica sorte.

DAMPYR 262 – Schiavi del Krokodil

di Davide Barzi e Fabiano Ambu

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Una vendetta che affonda le sue radici nel disagio sociale di un orfanotrofio e germoglia nel dolore fisico dei drogati di Krokodil… Tra il Mar Nero e il Mar Caspio, dall’Armenia all’Azerbaigian, la caccia a un branco di vampiri rimasto senza Maestro, conduce Harlan, Tesla e Kurjak a svelare il mistero che lega due orfani che la vita ha messo insieme e la non-morte ha separato!

DRAGONERO IL RIBELLE 27 – Raccontato alla notte

di Luca Barbieri, Fabrizio Galliccia, Luca Bonessi, Vincenzo Riccardi, Tommaso Bianchi e Alex Massacci

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Perdere una scommessa può costare molto: a volte anche il dover spalancare le porte di ricordi che si vorrebbero invece custodire in un angolo speciale, e intimo, della nostra anima. Cosa celerà, dunque, di così tanto riservato l’Old Man Gmor in quel vecchio libro dalla logora copertina di cuoio? Quali segreti vi si nasconderanno dentro? Forse soltanto qualcosa che lui e Ian hanno raccontato al buio della notte, in un momento particolare della loro vita, quando l’Impero lottava strenuamente per difendersi da uno spietato invasore…

NATHAN NEVER 368

di Bepi Vigna, Romeo Toffanetti e Germano Bonazzi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

A partire da questo numero, le indagini dell’Agenzia Alfa porteranno alla luce, un tassello alla volta, un’orribile verità… Nathan e i suoi compagni si troveranno coinvolti in un’inchiesta che li costringerà a fare i conti col proprio passato, a interrogarsi sul futuro, mettendo in discussione tutte le loro certezze… E le nostre! E alla fine, gli indizi che avranno raccolto racconteranno una storia che credevano – e credevamo! – di conoscere già, non sospettando in alcun modo che una vita di sopraffazioni e violenze possa aver avuto inizio con un bambino che non sapeva piangere.

MARTIN MYSTÈRE 382 – Ritorno a Slumberland

di Giovanni Eccher e Fabio Piacentini

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 4,40

Tra gli anziani di New York si diffonde una droga illegale chiamata Ritus, talmente richiesta che diversi consumatori si indebitano e arrivano persino a effettuare rapine pur di procurarsene una dose. Il Detective dell’Impossibile, la cui vicina Margareth è finita nei guai proprio in questo modo, scopre che la sostanza ha un effetto molto particolare: sembra infatti che permetta a chi la assume di parlare con i propri cari estinti. Indagando su chi produce e distribuisce questa droga, Martin e Java scoprono qualcosa di ancora più inquietante e decidono di rivolgersi a una loro vecchia amica…

ATTICA 8 – Apri i tuoi cancelli

di Giacomo Keison Bevilacqua

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

Prosegue l’avventura dei nostri eroi, che, recuperata anche la Guida, sono ormai alle porte della “città più bella del mondo”. Son alte, le Mura… alte e protette da scudi e filtri antimago, ma il percorso è ormai tracciato. Kat, Aiden, Cilla Blue, Neto e Loop sono pronti: Attica, apri i tuoi cancelli!

SUPER TEX 3 – Notte di fuoco

di Giancarlo Berardi, Claudio Nizzi, Guglielmo Letteri e Renzo Calegari

112 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 4,40

Continua la nuova collana mensile dedicata al Ranger creato da G. L. Bonelli che ripropone, tutte a colori, le storie apparse al di fuori della serie regolare. Questa uscita contiene il finale di Oklahoma! e la prima parte de La ballata di Zeke Colter ripresa dall’Almanacco del West 1994.

TEX CLASSIC 127 & 128 – Il messaggio misterioso & Sangue sul Buckhorn

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,50 cad.

Tom Vernon, un noto falsario, è stato catturato e obbligato a stampare banconote contraffatte, ma lui, con furbizia, ha inciso un messaggio con l’ubicazione della stamperia sui dollari. Tex e Carson, seguendo le indicazioni, giungono a Laredo, dove spadroneggia Ben Kennet… ma ben presto i due rangers mettono fine al suo dominio! Chiusa la partita con i falsari, i due pards si ritrovano a Palmer Spring nel bel mezzo di una faida tra allevatori… da un lato il ranchero Bilder, dall’altro il losco Maxwell, che tenta prima di assoldarli come pistoleri e poi di farli fuori.

LE STORIE CULT 111 – L’uomo di Chicago

di Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,50

Il nuovo anno “Cult” prende il via omaggiando un Maestro del fumetto… il grande Alfredo Castelli! Umorista sopraffino, impareggiabile affabulatore, studioso dalla curiosità insaziabile, il BVZA ci trascina nella città che, più di ogni altra, fu culla e scenografia dell’epica gangsteristica: la Chicago del Proibizionismo, di Al Capone e dell’incorruttibile Eliott Ness… in una Storia che fu originariamente pubblicata sotto il leggendario marchio di Un Uomo un’Avventura. A seguire, alcune delle imprese fuori serie della sua creatura preferita, il Detective dell’Impossibile Martin Mystère.

STORIA DEL WEST 34 – Senza legge

di Gino D’Antonio e Renato Polese

96 pagine – 19 x 27 cm, colore, brossurato

€ 6,90

Dopo aver aiutato il padre a condurre la mandria ad Abilene, Ben MacDonald si ferma nella cittadina. Anche Wild Bill si trova lì e ha promesso di tener d’occhio il ragazzo, ma Ben fa nuove conoscenze, che lo porteranno a compiere scelte difficili.

ZAGOR CLASSIC 35 – Il colle dei gufi

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 3,90

Zagor e Cico accompagnano il senatore Holster presso la pacifica tribù dei Pawnee, ma vengono assaliti dagli indiani, visibilmente ubriachi. L’indagine per scoprire chi ha fornito loro l’alcol li porta al Colle dei Gufi, dove trovano gli strampalati Clinton…

ZENITH 728/ZAGOR 677 – La diabolica trappola

di Moreno Burattini ed Esposito Bros

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER SPECIALE 3 – Tex Willer e Zagor: Bandera

di Mauro Boselli e Alexzssandro Piccinelli

128 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 6,40

TEX 734 – La campana nella nebbia

di Mauro Boselli e Giovanni Bruzzo

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

ZAGOR COLOR 14 – Il ritorno di Lapalette

di Francesco Testi e Alessandro Chiarolla

128 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato

€ 7,90

TEX NUOVA RISTAMPA 476 – L’uomo venuto dal fiume

di Claudio Nizzi e Fabio Civitelli

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 38 – Il prezzo della libertà

di Giorgio Giusfredi e Fabio Valdambrini

64 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 3,50

TUTTO TEX 609 – Sei divise nella polvere

di Gianfranco Manfredi e Giovanni Ticci

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

€ 4,40