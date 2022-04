Direttamente dal sito ufficiale dell’editore apprendiamo tutte le novità Star Comics di giugno 2022. Da segnalare i nuovi numeri di Shaman King Final Edition e il nuovo numero di Detective Conan New Edition.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità Star Comics di Giugno 2022

1 Giugno

Until I Meet My Husband

di Ryosuke Nanasaki, Yoshi Tsukizuki

€ 7,50

“Sei un uomo, non posso fidanzarmi con te”: la cruda verità arriva come uno schiaffo per il protagonista di queste vicende, un ragazzo come tanti in cerca dell’anima gemella, alle prese con il primo amore sui banchi di scuola, la prima volta su un sito di incontri online, l’eccitante esperienza di andare a convivere con la persona amata, ma che lo vedrà scontrarsi con un muro di incomprensione e che lo costringerà a lottare come pochi per poter realizzare il suo sogno. La storia autobiografica di Ryosuke Nanasaki, attivista gay giapponese che da diversi anni si batte in prima linea per i diritti della comunità LGBTIQ+, incontra le matite di Yoshi Tsukizuki, mangaka molto apprezzato per le sue produzioni BL, per regalarci delle pagine dal grande valore emotivo e sociale. Un volume unico assolutamente imperdibile!

My Hero Academia 32

di Kohei Horikoshi

€ 4,30

Si è aperta una nuova era di disordini e paura. Aizzati da All for One, efferati criminali fuggiti da tutte le prigioni del Paese imperversano per le strade, mentre i comuni cittadini hanno perso ogni fiducia negli Heroes. In questo clima apocalittico, Izuku Midoriya, costretto dalle circostanze a un’esistenza solitaria e raminga,

riprende il suo percorso per padroneggiare a pieno il One for All e riportare la giustizia nel mondo…

Acquista My Hero Academia 32 su Amazon

Fairy Tail 100 Year Quest 10

di Hiro Mashima, Atsuo Ueda

€ 4,50

Va in scena il duello tra Selene, il Drago Divino della Luna, e Suzaku, il grande spadaccino di Diabolos! A causa di Selene, l’espansione dei poteri magici di Elentir va del tutto fuori controllo. Nel frattempo Lucy e Gray affrontano Mimi e Hakune… ma gli abitanti del Villaggio della Bianca Distruzione, resisi conto che il mondo sta per essere distrutto, vanno nel panico! La situazione sembra davvero disperata, ma ecco che a Wendy viene in mente una “chiave” che potrebbe rivelarsi risolutiva. Tutto dipende da una battaglia che si spingerà oltre i limiti! Fairy Tail riuscirà a rialzarsi e a salvare anche questo mondo?!

Acquista Fairy Tail 100 Year Quest 10 su Amazon

Detective Conan New Edition 19

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Ai Haibara, la nuova compagna di classe di Conan, è in realtà la scienziata che sintetizzò il veleno Apotoxin 4869, trasformata anche lei in una bambina dopo avere ingerito la sostanza. Grazie alle nuove informazioni di cui è entrato in possesso e all’aiuto di Ai, Conan è ora ancor più motivato a distruggere l’organizzazione e trovare un antidoto che lo faccia tornare a essere Shinichi!

Acquista Detective Conan New Edition 19 su Amazon

Shaman King Final Edition 29

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

Grazie all’aiuto di Sati e di altri alleati, Yoh e i suoi sono riusciti a tornare vivi dall’inferno. A causa degli intrighi di Tamurazaki, il segretario del padre di Oyamada, parecchi uomini di Hao hanno perso la vita. Nel frattempo, giunge il momento dello scontro fra la squadra di Yoh e quella di Ren: chi vincerà questo combattimento senza esclusione di colpi?!

Acquista Shaman King Final Edition 29 su Amazon

Uzaki-Chan Wants To Hang Out 5

di Take

€ 5,90

Che il rapporto tra Hana e il suo senpai sia finalmente giunto a un punto di svolta? Che gli immani sforzi dei loro amici per spingerli ad aprire gli occhi stiano per essere coronati dal successo?! Questo è tutto da vedere… Nel frattempo, godetevi la famiglia Uzaki al completo!

8 Giugno

Run Away With Me, Girl 1

di Battan

€ 6,50

C’è una persona che Momo Makimura non riesce a dimenticare: Midori, la stupenda ragazza con la quale usciva mentre entrambe frequentavano il liceo. Scambiarsi lettere d’amore in segreto, fare la manicure insieme… Quel rapporto che sembrava sarebbe durato per sempre finisce all’improvviso quando Midori, il giorno del diploma, se ne esce con la frase: “La prima che trova un fidanzato, vince!”. Makimura è intrappolata nel ricordo di questa relazione finita, ma un giorno rivede l’ex compagna e… Si apre il sipario sulla storia di due ragazze che, dopo un legame adolescenziale interrotto, si incontrano di nuovo per rivivere una tenera ed esplosiva storia d’amore!

The Decagon House Murderers 1

di Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

€ 6,90

Sette studenti del circolo del giallo dell’università K si recano nel bizzarro edificio a forma decagonale che sorge su un’isola

deserta. Seiji Nakamura, ovvero l’uomo che lo ha progettato, ha perso la vita in un incendio sei mesi prima, in circostanze misteriose. Intanto, sulla terraferma, Akira Kawaminami riceve una lettera firmata proprio da quest’ultimo, ormai da tutti considerato morto. Mentre indaga su questo mistero, s’imbatte in un uomo di nome Shimada… Ha inizio, su Point Break, una terrificante storia di delitti sospesa fra due mondi!

Darling In The Fraxx 5

di Kentaro Yabuki, Code:000

€ 5,90

Sono entrati in contatto con i segreti del mondo, hanno sperimentato un bacio al mare… e ora nei rapporti tra Hiro e i suoi compagni iniziano a verificarsi piccoli cambiamenti. Nel mentre, durante un combattimento, Ichigo viene imprigionata all’interno di uno Stridiosauro! La versione di Darling in the Franxx di Kentaro Yabuki, che sviluppa una storia diversa da quella dell’anime, arriva al suo quinto volume, ricco di immagini sexy, magnifici bozzetti e pin-up a colori!

Fairy Tail New Edition 58

di Hiro Mashima

€ 4,30

Ricorrendo a Universe One, Irene ha riassemblato la geografia del territorio e ha trasferito Zeref vicino a Fairy Heart. Mavis è stata fatta prigioniera, ma ecco che la voce di una “fata del principio” raggiunge i maghi di Fairy Tail e li guida verso la gilda… Peccato che ad attenderli ci siano un mare di soldati e gli Spriggan 12 di nuovo riuniti!

Acquista Fairy Tail New Edition 58 su Amazon

Bakemonogatari – Monster Tale 13

di Nisioisin, Oh! Great

€ 5,90

Dopo aver respinto i tre cacciatori di vampiri che cercavano Kiss-Shot, Koyomi è riuscito a far sì che la vampira tornasse completamente in vita e ora è giunto il momento che lui stesso torni a essere “una persona”. Tuttavia, si rende conto di aver commesso un gravissimo errore…

Ariadne In The Blue Sky 13

di Norihiro Yagi

€ 5,50

Il gruppetto di Lacyl, confrontandosi faccia a faccia con il temibile Gladius dalle braccia rosse, si trova di fronte a una grossa sorpresa. Leana, le città volanti, i segreti di questo mondo… Quando il passato sconosciuto di Leana viene a galla, quale sarà la reazione di Lacyl? Inoltre, tra le città volanti scoppia un conflitto strettamente legato alla terraferma… Il viaggio di Lacyl e Leana si avvia verso un nuovo capitolo!

Il Duro Lavoro di Musubu 4

di Taishi Mori

€ 5,90

Ora che Sagami le ha confessato ciò che prova, Musubu si rende conto di cominciare a pensare a lui in modo diverso… Ma cosa significa davvero “innamorarsi di qualcuno”?

Mao 10

di Rumiko Takahashi

€ 4,50

Nonostante sia stata costretta a subire atroci crudeltà, Yurako ha continuato ad amare Mao. Di fronte a tale sentimento, ma anche a un’infinita tristezza, Nanoka rimane turbata… Dopo essere stata coinvolta nelle dubbie attività del clan Goko così a lungo, cos’è che Yurako, ora, desidera veramente?

Acquista Mao 10 su Amazon

Rabbids

di Dab’s, Thitaume, Romain Pujol, Thomas Priou

€ 18,50

Quest’estate arriva la prima raccolta ufficiale dei fumetti dei Rabbids! Un “the best of” dell’idiozia: più di 90 pagine di gag (molte inedite!) della serie più pazza dei fumetti, accomunate da un tema ricorrente: l’estate!

15 Giugno

Tv Anime Demon Slayer Official Character Book 1

di Koyoharu Gotouge

€ 6,90

Seguaci di Demon Slayer, rallegratevi! È in arrivo il primo, ufficiale fanbook dell’anime televisivo della vostra amatissima saga! Un imperdibile volumetto, con pagine sia a colori che in bianco e nero, per approfondire la conoscenza dei vostri paladini preferiti attraverso curiosità, schede, interviste, gallery e altri preziosi materiali tutti da scoprire, oltre a dei simpatici stickers e a un fantastico e coloratissimo mini-poster… Prenotate subito la vostra copia, andrà a ruba!

Dragon Ball Ultimate Edition 2

di Akira Toriyama

€ 15,00

Per Goku e Bulma è cominciata la grande avventura lungo il cammino indicato dal Dragon Radar, il dispositivo in grado di mostrare il punto esatto in cui si trovano le Sfere del Drago. L’anziano Eremita della Tartaruga, il trasformista Oolong, il predone Yamcha e il suo compare Pual… Incontri sbalorditivi e mirabolanti imprese attendono i nostri!

Acquista Dragon Ball Ultimate Edition 2 su Amazon

Phantom Seer 3

di Kento Matsuura, Togo Goto

€ 5,50

Kanzaki, che ha ottenuto dei poteri dal senju doji, sferra una serie di attacchi spietati contro Iori! Quest’ultimo, insieme a Kurose, riesce a trovare un indizio su come sconfiggerlo, quand’ecco che Tsumuji Komachi subisce un cambiamento improvviso. Nel frattempo, il dirigente della Società degli Spiriti Divini porta alla luce una minaccia ignota, l’esistenza dei “dimoranti”…

Boys Run The Riot 1

di Keito Gaku

€ 12,50

Ryo ha il corpo di una donna e il cuore di un uomo, ed è in crisi con la propria identità. Frequenta il secondo anno di liceo ed è stanco di dover indossare la gonna, come vuole l’uniforme scolastica. Un giorno, nella sua classe, arriva Jin, uno studente ripetente dal look originale e decisamente anticonformista: porta la barba, ha i buchi alle orecchie, tiene i capelli lunghi. L’indomani Jin si avvicina a Ryo e gli chiede: “Non è che vorresti creare un brand con me?”… Comincia così la storia di un marchio d’abbigliamento che scatenerà una vera rivoluzione!

Record Of Ragnarok 10

di Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

€ 5,90

Il quinto incontro arriva al suo epilogo! Raiden rilascia il suo colpo più forte, mentre Shiva, dal canto suo, supera i propri limiti, entrando in un territorio per lui ancora inesplorato… Quale sarà la gloriosa conclusione a cui andranno incontro questi due ardenti guerrieri?!

Acquista Record Of Ragnarok 10 su Amazon

Detective Conan New Edition 20

di Gosho Aoyama

€ 5,90

In uno stadio, cinquantaseimila persone innocenti finiscono ostaggio di un criminale. Sarà poi la volta di un delitto impossibile sulla neve, mentre Kogoro perderà il biglietto per il concerto della sua adorata Yoko Okino! Ma proprio quando sembra aver rimediato, finisce coinvolto, insieme a Conan e Ran, in un brutto caso che ha a che fare col testimone del suicidio di una ragazza nel bagno di casa… Ma si tratta davvero di suicidio?

Shaman King Final Edition 30

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

Possibile che il luogo in cui si svolgerà la seconda fase del torneo sia davvero il continente di Mu sprofondato in fondo al mare?! Per poterlo raggiungere, è necessario liberarsi in qualche modo della flotta radunata al largo dell’isola e condotta lì da Mansumi Oyamada. Sembra che Hao voglia unirsi a Yoh e ai suoi compagni per affrontare la questione… Che sia solo apparenza?

Adou 4

di Amano Jaku

€ 6,90

La forza di Eight lascia basiti i suoi inseguitori, che si aspettavano di sconfiggerlo facilmente: il potere dei suoi tralci, seppur non ancora sfruttato a pieno, è micidiale. Al termine dello scontro in cima al grattacielo, tuttavia, il bambino sviene e Renji, che nel frattempo è riuscito a togliersi il collare, non riesce a impedire che venga trasportato al laboratorio. Altrove, Riko si sveglia… Dove si trova? E chi è il misterioso “angelo” che apparentemente le ha salvato la vita?

Acquista Adou 4 su Amazon

Shirayuki Dai Capelli Rossi 15

di Sorata Akiduki

€ 5,50

Shirayuki e Obi cercano lo studioso di pietre scintillanti Lata Forzeno per coinvolgerlo nelle ricerche sull’Olinmaris. Sfruttando il ricevimento al castello reale, finalmente riescono a incontrarlo, ma riusciranno a ottenere la sua collaborazione? Inoltre, dopo il ricevimento, Shirayuki rimane sola nelle stanze di Zen, ma il ragazzo si ubriaca e…!

The Ancient Magus Bride 16

di Kore Yamazaki

€ 5,90

La copia del grimorio che tutti pensavano fosse stata portata via per sempre si trova ancora all’interno del college. Perché è stata lasciata lì? Nessuno riesce a capire le intenzioni del colpevole. In quello spazio chiuso e isolato, le distanze fra gli studenti si riducono, ma quella stessa vicinanza fa aumentare la discordia e piccole incomprensioni finiscono per generare grandi dubbi. Quando un filo è troppo teso, si sa, basta solo sfiorarlo e…

22 Giugno

Sanpei Il Ragazzo Pescatore 1

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Mentre si trova al fiume a pescare salmoni in compagnia del suo mentore Gyoshin, a Sanpei giunge notizia che chiunque riesca a catturare un kunimasu del lago Tazawa riceverà un premio di cinque milioni di yen… Un’impresa tutt’altro che impossibile per l’abile ragazzo, se non fosse che quel particolare pesce sembra essere estinto da più di mezzo secolo! Tornano alla ribalta le mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepido pescatore che con la sua viscerale e contagiosa passione ittica ha trascinato orde di ragazzini, negli anni Ottanta e Novanta, a trascorrere interi pomeriggi con la canna da pesca in mano! Per commemorare la scomparsa del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in un’edizione nuova di zecca, raccolte in dodici volumi di grande formato corredati da pagine a colori e da splendide sovraccoperte con effetto coldfoild e dei particolari dettagli con squame in evidenza! Un classico fondamentale per lettori della vecchia e della nuova guardia!

Kaiju 8 3

di Naoya Matsumoto

€ 4,90

Per salvare Ichikawa e Furuhashi, Kafka si trasforma in kaiju e si prepara ad affrontare l’inquietante mostro umanoide che aveva attaccato i suoi compagni. Lo scontro viene però interrotto dalle Forze di Difesa e il kaiju umanoide ne approfitta per fuggire. Kafka, a quel punto, vorrebbe fare lo stesso, ma… proprio in quel momento, viene raggiunto dal vicecomandante Hoshina, fortemente determinato a eliminarlo!

Neko Wappa 2

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

Per accedere agli esami di promozione a divinità, Tama deve prima superare una competizione che vede schierati diversi candidati ed è pronta ad affrontare prove durissime insieme ai suoi servitori divini, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo… Si prevede una gara molto tempestosa! Allegato al volume un index per mettere in risalto la serie sulla vostra mensola o sulla vostra libreria, disponibile fino a esaurimento scorte su tutti i canali, tranne in edicola.

The Seven Deadly Sins Collection 4

di Nakaba Suzuki

€ 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile. Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 19-24.

Tower Of God 5

di SIU

€ 12,90

Khun si trova faccia a faccia con il ranker… Riuscirà la sua astuzia ad avere ragione del potente avversario? Nella dura ascesa all’interno della torre, non sempre gli sforzi vengono ripagati: se da una parte c’è chi lotta per il proprio team, dall’altra c’è chi è pronto a tradirlo per un tornaconto personale! Chi sarà il vincitore del test “nascondino”?

Inuyasha 5

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Con l’aiuto di Kagome, Miroku e Shippo, Inuyasha dovrà fare i conti con demoni misteriosi che rapiscono le anime di povere fanciulle defunte e un bizzarro eremita dall’appetito incontenibile. Come se non bastasse, il novilunio incombe! E nell’ombra ordisce le sue trame il malvagio Naraku…

CardCaptor Sakura 5

di CLAMP

€ 9,90

È giunto il momento della resa dei conti: Sakura sta recuperando le ultime carte di Clow Reed, che consentono a Kero-chan di tornare al suo vero aspetto. L’impresa, tuttavia, non è facile, perché le carte rimaste sono le più forti che la nostra Cardcaptor abbia mai affrontato!

Mobile Suit Gundam 0083 Rebellion 15

di Masato Natsumoto, Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino

€ 5,50

L’Operazione Stardust si avvicina alla sua tragica conclusione: la colonia deviata da Zeon sta per abbattersi sulla Terra, mentre le navi dei superstiti zeoniani si allontanano dalla rotta iniziale per unirsi alla flotta di Axis. Una volta messa in salvo Nina, Kou Uraki affronta Gato nell’ultimo duello, accompagnando la caduta del relitto e mettendo in gioco la sua stessa vita… Lo spazio urla di dolore, in attesa di conoscere il destino degli eterni nemici Kou e Gato!

Living Room Matsunaga San 8

di Keiko Iwashita

€ 5,50

Alla festa per la vigilia di Natale, Miiko sente di nascosto Konatsu, responsabile della sua classe nonché ex ragazza di Matsunaga-san, dichiarare i suoi sentimenti a quest’ultimo, di cui lei stessa è innamorata. Per lo shock scappa di casa, ma Ryo-kun la rincorre, la abbraccia e le dice: “Io non ti farei mai piangere”…!

Tsubaky-Cho Lonley Planet 2

di Mika Yamamori

€ 5,50

Nonostante abbia solitamente un atteggiamento brusco e non le risparmi delle ramanzine, di tanto in tanto Akatsuki si comporta in modo gentile con Fumi. Man mano la ragazza impara a conoscerlo meglio, ma…?! Il ritorno di una delle serie shojo più amata, in una nuova edizione con sovraccoperta e cover a colori!

Rosen Blood 3

di Kachiru Ishizue

€ 6,90

Dopo aver superato varie difficoltà, Stella e Levi hanno capito di essersi innamorati l’una dell’altro, ma a causa delle macchinazioni di Fiedrich tra i due si è creata una frattura. Cosa ne sarà del loro rapporto? In seguito, davanti a una Stella dal cuore ferito, compare all’improvviso Gilbert…

Rasputin Il Patriota 3

di Masaru Sato, Junji Ito, Takashi Nagasaki

€ 15,00

Sono trascorsi quattro mesi di detenzione ed è ormai assodato che le accuse contro Yuki Mamoru e l’onorevole Mineo Tsuzuki sono del tutto infondate, ma la Procura di Tokyo, determinata a non perdere la faccia, stabilisce che i due debbano comunque essere processati ed è pronta a tutto pur di farli dichiarare colpevoli. Una volta spostatasi in tribunale, la battaglia di Yuki si trasformerà in un incubo peggiore di quanto avesse mai immaginato… Il manga reportage basato sulla vera storia dell’ex diplomatico Masaru Sato giunge al suo imperdibile finale!

Acquista Rasputin Il Patriota 3 su Amazon

Trese 4

di Budjette Tan , KaJo Baldisimo

€ 8,90