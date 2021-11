Le serie TV nuove e cancellate – Novembre 2021

Quali serie Tv usciranno a Novembre 2021? Ottobre è stato un mese ricco di contenuti, ma novembre si prepara a esserlo ancora più anche con l’avvicinarsi delle festività natalizie e l’arrivo di tanti contenuti a tema. Ecco, quindi, che anche a novembre non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. A voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Novembre 2021

Ritoccàti

Uscita: 1 novembre 2021

Il mondo della chirurgia estetica viene messo a nudo nel corso degli episodi girati all’interno dello studio di Giulio Basoccu, chirurgo plastico romano. Tra finzione e realtà, questo show va a mostrarci la quotidianità della clinica di Giulio, avvicinandosi per certi versi ad una docuserie.

In onda su: Netflix/Sky

Netflix/Sky Genere: Docuserie, Drammatico

Docuserie, Drammatico Numero stagioni: 1

Angry Birds

Uscita: 1 novembre 2021

I simpatici protagonisti di Angry Birds sono pronti a tornare, preparandosi a passare al livello successivo sorprendendoci grazie ad avventure semplici ma spassose.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 4

Mr. Pickles

Uscita: 1 novembre 2021

Mr. Pickles è serie satirica caratterizzata da humor nero, violenza gratuita e scene grottesche. A dare il titolo allo show è Mr. Pickels, il satanico border collier della famiglia Goodman, spesso e volentieri affiancato all’innocente bimbo di sei anni, Tommy. Al momento, su Prime Video debutterà la prima stagione, ma nei prossimi mesi arriveranno anche la seconda e la terza.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione per adulti

Animazione per adulti Numero stagioni: 3

Robot Chicken

Uscita: 1 novembre 2021

Caratterizzata dall’utilizzo della tecnica dello stop-motion e dai tanti riferimenti alla cultura pop, Robot Chiken consiste in un insieme di sketch che parodizzano film, serie e ogni cosa che capita a tiro. Nel corso della sua messa in onda la serie si è aggiudicata ben sei Emmy, e al momento su Prime Video arriverà la sesta stagione.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 11

Aqua Teen Hunger Force

Uscita: 1 novembre 2021

Conosciuta anche con l’acronimo ATHF, la serie ha per protagonisti Frullo, Fritto e Polpetta, versioni antropomorfe di cibi da fastfood. I tre vivono in un quartiere periferico e hanno un rapporto turbolento con il vicino di casa umano, Carl Brutananadilewski.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 8

China, IL

Uscita: 1 novembre 2021

Le vicende di questa sit-com ruotano intorno ai fratelli Frank e Steve Smith, insegnanti di storia nel college di China (Illinois), ritenuto l’istituto peggiore degli Stati Uniti. I due sono spesso e volentieri rivali, oltre che coinvolti in vicende esilaranti.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

The Venture Bros.

Uscita: 1 novembre 2021

Altra serie con due fratelli al centro della scena, in questo caso Hank e Dean Venture, figli del geniale e poco etico Dr. Rusty Venture, scienziato a capo della Venture Industries, azienda che un tempo faceva faville ma che ora è solo l’ombra di se stessa.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 7

Sotto Coperta: Mediterraneo

Uscita: 1 novembre 2021

L’incredibile magia del Mediterraneo e uno yacht sono gli ingredienti di Sotto Coperta: Mediterraneo, ma i clienti esigenti che saliranno a bordo non saranno facili da gestire, e seguiremo i capitani Mark e Sandy a capo di un equipaggio piuttosto disorganizzato che dovrà essere formato.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 6

Ridley Jones: La paladina del museo

Uscita: 2 novembre 2021

La serie animata dedicata ai più piccoli che vede protagonista Ridley si prepara al ritorno, riportandoci a scoprire il magico museo che cerca di proteggere ad ogni costo, in un luogo magico che la notte prende vita.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

What We Do In The Shadows

Uscita: 3 novembre 2021

Secondo spin-off del film Vita da vampiro, la serie è incentrata su Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin (Mark Proksch), quattro vampiri che vivono in una casa a Staten Island. Una troupe vuole creare un documentario riguardante il particolare gruppo, e impareremo quindi a conoscere gli inquilini tra un sorso di sangue e l’altro. La comedy ideata da Jemaine Clement e Taika Waititi è riuscita a catturare l’attenzione grazie alla sua freschezza e comicità.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 3

The Premise – Questioni Morali

Uscita: 3 novembre 2021

Serie antologica creata da B. J. Novak che ci porta a scoprire in ogni episodio una tematica rappresentata da personaggi e storie diverse, in un racconto profondo ed emozionante che cerca di raccontare il mondo attuale tramite le sue storie.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Dr. Brain

Uscita: 4 novembre 2021

Un brillante neuroscienziato di nome Sewon viene colpito da un’orribile tragedia personale quando la sua famiglia resta vittima di un misterioso incidente. Nel disperato tentativo di scoprire cosa è successo, il dottore fa di tutto per risolvere il tragico mistero conducendo “sincronizzazioni cerebrali” con i morti per accedere ai loro ricordi, alla ricerca di indizi.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Caccia ai Killer

Uscita: 4 novembre 2021

Tracciare un serial killer è un lavoro per pochi, ma riuscendo ad analizzare ogni minimo indizio, degli investigatori cercano di dare la caccia a pericolosi criminali, esponendosi a loro volta a numerosi rischi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

RFDS: Royal Flying Doctor Service

Uscita: 5 novembre 2021

La vita dei lavoratori della Royal Flying Doctors Service è al centro della serie scritta da Ian Meadows, e sarà lecito aspettarsi episodi ricchi di tensione nel corso dei quali i protagonisti saranno chiamati ad interventi d’urgenza carichi di adrenalina. Infatti questa particolare divisione offre un servizio di aeroambulanza che interviene nei casi più critici in Australia, coprendo una zona estesa che richiede un impegno costante.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Big Mouth

Uscita: 5 novembre 2021

Serie animata statunitense incentrata sull’adolescenza di Nick, Andrew e i loro amici, in un percorso all’insegna della comicità e dell’amicizia. Ma un periodo delicato come quello adolescenziale ha anche i suoi mostri, e in Big Mouth impareremo a conoscerli tra un’esperienza e l’altra.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 5

Glòria

Uscita: 5 novembre 2021

Siamo nel Portogallo del 1968, dove un ingegnere di Radio Free Europe cerca di svelare la rete di trame e bugie che infestano Glória do Ribatejo. Glòria è quindi uno spy-drama ambientato nel periodo della guerra fredda, nel quale rivivremo la tensione e i sotterfugi che caratterizzavano il periodo, in un racconto ricco di suspense.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Spy-Drama

Spy-Drama Numero stagioni: 1

Vita da Carlo

Uscita: 5 novembre 2021

Tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere. Vita da Carlo è una serie comedy in dieci puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui realtà e finzione si intrecciano. Protagonista di una storia che – come la sua vita – ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti in quella che è una storia tutta italiana, ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali. Al fianco di Verdone, un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori. Tra questi troviamo Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri e numerosi personaggi famosi nel ruolo di guest star.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia biografica

Commedia biografica Numero stagioni: 1

The Unlikely Murderer

Uscita: 5 novembre 2021

Una nuova produzione originale svedese di stampo true crime tratta dall’omonimo libro di Thomas Petterson. La vicenda principale ha come protagonista Stig Engström (interpretato da Robert Gustafsson), indagato per l’omicidio del primo ministro svedese Olof Palme nel 1986. Charlotte Brändström e Simon Kaijser dirigeranno i vari episodi, nel corso dei quali verrà tratteggiata la figura dell’enigmatico Stig, tra fughe e indagini.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Poliziesco, Drammatico, Thriller

Poliziesco, Drammatico, Thriller Numero stagioni: 1

Dickinson

Uscita: 5 novembre 2021

Uno sguardo al mondo che circonda Emily Dickinson. Il suo punto di vista immerso nella società del diciannovesimo secolo, dove le regole che prevalgono sono in contrasto con le volontà della scrittrice.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 3

Narcos: Messico

Uscita: 5 novembre 2021

Lo spin-off di Narcos incentrato sul Cartello di Guadalajara in Messico si trova a un bivio, ma il seguito dovrà ovviamente trovare la sua giusta strada perché questa è l’ultima stagione della serie, e saranno introdotti alcuni nuovi volti come Victor Tapia, un poliziotto di Juarez interpretato da Luis Gerardo Méndez; Ismael ‘El Mayo’ Zambada, trafficante indipendente portato in scena da Alberto Guerra; e Andrea Nuñez (Luisa Rubino), giornalista pronta a indagare sulla corruzione che dilaga nel paese.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Storico, Drammatico

Storico, Drammatico Numero stagioni: 3

Arcane

Uscita: 7 novembre 2021

Si tratta della prima serie ambientata nel mondo di League of Legends e sarà, infatti, prodotta da Riot, animata da Fortiche Productions, e sarà incentrata sulla nascita di due popolari campioni del videogioco. Sullo sfondo troveremo i contrasti tra la ricca città di Piltover e l’oppressa Zaun, e questa sarà l’occasione perfetta per ampliare la lore del videogame facendoci immergere in un mondo ricco di fascino. Questa prima stagione dovrebbe essere divisa in 3 atti composti da 3 episodi ciascuno.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Swap Shop: mercatino alla radio

Uscita: 7 novembre 2021

Reality americano che vede una trasmissione radiofonica intenta a lanciare un mercatino ricco di pezzi da collezione, dando l’opportunità a collezionisti di ogni tipo di ritrovarsi per acquistare il loro oggetto dei desideri.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality

Reality Numero stagioni: 1

Il Simbolo Perduto

Uscita: 8 novembre 2021

Prendendo spunto dall’omonimo romanzo di Dan Brown, Il Simbolo Perduto è la serie prequel de Il Codice Da Vinci, e avrà come protagonista il professore di storia dell’arte e simbologia Robert Langdon (Ashley Zukerman). Dan Dworkin e Jay Beattie sono gli showrunner, mentre nel cast sono presenti Valorie Curry, Eddie Izzard, Sumalee Montano, Rick Gonzalez e Beau Knapp. Per quanto riguarda la trama, per il momento ciò che sappiamo è che in seguito al rapimento del suo mentore, il giovane Robert si troverà immischiato in una vicenda complessa e insidiosa, che lo costringerà a risolvere una serie di enigmi letali che metteranno a rischio la sua stessa vita.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Thriller, Crime

Thriller, Crime Numero stagioni: 1

Mcdonald & Dodds

Uscita: 9 novembre 2021

La serie crime di Robert Murphy fa il suo ritorno, accompagnata dall’esplosivo duo portato in scena da Tala Gouveia e Jason Watkins. I due riprenderanno i rispettivi ruoli di detective, e si troveranno davanti a nuovi intricati casi da risolvere nella città inglese di Bath.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Thriller, Crime

Thriller, Crime Numero stagioni: 2

Your Life Is A Joke

Uscita: 9 novembre 2021

Il comico tedesco Oliver Polak decide di passare una giornata insieme ad alcuni VIP, ma non lo farà per chiedergli un autografo. Oliver scherzerà infatti con gli ospiti, prendendoli in giro tra una battuta e l’altra.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show comico

Show comico Numero stagioni: 1

Snowfall

Uscita: 10 novembre 2021

Serie televisiva statunitense creata da John Singleton, Eric Amadio e Dave Andron che fa vivere l’inquietante epidemia di crack del 1983 a Los Angeles. Lo spacciatore Franklin (Damson Idris), il wrestler Gustavo (Sergio Peris-Mencheta), l’agente Teddy McDonald (Carter Hudson) e la nipote del boss Lucia Villanueva (Emily Rios) sono i protagonisti, in una vicenda oscura e ricca di segreti.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Storico, Drammatico

Storico, Drammatico Numero stagioni: 4

Dexter: New Blood

Uscita: 10 novembre 2021

Per ora l’unica certezza è il ritorno di Michael C. Hall che riprende il ruolo di protagonista e avrà sulle spalle gran parte del peso di questa nuova stagione, sperando che oltre alla sua interpretazione ci sia alla base una scrittura di qualità. Non resta che sperare che il carismatico serial killer torni a entusiasmare come nelle prime stagioni, regalandoci nuovi archi narrativi e personaggi in grado di coinvolgere e sorprendere.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Crime, Thriller, Drammatico

Crime, Thriller, Drammatico Numero stagioni: 1

Animal: il meraviglioso regno animale

Uscita: 10 novembre 2021

Docuserie narrata da Bryan Cranston, Rebel Wilson, Rashida Jones e Pedro Pascal, che esplora il magico mondo animale cercando di raccontare momenti emozionanti e toccanti in grado di lasciare a bocca aperta.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Gentefied

Uscita: 10 novembre 2021

Dramedy creata da Marvin Lemus e Linda Yvette Chávez che ha come interpreti principali Karrie Martin, Joseph Julian Soria, Carlos Santos e Joaquín Cosio. La storia segue tre cugini statunitensi di origine messicana intenti ad inseguire il sogno a stelle e strisce che purtroppo mette in pericolo il loro quartiere ed il negozio di tacos di famiglia. I protagonisti riusciranno a trovare il giusto compromesso mantenendo salde le loro radici?

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 2

Love Never Lies

Uscita: 11 novembre 2021

Reality nel quale sei coppie si sfidano in un test della verità dove chi dimostra di essere sincero si vedrà ricompensato.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality show

Reality show Numero stagioni: 1

The Shrink Next Door

Uscita: 12 novembre 2021

Tra lo psichiatra Isaac “Ike” Herschkopf e Martin “Marty” Markovitz si instaura un rapporto che supera i confini delle tradizionali dinamiche esistenti e il medico inizia a prendere lentamente il controllo della vita di Marty, trasferendosi persino a casa sua e occupandosi degli affari dell’azienda della sua famiglia.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Romantico, Commedia

Romantico, Commedia Numero stagioni: 1

Snoopy nello spazio

Uscita: 12 novembre 2021

Snoopy realizza il suo sogno di diventare un astronauta della NASA, accompagnato ovviamente da Charlie Brown e dal resto dei Peanuts.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza

Uscita: 12 novembre 2021

Ispirata al bestseller del New York Times scritto da Beth Macy, Dopesick mette in scena una storia avvincente sulla lotta americana alla dipendenza da oppiodi, una piaga che ha colpito tantissimi americani. Michael Keaton, protagonista e produttore esecutivo dello show, scaverà a fondo nella vicenda, cercando di portare alla luce le cause di una tossicomania che sembra inarrestabile. Una lotta contro le multinazionali che passerà dalla DEA fino a Big Pharma, in una prima stagione che si annuncia molto interessante.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Always Jane

Uscita: 12 novembre 2021

Always Jane è il racconto del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la sua famiglia per andare al college. La serie Amazon Original in quattro episodi è il racconto dell’amore incondizionato di una famiglia capace di superare ogni ostacolo per permettere che Jane possa vivere in modo autentico. Anche se il clima politico e sociale di oggi potrebbe non sembrare il più facile per crescere un adolescente transgender, per fortuna ci sono i Noury, sempre presenti e capaci di affrontare la vita quotidiana con un umorismo irriverente. La serie sarà disponibile in versione originale, con sottotitoli in italiano.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Numero stagioni: 1

Pau Gasol: It’s About the Journey

Uscita: 12 novembre 2021

La docuserie ripercorre in quattro episodi il periodo finale della carriera di Pau Gasol come giocatore di basket professionista. La sua ultima partita NBA si è tenuta nel marzo 2019 e nel maggio dello stesso anno l’atleta si è sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare una frattura da stress al piede sinistro. Da allora Gasol ha lavorato tenacemente per tornare in campo e lo scorso marzo è tornato al FC Barcelona, sua squadra di esordio come professionista 20 anni fa. Inoltre, quest’estate ha giocato per l’ultima volta nella Nazionale spagnola durante le Olimpiadi di Tokyo. Lo show narra come un atleta professionista di primo livello dice addio al gioco che ama e conosce, con tutte le ferite emozionali e le difficoltà che questo comporta, e segue Gasol nel prepararsi a nuovi progetti e impegni famigliari. Anche in questo caso la docuserie sarà disponibile in lingua originale e sottotitolata in italiano.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

All or Nothing: Toronto Maple Leafs

Uscita: 12 novembre 2021

Si tratta della prima stagione della serie All or Nothing che segue una squadra dell’NHL (National Hockey League). La docuserie porta i fan vicino ai Toronto Maple Leafs, con le telecamere pronte a catturare ogni momento del 104esimo campionato. La serie segue la squadra sulla pista da ghiaccio e fuori, in una stagione vincente in cui hanno conquistato il titolo di campioni North Division, prima di scontrarsi con i loro rivali delle Original Six, i Montreal Canadiens, nel primo round di playoff della Stanley Cup 2021. L’attore e fan di lunga data dei Maple Leafs Will Arnett (BoJack Horseman, Arrested Development) è il narratore della serie.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum

Uscita: 12 novembre 2021

Questa docuserie nella sua prima tornata di episodi ha stupito per il suo dinamismo e divertimento. Lo show esplora abitudini e invenzioni apparentemente semplici, che qui vengono poste sotto una nuova luce regalando una visione affascinante del mondo che ci circonda.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 2

Possessions

Uscita: 13 novembre 2021

La sera del suo matrimonio, la giovane francese Nathalie viene accusata dell’omicidio del marito in Israele e, per risolvere la situazione, lo stato francese manda sul posto il diplomatico Karim. Il giorno tanto atteso da Nathalie si trasforma in un incubo, ma per uscirne dovrà affidarsi all’abilità di Karim, in un caso delicato che sembra apparentemente senza via d’uscita.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Reyka

Uscita: 14 novembre 2021

Creata e scritta da Rohan Dickson, Reyka ci porta a seguire due linee temporali diverse, esplorando il passato ed il presente di Reyka Gama (Kim Engelbrecht). La storia della donna è segnata da vicende pesanti che l’hanno condizionata, ma ora grazie alle sue capacità lavora come profiler, riuscendo a capire in anticipo i movimenti dei serial killer. In questa prima stagione vedremo Reyka sul campo, faccia a faccia con un nuovo assassino che sembra intenzionato ad andare fino in fondo.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Poliziesco, Giallo

Poliziesco, Giallo Numero stagioni: 1

Mentiras

Uscita: 15 novembre 2021

Dramma psicologico spagnolo con Ángela Cremonte e Javier Rey che ci porta a scoprire un caso molto delicato. Una professoressa di letteratura accusa di stupro il chirurgo che l’ha operata, ma quest’ultimo si difende dicendo che le cose non sono andate come la donna racconta. Quale sarà la verità?

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Dramma psicologico

Dramma psicologico Numero stagioni: 1

Chicago Med

Uscita: 16 novembre 2021

Lo spinoff di Chicago Fire ambientato all’interno del Gaffney Chicago Medical Center si appresta a tornare, anche se i fan non ritroveranno due personaggi importanti. In questa settima stagione infatti non saranno presenti Natalie Manning (Torrey DeVitto) e April Sexton (Yaya DaCosta) che hanno abbandonato lo show. Nonostante questo, gli altri protagonisti saranno presenti, ed è probabile che anche questa volta ci saranno interventi straordinari e colpi di scena, per una serie che continua imperterrita il suo cammino.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 7

Chicago Fire

Uscita: 16 novembre 2021

Il rinnovo di Chicago Med non poteva che coincidere con quello dello show principale e, dopo il cliffhanger che aveva caratterizzato il finale di stagione precedente, i fan potranno finalmente rivedere i loro amati protagonisti. Come al solito possiamo aspettarci chiamate d’emergenza e interventi estremi, mentre anche le relazioni tra i personaggi continueranno a svilupparsi ed essere cruciali.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 10

Chicago P.D.

Uscita: 16 novembre 2021

A completare il trittico legato a Chicago troviamo Chicago P.D., e anche qui troveremo i protagonisti coinvolti in una routine complessa e faticosa che fa da sfondo alle relazioni sviluppate nel corso degli episodi, tra imprese estreme ed emergenze improvvise. A quanto pare Chicago è una citta piuttosto turbolenta, ma anche in questo caso i gesti eroici dei personaggi salveranno la situazione.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 9

Besos Al Aire

Uscita: 17 novembre 2021

Miniserie spagnola creata da Aitor Gabilondo che prende in esame il periodo del COVID, proponendoci una vicenda ricca di speranza nella quale seguiremo diverse storie d’amore che trovano spazio in uno dei periodi più bui della storia recente.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Marvel’s Hit-Monkey

Uscita: 17 novembre 2021

Può una scimmia delle nevi giapponese contrastare la malavita di Tokyo? A quanto pare sì, e lo farà aiutata dal fantasma di un assassino americano, riuscendo ad eliminare uno ad uno i criminali più temuti della città e guadagnandosi la nomea di “killer degli assassini”, in una serie animata che non risparmierà scontri e azione.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione, Azione

Animazione, Azione Numero stagioni: 1

Yellowjackets

Uscita: 17 novembre 2021

Drama coming of age che segue una squadra di calcio femminile coinvolta in un incidente aereo in seguito al quale le calciatrici superstiti dovranno sopravvivere in un luogo tutt’altro che amichevole. Creata e scritta da Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets è una storia di coraggio e determinazione, in una vicenda ricca di tensione che vi terrà incollati allo schermo.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Christmas Flow

Uscita: 17 novembre 2021

Creata da Henri Debeurme, Victor Rodenbach, Marianne Levy, Christmas Flow ci porta a conoscere due mondi diversi che s’incontrano il giorno di Natale, quando un rapper famoso e una giornalista s’innamorano. Le differenze tra i due sono tante, ma l’amore potrebbe colmare questa distanza.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Romantico

Romantico Numero stagioni: 1

La regina del flow

Uscita: 17 novembre 2021

La soap opera colombiana guidata da Klych López e Andrés López giunge alla seconda stagione, nella quale la cantautrice Yeimy (Carolina Ramírez) rischia di vedere il suo mondo crollarle addosso. Infatti dopo gli eventi della prima season questa volta ci sono nuove nubi all’orizzonte, e la protagonista dovrà affrontare ostacoli che credeva di aver ormai superato.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Soap-opera

Soap-opera Numero stagioni: 2

Strappare Lungo i Bordi

Uscita: 17 novembre 2021

I racconti di Zerocalcare hanno conquistato uno spazio importante nel mondo del fumetto, e ora sembra proprio che l’autore sia pronto per sbarcare anche in TV. Potrebbe rivelarsi una gemma del panorama seriale grazie allo stile e alla comicità del noto fumettista. Ambientata nell’universo del fumettista Zerocalcare, la serie racconta, attraverso flashback e aneddoti, le vicende di Sarah e Secco, diretti verso qualcosa di incredibilmente difficile.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Tiger King

Uscita: 17 novembre 2021

La docuserie evento incentrata sul carismatico e folle Joe Exotic riuscì a sorprendere tutti richiamando l’attenzione anche di grandi star. Eric Goode continua a essere alla regia della docuserie, e ora è pronto a tornare per approfondire i discussi protagonisti del primo capitolo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Biografico, Drammatico, Commedia

Biografico, Drammatico, Commedia Numero stagioni: 2

Al Passo con I Kardashian

Uscita: 17 novembre 2021

Viste le tante stagioni, la passione verso i Kardashian è indiscutibile, e i fan non si faranno certamente problemi a continuare a seguire la famosa famiglia. Ora che anche la settima e l’ottava stagioni verranno messe a disposizione, potrete finalmente rituffarvi in un universo fatto di eccessi, stile e lusso.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Biografico, Docuserie

Biografico, Docuserie Numero stagioni: 8

Carlos Ballarta: Falso Profeta

Uscita: 18 novembre 2021

Stand-up comedy del messicano Carlos Ballarta che qui usa il suo incisivo black humour per giocare sui luoghi comuni riguardanti la cultura e la religione dell’America Latina.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Stand-up comedy

Stand-up comedy Numero stagioni: 1

Gomorra – La Serie

Uscita: 19 novembre 2021

Gomorra, serie Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, arriva all’ultima stagione e non vediamo l’ora di scoprire come si concluderà per capire come verranno risolte le questioni lasciate in sospeso. Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano sarà ancora una volta centrale all’interno della narrazione e, dopo gli ultimi risvolti, dovrà cercare di sopravvivere alle nuove minacce all’orizzonte, mentre la polizia continua a stargli alle calcagna.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico, Poliziesco, Azione

Drammatico, Poliziesco, Azione Numero stagioni: 5

La Ruota Del Tempo

Uscita: 19 novembre 2021

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike) – membro di un’organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai – al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Fantasy

Fantasy Numero stagioni: 1

L’arte Soffiata: Aria di Natale

Uscita: 19 novembre 2021

Cinque artisti competono per realizzare la miglior opera d’arte a tema natalizio, cercando di stupire grazie alla loro incredibile creatività.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show

Show Numero stagioni: 1

La Mente In Poche Parole

Uscita: 19 novembre 2021

Emma Stone ci guida alla scoperta della nostra mente in un questa nuova stagione della docuserie, andando ad analizzare il funzionamento del cervello umano e i relativi disturbi. Spesso ci sorprendiamo della complessità di ciò che ci circonda, ma la nostra mente resta uno dei sistemi più intricati che esistano al mondo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 2

Cowboy Bebop

Uscita: 19 novembre 2021

Si tratta del primo live action basato sull’omonimo anime di grandissimo successo che racconta le avventure di un gruppo di cacciatori di taglie che viaggiano nel sistema solare. Per quanto riguarda il cast John Cho sarà Spike Spiegel; Mustafa Shakir interpreterà Jet Black; Daniella Pineda ricoprirà il ruolo di Faye Valentine; Elena Satine sarà Julia, e Alex Hassell sarà Vicious.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Fantascienza

Azione, Fantascienza Numero stagioni: 1

Hellbound

Uscita: 19 novembre 2021

Delle persone vedono la loro morte predetta, e una volta arrivato il momento un angelo appare ponendo fine alla loro vita. Yeon Sang-Ho è al timone di questa nuova serie sudcoreana basata sull’omonimo webtoon (realizzato dallo stesso autore).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror, Thriller

Horror, Thriller Numero stagioni: 1

New World

Uscita: 20 novembre 2021

Sei celebrità su un’isola da sogno cercano di guadagnare valuta virtuale tramite strategie e alleanze, ma i tradimenti sono dietro l’angolo. Chi riuscirà a lasciare l’isola col bottino in mano?

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality show

Reality show Numero stagioni: 1

Undercover

Uscita: 21 novembre 2021

Bob (Tom Waes) e Kim (Anna Drijver) sono degli agenti sotto copertura che si fingono una coppia in campeggio cercando nel frattempo d’infiltrarsi nelle operazioni del trafficante di droga Ferry (Frank Lammers). Dopo gli eventi delle prime due season l’operazione può dirsi conclusa, ma Ferry ora conosce l’identità dei due, e non avrà pace fino a quando non riuscirà ad ottenere l’agognata vendetta.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Poliziesco, Thriller

Poliziesco, Thriller Numero stagioni: 3

Masters Of The Universe: Revelation

Uscita: 23 novembre 2021 (Stagione 1 – Parte 2)

La serie si avvicina alla conclusione della prima stagione, e gli occhi sono tutti puntati su questo atteso ritorno. La prima parte era sotto diversi aspetti coraggiosa, e cercava di proporre un suo stile e una storia avvincente. Nonostante alcune sbavature, il risultato finale è stato sicuramente buono e gli appassionati non vedono l’ora di vedere il ritorno dei loro beniamini.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

The Resident

Uscita: 24 novembre 2021

L’eroismo quotidiano degli operatori sanitari protagonisti di questo medical drama sono il fulcro della narrazione, riportandoci all’interno del Chastain Memorial Hospital. In questa quinta stagione inizia a farsi strada la corruzione, che insinuandosi nel sistema sanitario creerà nuovi problemi in aggiunta ai già difficili compiti che ogni giorno mettono alla prova il personale dell’ospedale, alzando la tensione in un clima già abbastanza elettrico.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Medical Drama

Medical Drama Numero stagioni: 5

The Choe Show

Uscita: 24 novembre 2021

L’artista David Choe ci accompagna in un’esperienza unica, facendoci scoprire il suo mondo e la sua arte. Un cammino all’interno di un processo creativo emozionante, nel quale David cerca di traghettarci passo dopo passo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

This Is Us

Uscita: 24 novembre 2021

La quinta stagione di This Is Us, andata in onda sulla NBC dall’ottobre 2020 al maggio 2021, arriva anche in Italia. Ricordiamo che la serie segue le vicende della famiglia Pearson e che si sviluppa su tre piani temporali diversi. Si tratta di uno show dall’alto contenuto emotivo e decisamente ben apprezzata da critica e pubblico.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 5

Hanna

Uscita: 24 novembre 2021

Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna (interpretata da Esmé Creed-Miles) creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Ora Hanna sta segretamente cercando di distruggere Utrax dall’interno e di liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme hanno costretto l’agente di alto grado della Utrax, John Carmichael (Dermot Mulroney), ad aiutarle nella loro missione, ma i suoi giovani colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e nuovi nemici stanno iniziando a sospettare del complotto di Hanna. Mentre la ragazza si avvicina al suo obiettivo, inizia a scoprire non solo un programma che cambia il mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Fantascienza

Drammatico, Fantascienza Numero stagioni: 3

Selling Sunset

Uscita: 24 novembre 2021

Gli agenti immobiliari dell’importante Oppenheim Group vendono appartamenti lussuosi da sogno per le persone più ricche del pianeta, e in questa quarta stagione vedremo nuovamente ville e strutture in grado di lasciare a bocca aperta.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 4

True Story

Uscita: 24 novembre 2021

Kid, comico di fama internazionale interpretato da Kevin Hart, passa una serata col fratello Carlton (Wesley Snipes), ma qualcosa va storto e la sua carriera è in pericolo. Col tempo le cose invece di migliorare sembrano precipitare, e a questo punto la carriera non è la sola cosa a rischio.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Hawkeye

Uscita: 24 novembre 2021

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie avrà come protagonista Clint Barton (Jeremy Renner), intento a portare a compimento una missione all’apparenza semplice: tornare a casa dalla sua famiglia in tempo per Natale. Purtroppo, come spesso accade gli eroi sono costretti a passare delle vacanze abbastanza turbolente, e Clint si troverà suo malgrado ad affrontare un nemico del passato. Kate Bishop (Hailee Steinfeld), giovane arciera e fan dell’eroe cercherà di dargli una mano, mentre nel corso delle puntate si farà strada l’ombra dell’organizzazione criminale che intende rovinare i piani di Clint. Nel cast troviamo Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e Alaqua Cox.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Fantascienza, supereroi

Fantascienza, supereroi Numero stagioni: 1

The Beatles: Get Back

Uscita: 25, 26 e 27 novembre 2021

Miniserie diretta dal grande Peter Jackson divisa in 3 episodi, nel corso dei quali verranno approfonditi i Beatles, portandoci anche sul tetto di Savile Row a Londra, dove ci fu l’ultima esibizione dal vivo del gruppo. Il lavoro straordinario che si cela dietro questo documentario è il risultato di uno studio meticoloso che ha preso in esame 60 ore di filmati inediti girati da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, oltre ad un’analisi di 150 ore di registrazioni audio mai ascoltate che erano rimaste conservate in un caveau. Il risultato è quindi un lavoro incredibile che svela i rapporti di amicizia tra i componenti del gruppo, in un viaggio indimenticabile che siamo certi lascerà il segno.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 1

All or Nothing: Juventus

Uscita: 25 novembre 2021

La serie porta gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico club durante la stagione 2020-21, seguendone tutti gli eventi più importanti. Le telecamere hanno avuto accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, hanno puntato gli obiettivi sugli aspetti unici del club bianconero e della sua identità, profondamente radicata nella cultura e nella storia italiana, ma sempre rivolta al futuro. Ricordiamo che tra le altre docuserie calcistiche del franchise All of Nothing sono presenti su Prime Video anche quelle dedicate al Manchester City e al Tottenham Hotspur.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

F Is For Family

Uscita: 25 novembre 2021

La serie animate ideata e scritta da Bill Burr e Michael Price ci porta a conoscere la famiglia Murphy, esempio della classe media negli Stati Uniti degli anni ’70. La spiccata comicità degli episodi unita ai problemi di quegli anni sono le caratteristiche principali di F Is For Family, giunta ormai alla sua quinta stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 5

Darkness: Those Who Kill

Uscita: 25 novembre 2021

La seconda stagione della serie danese create da Ina Bruhn è pronta a tornare, portando a galla un altro caso irrisolto che svelerà un intrigo oscuro e complesso. Riusciranno gli investigatori a scoprire la verità, o ciò che è realmente accaduto resterà nell’oscurità?

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 2

La Scuola di Cioccolato di Chef Amaury

Uscita: 26 novembre 2021

Alcuni professionisti si mettono in gioco cercando d’imparare l’arte dello chef cioccolatiere Amaury, in puntate deliziose tutte da gustare.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show

Show Numero stagioni: 1

Succession

Uscita: 29 novembre 2021

La pluripremiata Succession, incentrata sul magnate Logan Roy (interpretato da Brian Cox) è pronta a svelare le conseguenze dell’incredibile finale di stagione precedente. Finalmente scopriremo cosa accadrà a Ken (Jeremy Strong) dopo la scioccante decisione presa, mentre l’orizzonte si prospetta denso di nubi e la guerra politico-psicologica sembra essere appena iniziata.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Thriller psicologico

Thriller psicologico Numero stagioni: 3

Whitstable Pearl

Uscita: 30 novembre 2021

Il crime drama basato sui romanzi di Julie Wassmer è incentrato sulla vita di Pearl Nolan (Kerry Godliman), madre single che vede la sua vita lavorativa divisa tra le indagini che conduce come detective privata ed il ristorante sul mare della madre, chiamato Whitstable Pearl. Dopo la morte di un amico in circostanze misteriose, la Nolan si mette subito al lavoro, ma incrocerà sulla sua strada il detective Mike McGuire (Howard Charles), da poco trasferitosi in città. Riusciranno i due a collaborare e portare fino in fondo l’indagine?

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Crime drama

Crime drama Numero stagioni: 1

Serie TV cancellate