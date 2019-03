Le terrificanti avventure di Sabrina si mostrano nel nuovo trailer

Netflix, in vista dell'uscita della seconda parte della prima stagione, ha pubblicato un trailer de Le terrificanti avventure di Sabrina.

Dopo la pubblicazione delle prime immagini, Netflix ha deciso di diffondere sul web il primo trailer ufficiale della seconda parte de Le terrificanti avventure di Sabrina.

Per chi non conoscesse i dettagli di quest’ultima parte della prima stagione possiamo dire che: “esplora il lato più oscuro della giovane Sabrina, sempre più curiosa di conoscere le sue radici, ma al contempo attenta alle sue amicizie nel mondo dei mortali. Districandosi in un triangolo amoroso tra il sexy stregone Nicholas Scratch e il suo primo amore “terreno” Harvey Kinkle, Sabrina è sempre alle prese con i guai che il Signore Oscuro, Madame Satan e Padre Blackwood combinano nella famiglia Spellman e nella città di Greendale. La situazione non è per niente facile…soprattutto se c’è di mezzo lo zampino del diavolo“, conclude il comunicato ufficiale.

Inoltre, l’intera sceneggiatura porta la firma di Roberto Aguirre-Sacasa, che ha contribuito a Riverdale, ma anche come chief creative officer di Archie Comics. L’autore in questione, inoltre, ha lavorato alla serie in qualità di produttore esecutivo insieme ad altri collaboratori di Riverdale: Greg Berlanti, Sarah Schechter, il fondatore di Archie Comics Jon Goldwater e Lee Toland Krieger.

Il cast di questa serie televisiva, oltre alla presenza di Kiernan Shipka (Sabrina), include anche Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot e Gavin Leatherwood.

La data d’uscita dell’attesa seconda parte de Le terrificanti avventure di Sabrina è fissata per il prossimo cinque aprile, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (compreso anche il nostro Paese).