Attraverso il sito ufficiale dell'editore, sono state rese note le uscite Marvel, Panini e Disney del 20 maggio 2021.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 20 maggio 2021

Le uscite Marvel Italia del 20 maggio 2021

EXILES VOL. 4: TEMPO IMPAZZITO

Autori: Chuck Austen, Tony Bedard, Jim Calafiore, Mizuki Sakakibara

17×26, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Exiles #38/49

Torna il gruppo di transfughi dimensionali… ma questa volta i riflettori sono puntati anche sui transfughi di Weapon X, e su Hyperion in particolare! Ben 90 pagine di episodi assolutamente inediti in Italia! Le origini segrete di Nocturne e il ritorno di Blink! L’arrivo di due nuovi strani elementi e lo scontro fra Morph e l’Uomo Impossibile!

WOLVERINE 12

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #10

Le ultime indagini hanno riportato l’artigliato canadese a Madripoor, per la precisione a una casa d’aste mooolto particolare!• Talmente particolare che non sai mai quando sei l’acquirente… o l’articolo in vendita! Inoltre, nuovi dettagli su Maverick e sulla misteriosa Scrivania-X! Disegni dell’impareggiabile Adam Kubert!

S.W.O.R.D. 2

Autori: Al Ewing, Valerio Schiti

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #2

Secondo appuntamento con il nuovo S.W.O.R.D., subito coinvolto nella maxi-saga King in Black! La Terra è sotto l’attacco del Dio dei Simbionti Knull: come reagirà l’appena rinnovata agenzia spaziale? In questo marasma… che ruolo avrà Mentallo? E, soprattutto, che cos’è il Protocollo V?

MARAUDERS 14

Autori: Gerry Duggan, Luke Ross

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #18

Kate Pryde e il resto dei Marauders entrano nell’affresco della maxi-saga del momento, King in Black! Quello che scopriranno, però, è che i mostri sono già tra noi! Una missione di salvataggio si sdoppia… e Alfiere dovrà prendere una difficilissima decisione!

Giant-Size Little Marvel: AVX

Autori: Skottie Young

20.5×28.5,C., 96 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Giant-Size Little Marvel: AvX (2015) #1/4

Nella zona conosciuta come Marville, il gioco è una cosa seria e gli eroi devono fare gli straordinari per farsi rispettare! I beniamini della Marvel, tra cui Capitan America, la Vedova Nera e Wolverine… in versione ridotta! Un’adorabile avventura ricca di humour e super eroi coccolosi! Il fumetto di Skottie Young per lettori giovanissimi che tutti aspettavano!

Nuovamente disponibile:

Marvel Must Have – Il Guanto dell’Infinito

Le uscite Panini Comics del 20 maggio 2021

STAR WARS – I RACCONTI VOL. 2: PIRATI DELLA MORTE NERA

Autori: Eric Powell, Craig Thompson, Terry Moore, AA.VV.

17×26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Star Wars Tales #5/8

Una serie di racconti incredibili con protagonisti personaggi come Boba Fett, Yoda e Mace Windu reinterpretati in chiave autoriale dai migliori fumettisti del mondo. In questo volume, una storia del cinque volte premio Eisner Eric Powell (The Goon), una di Craig Thompson (Blankets) e una di Terry Moore (Strangers in Paradise)!

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 2

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #2

La Jedi Keeve Trennis deve affrontare per la prima volta i terribili Nihil, predoni spaziali che hanno causato morte e distruzione nella galassia. Inoltre, dovrà fare squadra con nuovi compagni e affrontare le terribili visioni del suo ex maestro.

STAR WARS ROMANZI: THRAWN – TRADIMENTO

Autore: Timothy Zahn

14,4×21,6, B. con alette, 328 pp., b/n. • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: Thrawn – Treason

Thrawn dimostra la sua lealtà assoluta all’Impero nel capitolo conclusivo della trilogia già bestseller negli Stati Uniti! L’Imperatore Palpatine ha messo da parte i progetti militari del Gran Ammiraglio in favore della Morte Nera del Direttore Krennic, e ora Thrawn dovrà farsi strada tra le gerarchie militari e al contempo guardarsi da una minaccia che viene da suo mondo natale.

MATANA 3 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

18×26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,00

Nel nome del Padre, del Figlio e di Matana… amen! La legge della Frontiera dice “occhio per occhio”, ma solo Don Alejandro può applicarla. Perché sua eccellenza conosce il cuore degli uomini e – se sono sinceri – esaudire i loro desideri. Altrimenti, li impicca. Gli uomini, non i desideri. A meno che uno non desideri essere impiccato.

Ristampe:

Star Wars: Thrawn

Le uscite Disney dal 20 al 26 maggio 2021

IO PAPERINO

Autori: AA.VV.

18,3 x 24,5, C., 304 pp., col. • Euro 25,00

Prepariamoci al compleanno di Paperino con un pregiato volume monografico che raccoglie le più belle storie scritte e disegnate dai grandi autori di ogni epoca. Il grande formato cartonato permette di apprezzare al meglio le avventure proposte, scelte per soddisfare il pubblico di lettori più attenti al fumetto disneyano, ma anche per incuriosire i lettori più giovani. IO PAPERINO, con una selezione che va dalla classica e intramontabile Paperino agente dell’F.B.I.! scritta e disegnata dal Maestro Romano Scarpa alla divertentissima Paperino, Bum Bum e il montante schivato di Corrado Mastantuono per i disegni di Stefano Intini, passando per Cavazzano, De Vita, Cimino, Sciarrone e tanti altri, inaugura una collana per tutti gli appassionati dedicata ai più celebri e amati personaggi Disney.

BIG 158

Autori: AA.VV.

12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Grandi successi imprenditoriali per l’inventore Archimede, nella divertente Archimede e gli E.S., scritta da Carlo Gentina per le matite di Lucio Leoni. È la storia che apre il Big 158, insieme ad altre a tema “grandi successi”, tra cui Paperino teatrante a domicilio e la divertente avventura Missione fallita con successo, della serie ”Brigitta agenzia Asso di Cuori”.

Topolino Junior 4

Autori: AA.VV.

20×26.5, S., 32 pp., Col. • Euro 5,90