Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini DC Italia del 14 Ottobre 2021. Da segnalare l’uscita, in contemporanea con l’America, di Batman: l’Impostore, miniserie DC Black Label scritta da Mattson Tomlin e dall’artista italiano Andrea Sorrentino.

Le uscite Panini DC Italia del 14 ottobre 2021

Batman: l’Impostore 1

Autori: Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin

17X26, 48 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Batman: The Imposter (2021) #1

In contemporanea con gli Stati Uniti, una storia in tre parti ambientata nei primi anni di attività di Batman! Un misterioso assassino sta macchiando la reputazione dell’Uomo Pipistrello, ma chi è stato a scatenarlo? L’esordio fumettistico di Matt Tomlin, apprezzatissimo sceneggiatore cinematografico! Il grande ritorno al Cavaliere Oscuro di Andrea Sorrentino dopo il successo di Joker: Il sorriso che uccide e Batman: Il killer che sorride!

Acquista Batman: l’Impostore 1 su Amazon.it

Batman 33

Autori: Laura Braga, John Ridley, Nick Derington

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Future State: The Next Batman (2021) #3/4

Continuano le avventure del nuovo Batman in un cupo scenario futuristico! Il Cavaliere Oscuro ha catturato due assassini e ora deve decidere se lasciarli nelle mani del Magistero… o assicurare loro un giusto processo! Una battaglia all’ultimo sangue in cui il nuovo Pipistrello dovrà lottare non solo per la vita, ma anche per il senso di giustizia! Un altro emozionante capitolo di Future State ambientato sui tetti di Gotham City!

Acquista Batman 33 su Amazon.it

Batman/Catwoman 5

Autori: Clay Mann, Tom King

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Batman Catwoman (2021) #5

Tom King e Clay Mann continuano a esplorare lo straordinario legame che unisce Batman e Catwoman! Selina Kyle e il Fantasma proseguono il loro confronto, un duello che potrebbe danneggiare il Cavaliere Oscuro quanto Joker! La Donna Gatto riuscirà finalmente a capire quale sia il vero obiettivo di Andrea Beaumont? Nel futuro, invece, sta per entrare in scena Harley Quinn!

Acquista Batman/Catwoman 5 su Amazon.it

Future State: Universo DC

Autori: Carmine Di Giandomenico, Brandon Thomas, Sumit Kumar, Matthew Rosenberg, Autori vari

17X26, 272 pp., Brossurato, 21,00 €

Contiene: Future State: The Next Batman (2021) #1, #3 Future State: Dark Detective (2021) #1, #3, Future State: Superman of Metropolis (2021) #1/2, Future State: Superman: Worlds of War (2021) #1/2

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

Acquista Future State: Universo DC su Amazon.it

Future State: Catwoman/Batgirls

Autori: Paula Sevenbergen, Emanuela Lupacchino, Otto Schmidt, Ram V, Autori vari

17X26, 136 pp., Brossurato, 14,00 €

Contiene: Future State: Catwoman (2021) #1/2, Future State: The Next Batman (2021) #2, #4

Future State continua! Cosa attende l’Universo DC? A Gotham City, i vigilanti sono stati dichiarati fuorilegge, ma Catwoman non permetterà che dei bambini innocenti vengano lasciati al loro destino! Nel frattempo, Stephanie Brown e Cassandra Cain sono rinchiuse in prigione…e le Sirene di Gotham si preparano a una serata tra ragazze decisamente insolita!

Future State: Shazam!/Black Adam

Autori: Mike Perkins, Tim Sheridan, Eduardo Pansica, Ram V, Autori vari

17X26, 152 pp., Brossurato, 15,00 €

Contiene: Future State: Shazam! (2021) #1/2, Future State: Suicide Squad (2021) #1/2, Future State: Swamp Thing (2021) #1/2

Che ruolo avranno Shazam!, Black Adam e Swamp Thing nell’avvenire dell’Universo DC? Tim Sheridan ed Eduardo Pansica svelano la verità dietro al sacrificio che Billy Batson ha fatto per imprigionare un male supremo che nemmeno lui è riuscito a sconfiggere. Jeremy Adams e Fernando Pasarin ci svelano il futuro di Black Adam, leader del pianeta Kahndaq nell’853° Secolo! Ram V e Mike Perkins ci mostrano i resti dell’umanità, destinata a vivere per sempre all’ombra del dio verde che governa il pianeta: Swamp Thing!

DC Library Batman: Death by Design

Autori: Chip Kidd, Dave Taylor

17X26, 112 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Batman: Death by Design

L’incredibile opera del fumettista e designer Chip Kidd e dell’artista Dave Taylor ritorna in una nuova edizione! Gotham City è alle prese con il più grande boom edilizio di sempre…ma chi è il responsabile di alcuni strani sabotaggi? Kidd e Taylor ci regalano una reinterpretazione della città di Batman unica nel suo genere!

Acquista Batman: Death by Design su Amazon.it