Le uscite Star Comics del 24 novembre 2021

MASHLE 2

di Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp € 4,50

Nel bel mezzo del duello con Lance, il prescelto dotato di due voglie, Mash viene sorpreso dalla vera natura del suo avversario… Siccome un guaio tira l’altro, poco dopo si tiene una lezione extracurricolare mista tra il dormitorio Adler, a cui appartiene Mash, e il dormitorio Lang. Il nostro, che tende ad attirare l’attenzione di soggetti fuori di testa, si ritrova coinvolto in uno scontro da cui dipendono il prestigio e le monete dei dormitori! Il pugno della giustizia colpirà i corrotti che si fingono virtuosi?!

MASHLE 2 MUSCLES EDITION

di Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta € 6,50

Come per il primo volume, anche per il secondo è prevista una speciale edizione a tiratura limitata con un’esclusiva Variant Cover! Disponibile in libreria, fumetteria e negli store online.

MAKOTO SHINKAI SELECTION

di Makoto Shinkai, Midori Motohashi, Yukiko Seike, Mizu Sahara, Wataru Kubota

12,8×18, B, b/n e col. € 48,00

Il giardino delle parole, 5 cm al secondo, La voce delle stelle, Weathering With You… Una selezione di manga tratti dai film di animazione del maestro Makoto Shinkai finalmente raccolti in un elegante cofanetto! Un’uscita imperdibile per i lettori che non hanno ancora avuto modo di approcciarsi all’universo sognante di uno dei

registi contemporanei più apprezzati dell’animazione giapponese, per chi desidera impreziosire la sua collezione e… per chi cerca il regalo di Natale perfetto! A novembre in libreria, fumetteria e negli store online.

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 4

di Emi Mitsuki, Studio Pierrot

12,8×18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta € 5,50

È risaputo che quando Shingo Tachibana apre bocca non fa che nominare Creamy; tuttavia il suo sottoposto Kidokoro insiste a esortarlo a sostenere Megumi, tanto da

indurlo a invitare l’idol a cena. Megumi non riceveva un invito dal presidente da tanto tempo, ed è al settimo cielo… Ma improvvisamente Creamy appare in tv e dichiara di

essere innamorata di lui!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 31

di Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp € 4,50

Dopo aver vinto la guerra contro la Provincia di Sen, il Regno di Koka ha ampliato il suo territorio. Nel frattempo, però, Hak si ritrova gravemente ferito e Yona non riesce

a parlare perché senza voce. Mentre si occupa di medicare i soldati feriti, Yun inizia a nutrire interesse per le conoscenze mediche della Tribù del Cielo. A quel punto

Keishuk gli propone di recarsi al castello di Hiryu per studiare con i medici di corte… Che dietro alla gentilezza del consigliere si nasconda un doppio fine?

MARS NEW EDITION 8

di Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 384 pp, con sovraccoperta

ULTIMO VOLUME € 8,00

Mentre i giorni scorrono serenamente, torna a incombere la minaccia di Makio. Kira e Rei sono ormai uniti da un legame che fa sì che condividano tutto, speranze e paure comprese. Quando la vita sembra finalmente sorridere a entrambi, le tenebre li attendono dietro l’angolo… Il dio della guerra Mars metterà alla prova la loro forza e inciderà nelle loro anime un segno indelebile.

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 29

di Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

12,8×18, B, b/n e col., 224 pp € 5,90

Entrando in risonanza con gli spiriti, Aros e compagni sono entrati in possesso degli incantesimi di tipo “gaia”. Una volta ripresa conoscenza, anche Shirshil e Mishil

lasciano Romalia e si precipitano ad Aliahan. Tuttavia, nessuno sembra essere in grado di sconfiggere il potentissimo Gunung… L’intero gruppo è al tappeto e la situazione è così critica da spingere il vecchio Hoimi a prendere una decisione tanto disperata quanto inconcepibile… La saga di Aliahan si approssima al gran finale!

IL TESORO PERDUTO DI NORA

di Marco Rocchi, Francesca Carità

21×28, C, colore, 160 pp € 18,90

Nora è una bambina di 10 anni vivace e un po’ selvaggia, con una fantasia travolgente che trasforma ogni situazione in una fantastica avventura attraverso mondi inesplorati. I suoi genitori la adorano, ma sua madre è molto impegnata, mentre suo padre ha dei problemi di lavoro e soffre di una grave depressione. La storia inizia in un parco, dove il padre di Nora aveva organizzato per lei una caccia al tesoro. La piccola non perde l’occasione di trasformare il gioco in una delle sue fantastiche avventure, ma mentre è impegnata a cercare indizi, delle figure misteriose ricoperte da uno strano fango scuro si avvicinano a suo padre e lo rapiscono. Per ritrovarlo, Nora attraverserà un portale che la condurrà in un mondo meraviglioso ma pieno di insidie.

Acquista Il Tesoro Perduto di Nora su Amazon.