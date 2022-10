Fan di Legend of Vox Machina, gioite! Prime Video ha da poco confermato la data di uscita della di The Legend of Vox Machina Stagione 2 con il primo trailer. Inoltre è stata già confermato anche la terza stagione. Quali nuove avventure e disgrazie capiteranno ai nostri agguerriti eroi? Lanciate un d6 per scoprirlo.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Legend of Vox Machina: trailer e data di uscita della Stagione 2, confermata anche la terza

La serie animata di Critical Role, The Legend of Vox Machina, ha avuto la conferma che tornerà con una terza stagione. E non è l’unica novità a riguardo sulla spassosa e avventurosa serie di Prime Video: è stato annunciato anche che la seconda stagione di The Legend of Vox Machina tornerà su Amazon a gennaio 2023.

trailer di The Legend of Vox Machina

La serie ispirata all’adattamento della prima campagna di Dungeons & Dragons di Critical Role, si è concentrata nella prima stagione sull’eroico ritorno a Whitestone, con alla fine un colpo di scena di dimensioni draconiche in merito all’anticipazione sul Conclave dei Chroma. Non è ancora stato annunciato però se l’arco narrativo nelle prossime stagioni continuerà su questa linea o se tale trama verrà condensata, come è capitato all’arco di Briarwood. In ogni caso un rinnovo anticipato della terza stagione significa che il team avrà il tempo di mostrarci la storia della prima campagna in modi diversi nel futuro della serie.

La prima stagione di The Legend of Vox Machina ha ottenuto recensioni entusiastiche. Molti hanno individuato le dinamiche del gruppo come l’attrazione principale della serie, notando come Vox Machina dia spazio a tutti i personaggi in modo che possano brillare e svilupparsi anche da soli. La sua prima stagione si è conclusa con uno sbalorditivo 100% su Rotton Tomatoes, con molti che hanno salutato Vox Machina come un punto di svolta per gli anime ispirati ai giochi da tavolo.

Il rinnovo della terza stagione, dunque, è un segno promettente per coloro appassionati a D&D e che sperano di vedere l’intera storia della prima campagna portata a compimento in The Legend of Machina. Anche se molti sperano che Amazon possa continuare ben oltre e magari arrivare all’adattamento animato di Mighty Nein della Campagna 2 o Bells Hells della Campagna 3.

A parte il Conclave dei Chroma, infatti, Vox Machina ha ancora tanto da regalare ai suoi spettatori: dobbiamo ancora vedere come verranno affrontate le diverse tensioni all’interno del gruppo e i fan sperano proprio di vedere nelle stagioni 2 e 3 come evolveranno le loro relazioni. Dalle storie d’amore in erba ai poteri ritrovati fino alla spada maledetta di Sylas Briarwood, Vox Machina ha molto altro da rivelare ed è ancora lunga la strada, prima che i nostri avventurieri possano diventare gli eroi leggendari di cui Exandria ha bisogno.