Per la gioia degli appassionati di mattoncini con il pollice verde o con la passione per l’interior design e l’home decor, LEGO ha prodotto tre nuovi set della linea LEGO Botanical: sono il Centrotavola di fiori secchi, Bouquet di fiori selvatici e i Narcisi.

Inaugurata nel 2021 con i set Bouquet di fiori e Albero bonsai, la linea LEGO Botanical è stata successivamente ampliata con le riproduzioni di altre piante e fiori, tra cui l’Uccello del Paradiso, l’Orchidea e le Succulente (piante grasse).

Andiamo a scoprire insieme i nuovi set usciti dalla capaci e sapienti mani di Jamie Berard, Senior Design Manager LEGO, che ha accompagnato la presentazione dei suoi due nuovi set con la dichiarazione che segue:

Vogliamo che anche questi due nuovi set, come i precedenti, aiutino le persone ad “avvicinarsi”. Sia che si tratti di acquistare il set per una persona cara per un’occasione come la Festa della Mamma o San Valentino, sia che si tratti di un ringraziamento in qualsiasi altro momento dell’anno. Perché non regalare una pianta LEGO più duratura di quelle reali e passare del tempo prezioso a costruirla insieme? Conosciamo la gioia che le piante possono portare alle persone e la nostra crescente collezione LEOG Botanical è stata creata con questo obiettivo. Le piante sono un ottimo modo per unire le persone e mostrare il nostro apprezzamento reciproco

LEGO Icons #10313 Bouquet fiori selvatici

Il nuovo set LEGO Botanical è composto da 8 specie diverse di fiori selvatici e da una serie di ben 16 con steli regolabili. Le specie scelte per far parte del nuovo bouquet sono:

Fiordalisi

Lavanda (già presente nel primo bouquet della serie LEGO Botanical )

) Papaveri del Galles

Prezzemolo

Felci

Gerbere

Speronelle

Lupinelle

Una volta assemblati i 939 pezzi che compongono il set, il modello risultante sarà una pianta nella pianta: come tutti i set LEGO Botanical infatti, anche questo set set include numerosi elementi realizzati con plastica di origine vegetale, prodotta con canna da zucchero da coltivazioni sostenibili e certificate. I fiori inclusi in questo set sono ovviamente combinabili con quelli che possiamo trovare nel Bouquet di fiori (LEGO Icons #10280) dell’esordio della linea.

» Clicca qui per vedere il set

Fiori e piante reali

Il set LEGO Icons #10313 Bouquet fiori selvatici include fiori e verde che nascono spontanei e selvatici. Vediamoli nel dettaglio.

Fiordaliso

Il fiordaliso (nome scientifico Centaurea cyanus) è una pianta erbacea (piante con fusto non ligneo), annuale, appartenente alla famiglia delle Asteraceae che può raggiungere la cui altezza può raggiungere i 30–80 cm. La forma biologica è terofita scaposa, ovvero quella di pianta che essendo annuale supera la stagione avversa sotto forma di seme. Sono munite di asse fiorale eretto e spesso privo di foglie. Tutta la pianta è ricoperta da una fitta peluria molle e biancastra.

(Credit photo: Wikipedia)

Lavanda

La lavandula è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, dall’aspetto di piccole erbacee annuali o perenni dalla tipica infiorescenza a spiga. Le specie di questo genere hanno un aspetto arbustivo (sono pianti simile all’albero, i cui rami si separano dal fusto centrale molto vicino al terreno, o il cui tronco non è presente del tutto) e sono fortemente aromatiche. La forma biologica prevalente (almeno per le specie della flora spontanea italiana) è nano-fanerofite, ovvero si tratta di piante perenni e legnose, con gemme svernanti poste ad un’altezza dal suolo tra i 30 cm e i 2 metri.

(Credit photo: Wikipedia)

Papaveri del Galles

Il Papaver cambricum, comunemente noto come papavero del Galles è una pianta erbacea (piante con fusto non ligneo) perenne appartenente alla famiglia delle Papaveraceae, originaria di isole britanniche, Francia e Spagna. Ha vistosi fiori gialli o arancione con quattro petali e comprende sepali verdi(foglie modificate che fa parte del calice) che cadono poco dopo l’apertura del fiore stesso. Coltivata come pianta ornamentale da giardino, la pianta si diffonde con facilità grazie ai molti piccoli semi neri che produce durante l’estate in lunghe capsule costolute i cui lembi si aprono liberando i semi.

(Credit photo: Wikipedia)

Prezzemolo

Il prezzemolo (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 900) è una pianta erbacea, biennale nelle zone temperate, annuale in quelle tropicali della famiglia delle Apiaceae, originaria delle zone mediterranee. Cresce spontaneamente nei boschi e nei prati delle zone a clima temperato e teme infatti il freddo intenso. Le foglie sono completamente glabre e hanno un contorno triangolare frastagliato. L’infiorescenza è una ombrella formata da una cinquantina di piccoli fiori a cinque petali bianchi, talvolta soffusi di azzurro-violetto o giallastro.

(Credit photo: Wikipedia)

Felce

Le felci (Pteridophyta, dal greco “pteris”) sono piante crittogame vascolari a cui appartengono specie usualmente note come felci, licopodi, equiseti. Queste piante sono costituite da un fusto, vere radici e foglie e posseggono un sistema vascolare. Le felci non sono dotate di semi e si diffondono nell’ambiente mediante spore.

MCM20027

(Credit photo: Wikipedia)

Gerbere

Le gerbere sono piante perenni con portamenti erbacei (anche legnosi) scaposi. In genere sono presenti sia foglie basali che cauline. Le foglie lungo il caule sono disposte in modo alternato. Quelle basali spesso formano delle rosette (disposizione rosulata). La forma delle lamine è intera e semplice con contorno più o meno ellittico, ovato o subcircolare ma sono presenti anche forme pennatifide o pennate. I margini possono essere da dentellati a dentati. La consistenza è erbacea o coriacea. Invecchiando, le foglie diventano pubescenti nella pagina inferiore e si abbassano per lasciare spazio alle nuove piccole foglie che, nei primi giorni si presentano bianche e pelose. Le infiorescenze sono composte da capolini terminali solitari e scaposi. I capolini possono essere radiati ed eterogami e sono formati da un involucro a forma da cilindrica a obconica o largamente campanulata o emisferica composto da brattee (o squame) all’interno delle quali un ricettacolo fa da base ai fiori di due tipi (più o meno): tubulosi e ligulati. Le brattee, simili a foglie, disposte su 2 o più serie in modo embricato sono di vario tipo e consistenza. Il ricettacolo, pubescente, a forma da piatta a convessa e poco alveolato, è nudo (senza pagliette). I fiori sia quelli tubulosi che ligulati sono tetra-ciclici (ossia sono presenti 4 verticilli: calice – corolla – androceo – gineceo) e pentameri (ogni verticillo ha 5 elementi). I fiori sono ermafroditi, actinomorfi o zigomorfi e fertili. I fiori del raggio (quelli periferici) sono femminili e disposti in modo uniseriale, con corolla di tipo ligulato (o radiata). I fiori del disco (quelli centrali), sono ermafroditi, con corolle bilabiate.

(Credit photo: Wikipedia)

Speronella

La Speronella, Consolida ajacis, è una pianta erbacea, annuale o perenne, della famiglia delle Ranunculaceae,originaria dell’Asia, del Nord America e dell’Europa. In Italia cresce spontanea nelle zone costiere e nei luoghi ghiaiosi soprattutto nelle isole e le regioni meridionali. E’ una pianta ornamentale da giardino di facile coltivazione, apprezzata soprattutto per i suoi grandi fiori a spiga molto decorativi.

(Credit photo: Wikipedia)

Lupinella

La Lupinella (Onobrychis viciifolia) comune cresce spontanea su tutto il territorio italiano. Veniva impiegata come pianta foraggera fino alla rivoluzione agricola degli anni ’50, quando fu sostituita dall’erba medica e dal trifoglio. Negli ultimi anni è stata utilizzata come antiparassitario naturale per i piccoli ruminanti.

(Credit photo: Wikipedia)

LEGO Icons #10314 Centrotavola di fiori secchi

L’altro nuovo set LEGO Botanical riproduce il tipico centrotavola a tema e colori autunnali ed è composto dalla versione costruibile di una gerbera e di una rosa che spiccano in primo piano, circondati dalla riproduzione in mattoncini di fiori e piante in versione essicata. Una volta completato, il modello potrà essere utilizzato come centrotavola, essere appeso a parete oppure essere combinato con altre copie del set per creare una composizione floreale più grande. Il modello è suddiviso in parti diverse in modo da consentire a 2 persone di costruirlo contemporaneamente (ciascuna delle quali ha il proprio libretto di istruzioni per la costruzione).

Una volta assemblati i 812 pezzi che compongono il set, il modello risultante sarà una pianta nella pianta: come tutti i set LEGO Botanical infatti, anche questo set set include numerosi elementi realizzati con plastica di origine vegetale, prodotta con canna da zucchero da coltivazioni sostenibili e certificate.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Creator #40646 “Narcisi”

Questo set facile da assemblare contiene i 216 pezzi necessari per costruire 4 Narcisi, 2 fiori gialli e i 2 fiori bianchi. Le foglie posizionabili consentono di personalizzare facilmente i fiori in mattoncini. I Narcisi possono essere combinati con altri set di fiori LEGO, come le Rose (#40460), i Tulipani (40461) o i Girasoli (40524). Tutti questi set si possono ovviamente aggiungere ai bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori e LEGO Icons #10313 Bouquet fiori selvatici della linea LEGO Botanical. La costruzione, inevitabilmente ripetitiva (il fiore del girasole ha tantissimi petali) è resa molto particolare dall’utilizzo dell’elemento che normalmente costituisce la parte terminale della pagaia per le Minifigure, la quale riproduce perfettamente il particolare aspetto dei petali del fiore di girasole. Una felicissima intuizione del Designer senza ombra di dubbio.

» Clicca qui per vedere il set

I set LEGO Botanical precedenti

Andiamo insieme a riscoprire i set precedenti di questa linea dal pollice verde.

LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori

Il set LEGO Icons #10280 “Bouquet di fiori” è contenuto in una scatola di dimensioni tutto sommato grande, considerando il prezzo di € 49,99. All’interno possiamo trovare le usuali buste trasparenti, numerate da 1 a 3, oltre manuale di istruzioni anch’esso chiuso in una busta trasparente e una busta non numerata contenente i lunghi “steli” da 32 stud (visti sinora come scheletro dei pennoni dei vascelli/galeoni, qui in color sand green. Il set non include adesivi o altri elementi decorativi, ma per contro è davvero ricco di elementi noti ma in colori nuovi ed esclusivi. Un vecchio di età ma nuovo quanto a colore è il pezzo del cespuglio, prodotto sinora sono il verde brillante o in verde lime. Questa nuova versione verde scuro farà gola a molti costruttori di diorama, per rendere ancora più variegata la vegetazione dei propri paesaggi in mattoncini. Il nuovo grande volante che ha debuttato con il set LEGO Creator Expert #10274 Ghostbusters ECTO-1 è anch’esso presente in questo nuovo set Botanical, ovviamente in color verde scuro. Il manuale d’istruzioni comprende una breve introduzione a cura dei LEGO Designer del set – Anderson Grubb e Astrid Sundorf Christensen, insieme a una breve descrizione delle sei varietà di fiori reali che hanno ispirato quelli inclusi nel set. Il set include gli elementi necessari a costruire tre Rose, due Bocca di leone (Snapdragon nel manuale di istruzioni), un fiore di lavanda, un Aster, due margherite comuni e un Papavero della California. Il set comprende inoltre anche tre elementi di verde riempitivo e due rametti cespugliosi anch’essi riempitivi per completare il bouquet.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Creator Expert #10281 Albero Bonsai

Il set LEGO Icons #10281 Albero Bonsai è contenuto in una scatola di dimensioni tali da far pensare che il prezzo sia ben più alto di quello effettivo di € 49,99. La parte frontale della scatola presenta il modello finito nella versione con fogliame verde su sfondo nero, con una banda marrone scuro in basso “costruita” in mattoncini e che include i dettagli del prodotto, tra cui l’indicazione “18+” dell’età target per il set stesso. Il retro della scatola mostra ancora il set costruito, ma nella versione con il fogliame dei fiori di ciliegio e con l’indicazione delle dimensioni.

Il numero di pezzi abbastanza alto non si traduce necessariamente in un enorme volume di mattoncini, ma il manuale di istruzioni viene fornito comunque in una busta di plastica a sè stante, lasciando per contro sciolti nella scatola i due elementi Hose Flexible di colore Reddish Brown che serviranno a decorare il tronco dell’albero.

Saremo onesti: non appena il set è arrivato in redazione, il nostro primo pensiero dopo aver visto l’immagine sul fronte della scatola è stato “è il bonsai del Maestro Miyagi di Karate Kid!

Oltre ad essere l’immagine rappresentativa del dojo e dello stile di combattimento del Maestro Miyagi, l’albero bonsai viene anche utilizzato dal Maestro stesso per insegnare al giovane Daniel LaRusso la filosofia e lo spirito che dovrebbero guidare chi studia e impara l’arte del Karate. L’esemplare visto nel film dovrebbe essere quello di una Juniperus Procumbens nana, un arbusto appartenente alla famiglia delle Cupressaceae. Si tratta di una varietà di ginepro eurasiatico che è possibile trovare in Giappone tra i 1.500 e i 2.500 m di altitudine. Vegeta esclusivamente ad ago, un ago non pungente e molto corto dal profumo pungente e gradevole.

(Credit photo: bonsaibeginnings.blogspot.com | @DarkSarcasm su fanpop.com)

Non appena invece abbiamo visto l’immagine sul retro della scatola, siamo subito volati con il pensiero in Giappone per l’Hanami, la tradizionale usanza giapponese di godere della bellezza della fioritura primaverile dei ciliegi giapponesi (che in lingua giapponese vengono chiamati sakura)… e adesso le copie del set in reazione SONO DUE!

(Credit photo: greenme.it)

» Clicca qui per vedere il set

Vediamo ira i due set complementari dei set LEGO Botanical che si possono utilizzare per arricchire il nostro bouquet floreale del set LEGO Creator Expert #10280 “Bouquet di fiori”.

LEGO #40460 “Rose”

Questo set facile da assemblare contiene i 120 pezzi necessari per costruire 2 rose (fiori) rosse, complete di foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con il set #40461 Tulipani si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO #40461 “Tulipani”

Il set facile, davvero molto facile da costruire, include i 111 pezzi con i quali si possono realizzare 3 fiori: uno bianco, uno viola e uno giallo. Tutti e tre i fiori sono completi di foglie di un bel verde brillante, a simboleggiare la nuova vita primaverile. Grazie agli steli regolabili in lunghezza, possono essere esposti nella maggior parte dei vasi. Il set può anche essere combinato con il set LEGO #40460 Rose e con il set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Icons #10289 “Uccello del Paradiso”

Conosciuta con il nome scientifico di Strelitzia reginae, la pianta prende il nome dal volatile al quale il fiore della pianta somiglia moltissimo (il fiore ricorda l’omonimo volatile posato su una foglia). Endemica del Sudafrica, è una pianta a crescita lenta, con grosse radici e grandi foglie persistenti, erette, coriacee, ovali e allungate, con fiori dalla forma particolare, portati alla sommità di steli alti come le foglie (fino a 2 m), e che spuntano in sequenza per lunghi periodi da una spata dalla caratteristica forma a becco di airone, sono di colore arancio, giallo o blu intenso.

(Credito photo: ildragobuono.it | pistoiapianteonline.it)

La costruzione di questo nuovo set LEGO BOTANICAL inizia con il vaso costruibile, che una volta ultimato si rivela essere sorprendentemente solido. Si utilizzano tutta una serie di elementi LEGO specifici per poter realizzare una forma ottagonale con STUD (i “bottoncini” che normalmente si trovano sulla faccia superiore dei mattoncini) sui lati (cioè verso l’esterno) che si utilizzeranno poi per incastrare le arie sezioni della superficie esterna del vaso stesso. In prossimità della base del vaso, il Designer ha lasciato una striscia di stud a vista che riproduce l’ipotetica linea lasciata nella vernice prima che il vaso venisse smaltato. Una volta costruito, il vaso arriva a pesare circa 600g, il che aiuta ad evitare che la pianta possa cadere o rovesciarsi una volta ultimata la costruzione. Ultimato il vaso, si passa a costruire la pianta vera e propria. Si inizia con gli steli e si passa poi alle foglie, utilizzando quasi esclusivamente elementi LEGO Technic. Una volta ultimati, gli steli completi di foglie potranno essere inseriti nel vaso in posizioni a piacere, grazie al sistema di hole (buchi) Technic messi a disposizione da Designer nel progettare la sommità del vaso stesso. La parte migliore della costruzione è lasciata per ultima: le teste dei fiori. Non c’è niente di particolarmente complicato nella loro costruzione, ma si può notare immediatamente come tale semplicità sia stata frutto di una ingegnosità progettuale da parte del Designer. Il risultato finale è davvero bello e raffinato, proprio come è la pianta vera. La parte superiore del vaso, dovendo mettere a disposizione di chi costruisce una serie di hole così che la disposizione degli steli potesse essere libera, può sembrare un po’ antiestetica: il Designer però ha pensato anche a questo. Nel set è infatti inclusa una busta contenente varie decine di plate round 1×1 color “terra”, grazie alle quali è possibile coprire gli hole dei brick LEGO Technic e nel contempo simulare il terriccio nel quale la vera pianta sarebbe inserita.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO #40524 “Girasoli”

Questo set facile da assemblare contiene i 191 pezzi necessari per costruire 2 girasoli (fiori), completi di foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con i set LEGO #40460 Rose e LEGO #40461 Tulipani, si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 “Bouquet di fiori” della linea LEGO Botanical. La costruzione, inevitabilmente ripetitiva (il fiore del girasole ha tantissimi petali) è resa molto particolare dall’utilizzo dell’elemento che normalmente costituisce la parte terminale della pagaia per le Minifigure, la quale riproduce perfettamente il particolare aspetto dei petali del fiore di girasole. Una felicissima intuizione del Designer senza ombra di dubbio.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Icons #10311 Orchidea

Il nuovo set LEGO Botanical, perfetto per qualsiasi spazio e qualunque design, ricrea le bellissime fioriture di un’orchidea, fiore che da sempre è sinonimo di eleganza e che nella realtà richiede molta cura, tanto da renderlo uno degli omaggi floreali più graditi dal gentil sesso. La riproduzione in mattoncini della pianta di orchidea include sei corolle grandi e due invece appena sbocciate. Esattamente come nel caso del precedente set LEGO Icons #10289 “Uccello del Paradiso” (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), la pianta è completa di vaso costruibile, progettato e realizzato non solo per essere esso stesso un oggetto di design da poter esporre in casa o in ufficio, ma anche e soprattutto per fare in modo che la disposizione degli steli e dei fiori sugli steli stessi possa essere decisa da ciascun costruttore.

Michael Psiaki, Lead Designer di LEGO, ha dichiarato:

“L’idea per questo set è nata osservando una vera orchidea che avevamo in ufficio: vedere come il fiore è cambiato nel corso delle stagioni ci ha aiutato molto per tutto il processo di progettazione. La sfida con questo set è stata riuscire a creare un vaso in mattoncini LEGO che fosse divertente da costruire, ma anche bello da guardare”

Una volta assemblati i 608 pezzi che compongono il set, il modello risultante avrà dimensioni pari a 39 cm di lunghezza, 30 cm di altezza e 24 cm di larghezza.

» Clicca qui per vedere il set

La vera pianta di orchidea

Il set LEGO Icons #10311 Orchidea riproduce una pianta di Phalaenopsis, l’orchidea più diffusa e conosciuta al mondo è originaria delle Indie orientali, dell’Indonesia, delle Filippine e dell’Australia. Il suo nome deriva dalla forma di farfalla del fiore: phalaena «farfalla» e opsis «simile». Si tratta di piante epifite, ovvero in natura crescono sulla corteccia degli alberi, dalle grandi e carnose foglie e dai fiori multicolori, talvolta di dimensioni notevoli (anche più di 10 cm di diametro), spesso molto duraturi sia sulla pianta che da recisi. Coltivate solitamente in serra calda o anche in casa, crescono molto bene a temperature alte e con un alto tasso d’umidità, anche se in realtà si abituano molto bene anche alle temperature delle nostre abitazioni. Più è alta la temperatura, maggiore deve essere l’umidità dell’aria. In presenza di ottima illuminazione e buone condizioni di crescita le Phalaenopsis possono fiorire meravigliosamente anche due volte in un anno (in un periodo che varia da specie a specie) la fioritura può durare anche più di quattro settimane. L’innaffiatura va effettuata con molta attenzione e cura, poiché le radici aeree sono molto sensibili a eccessi di sali… ma con il set LEGO il problema nemmeno si pone!

(Credit photo: edg.it)

LEGO Icons #10309 Piante Grasse

L’altro, nuovo set LEGO Botanical, è in egual misura un oggetto di design e una vera e propria replica dei tipici vasetti di piccole piantine grasse che tutti noi prima o poi abbiamo avuto sulla scrivania di casa o in ufficio. La particolarità del set LEGO Icons #10309 Piante Grasse è che include gli elementi LEGO per costruire ben 9 diverse piante grasse, tutte riproduzioni di vere piante grasse e ciascuno inserita nel proprio, piccolo vaso costruibile. Non è tutto però: come nel caso del precedente set LEGO Icons #10281 “Albero Bonsai” (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), sarà possibile disporre le piante le une rispetto alle altre come più ci piacerà, semplicemente unendo fra loro i singoli vasi del nuovo set LEGO Botanical grazie ad alcuni elementi LEGO Technic opportunamente aggiunti al set.

E ancora: le istruzioni per costruire le 9 piantine sono state divise in tre, distinti manuali di istruzioni, in modo che amici e familiari possano scegliere quale pianta costruire e realizzarla insieme per una esperienza di costruzione condivisa.

Andreson Ward Grubb, Senior Designer di LEGO, ha detto:

“Si dice che avere piante grasse in una stanza aiuti a concentrarsi… speriamo che questo set doni la stessa sensazione! Volevamo creare un modellino che fosse capace di offrire un’esperienza rilassante per aiutare gli adulti a staccare dalla loro vita frenetica e, soprattutto, a concentrarsi su qualcosa che li facesse divertire.”

Una volta assemblati i 771 pezzi che compongono il set, il modello risultante dall’unione dei 9 vasetti avrà dimensioni pari a 13 cm di lunghezza, 17 cm di altezza e 17 cm di larghezza.

» Clicca qui per vedere il set

Le vere Piante Grasse

Il set LEGO Icons #10309 Piante Grasse riproduce ben nove tra piante grasse e cactus, tutte appartenente alla famiglia delle Succulente, chiamate così perchè dotate di particolari tessuti (parenchimi acquiferi, detti anche “succulenti”) che permettono di immagazzinare grandi quantità di acqua. L’acqua assorbita durante i periodi di pioggia viene amministrata sapientemente, durante i periodi di siccità, trasferendola a ogni distretto dell’organismo della pianta che la richieda. Per la presenza del tessuto succulento, foglie, fusti e radici di queste piante diventano carnosi e ingrossati, assumendo – a seconda del tipo – forme tipiche come quelle sferiche, colonnari, a rosetta, appiattite. Le Succulente sono spesso indicate, erroneamente, col termine generico di cactus, che in realtà si riferisce a una determinata famiglia di tali piante, tutte originarie delle Americhe. Si può dire quindi che mentre quasi tutti i cactus sono Succulente, non tutte le piante Succulente sono cactus. Vediamo insieme quali sono le 9 piante incluse nel nuovo set.

Aloe vera

L’Aloe vera è una pianta succulenta perenne a portamento arbustivo, alta sino a un metro, che fa parte della famiglia delle Asphodelaceae e che predilige i climi caldi e secchi. Le sue foglie sono disposte a ciuffo, semplici, lunghe 40–60 cm, lungamente lanceolate, con apice acuto, presentano cuticola molto spessa e sono carnose a causa degli abbondanti parenchimi acquiferi presenti al loro interno. Presentano spine solo lungo i lati.

(Credit photo: stuff.co.nz)

Echeveria arancione

L’Echeveria arancione è un genere di piante succulente appartenente alla famiglia delle Crassulaceae, originario di America Centrale e Meridionale. Sono piante terrestri o epifite, hanno foglie piatte e carnose, glabre o irsute disposte a rosetta. I fusti in età adulta si ramificano producendo una gran quantità di plantule le quali possono essere staccate dalla pianta madre per generare nuove piantine. I fiori sono di lunga durata.

(Credit photo: Amazon)

“Galline e pulcini”

Le piante comunemente chiamate “galline e pulcini” includono specie di Sempervivum, che abbracciano il terreno, oppure di Jovibarba. Il nome scientifico della famiglia di appartenenza è Crassulaceae, piante da fiore originarie dell’Europa meridionale e del Nord Africa, ma vengono chiamate in questo modo perchè crescono vicino al suolo con foglie formate l’una intorno all’altra in una rosetta, e si propagano per propaggine. Somigliano quindi ad una “gallina” (la pianta principale, o madre) con i suoi “pulcini”, ovvero i piccoli germogli sulla pianta principale che presto germogliano le proprie radici, prendendo residenza vicino alla pianta madre.

(Credit photo: giromagicactus.com | vivaiguardini.it)

Sedum Morganianum

Denominata anche coda d’asino o coda di burro, la Sedum Morganianum è una specie di pianta da fiore della famiglia delle Crassulaceae come la precedente “Galline e pulcini”, originaria del Messico meridionale . È anch’essa una succulenta perenne come l’Aloe Vera, che produce steli finali lunghi fino a 60 cm, con foglie carnose di colore blu-verde e fiori terminali da rosa a rossi in estate.

(Credit photo: Morningdew51, Wikipedia)

Echeveria viola

Altra variante della Echeveria, la sua forma a rosetta la rende uno degli ibridi più attraenti della specie. Le sue foglie sono larghe e lanceolate, con splendide sfumature di rosa che vanno declinarsi verso viola. È una succulenta perfetta per decorare i giardini durante il periodo estivo, per dare un tocco di colore agli ambienti domestici o d’ufficio e rendere originale qualunque composizione.

(Credit photo: worldofsucculents.com)

Gymnocalycium Mihanovichii

Il Gymnocalycium Mihanovichii è una specie di cactus del Sud America, completamente mancante di clorofilla, che cresce esponendo la pigmentazione rossa, arancione o gialla. Proprio a causa della totale assenza della clorofilla, perchè possano vivere, crescere e svilupparsi devono essere innestati su un altro cactus con clorofilla normale, come ad esempio un’altra pianta succulenta, la Hylocereus. Denominati solitamente Cactus Lunare, questi ibridi sono soliti essere coltivati ​​come piante d’appartamento.

(Credit photo: unsitodelcactus.it)

Parodia magnifica

La Parodia magnifica è una specie di pianta da fiore della famiglia delle Cactaceae, originaria del Brasile meridionale. Una delle numerose specie chiamate cactus palla, cresce fino a 7–15 cm di altezza per 45 cm di larghezza, con steli fortemente nervati, da sferici a colonnari, spinosi e pelosi, che portano fiori giallo pallido in estate. Il suo habitat naturale è una prateria temperata fresca e secca ad altitudini fino a 800 m.

(Credit photo: uhlig-kakteen.de)

Echeveria Rossa

L’Echeveria Rossa è una splendida pianta succulenta ideale per abbellire giardini rocciosi e per la coltivazione in vaso. Le foglie della Echeveria sono carnose, ovali e allungate oppure più triangolari, ogni tanto anche con il bordo ondulato o sfrangiato. Sono anche ricoperte da una peluria che le rende come opache, di colore, anche se sono di solito verdi, grigiastre, grigio-azzurre o rosate. Esistono molti ibridi, anche, dai colori e dalle forme piuttosto differenti tra loro. Nel periodo della fioritura dal centro della rosetta spuntano steli eretti portanti infiorescenze composte da piccoli fiori tubulari di colore rosso-arancio, con margine superiore dei petali giallo.

(Credit photo: Tangopaso, Wikipedia)

Il nono e ultimo vasetto incluso nel set è l’unico a non avere una esatta corrispondenza con una specifica pianta grassa, forse perchè è quello nel cui vaso si “nascondono” gli elementi LEGO Technic che servono per unire i singoli vasetti tra loro, e ha quindi probabilmente l’unica funzione di fare da riempitivo.

Pronti a cimentarvi nell’interior design e nell’home decor, con i nuovi set LEGO Botanical di fiori e piante in mattoncini LEGO?