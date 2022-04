La primavera 2022 ha portato con sè due nuovi, fantastici set che faranno la gioia dei tanti appassionati di mattoncini dal pollice verde che hanno già apprezzato, costruito ed esposto in casa o in ufficio i precedenti set della linea LEGO Botanical: stiamo parlando dell’elegante e raffinato set della Pianta di Orchidea (LEGO Creator Expert #10311 Orchidea) e del coloratissimo set delle Piante Grasse (LEGO Creator Expert #10309 Piante Grasse). Andiamo a vederli nel dettaglio.

LEGO Creator Expert #10311 Orchidea

Il nuovo set LEGO Botanical, perfetto per qualsiasi spazio e qualunque design, ricrea le bellissime fioriture di un’orchidea, fiore che da sempre è sinonimo di eleganza e che nella realtà richiede molta cura, tanto da renderlo uno degli omaggi floreali più graditi dal gentil sesso. La riproduzione in mattoncini della pianta di orchidea include sei corolle grandi e due invece appena sbocciate. Esattamente come nel caso del precedente set LEGO Creator Expert #10289 “Uccello del Paradiso” (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), la pianta è completa di vaso costruibile, progettato e realizzato non solo per essere esso stesso un oggetto di design da poter esporre in casa o in ufficio, ma anche e soprattutto per fare in modo che la disposizione degli steli e dei fiori sugli steli stessi possa essere decisa da ciascun costruttore.

Michael Psiaki, Lead Designer di LEGO, ha dichiarato:

“L’idea per questo set è nata osservando una vera orchidea che avevamo in ufficio: vedere come il fiore è cambiato nel corso delle stagioni ci ha aiutato molto per tutto il processo di progettazione. La sfida con questo set è stata riuscire a creare un vaso in mattoncini LEGO che fosse divertente da costruire, ma anche bello da guardare”

Una volta assemblati i 608 pezzi che compongono il set, il modello risultante avrà dimensioni pari a 39 cm di lunghezza, 30 cm di altezza e 24 cm di larghezza.

La vera pianta di orchidea

Il set LEGO Creator Expert #10311 Orchidea riproduce una pianta di Phalaenopsis, l’orchidea più diffusa e conosciuta al mondo è originaria delle Indie orientali, dell’Indonesia, delle Filippine e dell’Australia. Il suo nome deriva dalla forma di farfalla del fiore: phalaena «farfalla» e opsis «simile». Si tratta di piante epifite, ovvero in natura crescono sulla corteccia degli alberi, dalle grandi e carnose foglie e dai fiori multicolori, talvolta di dimensioni notevoli (anche più di 10 cm di diametro), spesso molto duraturi sia sulla pianta che da recisi. Coltivate solitamente in serra calda o anche in casa, crescono molto bene a temperature alte e con un alto tasso d’umidità, anche se in realtà si abituano molto bene anche alle temperature delle nostre abitazioni. Più è alta la temperatura, maggiore deve essere l’umidità dell’aria. In presenza di ottima illuminazione e buone condizioni di crescita le Phalaenopsis possono fiorire meravigliosamente anche due volte in un anno (in un periodo che varia da specie a specie) la fioritura può durare anche più di quattro settimane. L’innaffiatura va effettuata con molta attenzione e cura, poiché le radici aeree sono molto sensibili a eccessi di sali… ma con il set LEGO il problema nemmeno si pone!

(Credit photo: edg.it)

LEGO Creator Expert #10309 Piante Grasse

L’altro, nuovo set LEGO Botanical, è in egual misura un oggetto di design e una vera e propria replica dei tipici vasetti di piccole piantine grasse che tutti noi prima o poi abbiamo avuto sulla scrivania di casa o in ufficio. La particolarità del set LEGO Creator Expert #10309 Piante Grasse è che include gli elementi LEGO per costruire ben 9 diverse piante grasse, tutte riproduzioni di vere piante grasse e ciascuno inserita nel proprio, piccolo vaso costruibile. Non è tutto però: come nel caso del precedente set LEGO Creator Expert #10281 “Albero Bonsai” (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), sarà possibile disporre le piante le une rispetto alle altre come più ci piacerà, semplicemente unendo fra loro i singoli vasi grazie ad alcuni elementi LEGO Technic opportunamente aggiunti al set.

E ancora: le istruzioni per costruire le 9 piantine sono state divise in tre, distinti manuali di istruzioni, in modo che amici e familiari possano scegliere quale pianta costruire e realizzarla insieme per una esperienza di costruzione condivisa.

Andreson Ward Grubb, Senior Designer di LEGO, ha detto:

“Si dice che avere piante grasse in una stanza aiuti a concentrarsi… speriamo che questo set doni la stessa sensazione! Volevamo creare un modellino che fosse capace di offrire un’esperienza rilassante per aiutare gli adulti a staccare dalla loro vita frenetica e, soprattutto, a concentrarsi su qualcosa che li facesse divertire.”

Una volta assemblati i 771 pezzi che compongono il set, il modello risultante dall’unione dei 9 vasetti avrà dimensioni pari a 13 cm di lunghezza, 17 cm di altezza e 17 cm di larghezza.

Le vere Piante Grasse

Il set LEGO Creator Expert #10309 Piante Grasse riproduce ben nove tra piante grasse e cactus, tutte appartenente alla famiglia delle Succulente, chiamate così perchè dotate di particolari tessuti (parenchimi acquiferi, detti anche “succulenti”) che permettono di immagazzinare grandi quantità di acqua. L’acqua assorbita durante i periodi di pioggia viene amministrata sapientemente, durante i periodi di siccità, trasferendola a ogni distretto dell’organismo della pianta che la richieda. Per la presenza del tessuto succulento, foglie, fusti e radici di queste piante diventano carnosi e ingrossati, assumendo – a seconda del tipo – forme tipiche come quelle sferiche, colonnari, a rosetta, appiattite. Le Succulente sono spesso indicate, erroneamente, col termine generico di cactus, che in realtà si riferisce a una determinata famiglia di tali piante, tutte originarie delle Americhe. Si può dire quindi che mentre quasi tutti i cactus sono Succulente, non tutte le piante Succulente sono cactus. Vediamo insieme quali sono le 9 piante incluse nel nuovo set.

Aloe vera

L’Aloe vera è una pianta succulenta perenne a portamento arbustivo, alta sino a un metro, che fa parte della famiglia delle Asphodelaceae e che predilige i climi caldi e secchi. Le sue foglie sono disposte a ciuffo, semplici, lunghe 40–60 cm, lungamente lanceolate, con apice acuto, presentano cuticola molto spessa e sono carnose a causa degli abbondanti parenchimi acquiferi presenti al loro interno. Presentano spine solo lungo i lati.

(Credit photo: stuff.co.nz)

Echeveria arancione

L’Echeveria arancione è un genere di piante succulente appartenente alla famiglia delle Crassulaceae, originario di America Centrale e Meridionale. Sono piante terrestri o epifite, hanno foglie piatte e carnose, glabre o irsute disposte a rosetta. I fusti in età adulta si ramificano producendo una gran quantità di plantule le quali possono essere staccate dalla pianta madre per generare nuove piantine. I fiori sono di lunga durata.

(Credit photo: Amazon)

“Galline e pulcini”

Le piante comunemente chiamate “galline e pulcini” includono specie di Sempervivum, che abbracciano il terreno, oppure di Jovibarba. Il nome scientifico della famiglia di appartenenza è Crassulaceae, piante da fiore originarie dell’Europa meridionale e del Nord Africa, ma vengono chiamate in questo modo perchè crescono vicino al suolo con foglie formate l’una intorno all’altra in una rosetta, e si propagano per propaggine. Somigliano quindi ad una “gallina” (la pianta principale, o madre) con i suoi “pulcini”, ovvero i piccoli germogli sulla pianta principale che presto germogliano le proprie radici, prendendo residenza vicino alla pianta madre.

(Credit photo: giromagicactus.com | vivaiguardini.it)

Sedum Morganianum

Denominata anche coda d’asino o coda di burro, la Sedum Morganianum è una specie di pianta da fiore della famiglia delle Crassulaceae come la precedente “Galline e pulcini”, originaria del Messico meridionale . È anch’essa una succulenta perenne come l’Aloe Vera, che produce steli finali lunghi fino a 60 cm, con foglie carnose di colore blu-verde e fiori terminali da rosa a rossi in estate.

(Credit photo: Morningdew51, Wikipedia)

Echeveria viola

Altra variante della Echeveria, la sua forma a rosetta la rende uno degli ibridi più attraenti della specie. Le sue foglie sono larghe e lanceolate, con splendide sfumature di rosa che vanno declinarsi verso viola. È una succulenta perfetta per decorare i giardini durante il periodo estivo, per dare un tocco di colore agli ambienti domestici o d’ufficio e rendere originale qualunque composizione.

(Credit photo: worldofsucculents.com)

Gymnocalycium Mihanovichii

Il Gymnocalycium Mihanovichii è una specie di cactus del Sud America, completamente mancante di clorofilla, che cresce esponendo la pigmentazione rossa, arancione o gialla. Proprio a causa della totale assenza della clorofilla, perchè possano vivere, crescere e svilupparsi devono essere innestati su un altro cactus con clorofilla normale, come ad esempio un’altra pianta succulenta, la Hylocereus. Denominati solitamente Cactus Lunare, questi ibridi sono soliti essere coltivati ​​come piante d’appartamento.

(Credit photo: unsitodelcactus.it)

Parodia magnifica

La Parodia magnifica è una specie di pianta da fiore della famiglia delle Cactaceae, originaria del Brasile meridionale. Una delle numerose specie chiamate cactus palla, cresce fino a 7–15 cm di altezza per 45 cm di larghezza, con steli fortemente nervati, da sferici a colonnari, spinosi e pelosi, che portano fiori giallo pallido in estate. Il suo habitat naturale è una prateria temperata fresca e secca ad altitudini fino a 800 m.

(Credit photo: uhlig-kakteen.de)

Echeveria Rossa

L’Echeveria Rossa è una splendida pianta succulenta ideale per abbellire giardini rocciosi e per la coltivazione in vaso. Le foglie della Echeveria sono carnose, ovali e allungate oppure più triangolari, ogni tanto anche con il bordo ondulato o sfrangiato. Sono anche ricoperte da una peluria che le rende come opache, di colore, anche se sono di solito verdi, grigiastre, grigio-azzurre o rosate. Esistono molti ibridi, anche, dai colori e dalle forme piuttosto differenti tra loro. Nel periodo della fioritura dal centro della rosetta spuntano steli eretti portanti infiorescenze composte da piccoli fiori tubulari di colore rosso-arancio, con margine superiore dei petali giallo.

(Credit photo: Tangopaso, Wikipedia)

Il nono e ultimo vasetto incluso nel set è l’unico a non avere una esatta corrispondenza con una specifica pianta grassa, forse perchè è quello nel cui vaso si “nascondono” gli elementi LEGO Technic che servono per unire i singoli vasetti tra loro, e ha quindi probabilmente l’unica funzione di fare da riempitivo.

