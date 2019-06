Lego ci porta a Jurassic Park con il set Jurassic Park T-Rex Rampage

Il nuovo set lego dedicato a Jurassic Park vi farà assemblare il mitico cancello del parco preistorico ed il ferocissimo T-Rex

Lego ha rivelato il prossimo set D2C (Direct To Consumer) che metterà in commercio nei suoi negozi: si tratta del set 75936 – Jurassic Park T-Rex Rampage.

Il set 75936 – Jurassic Park T-Rex Rampage (Jurassic Park: la furia del T-rex, in italiano) sarà formato da un totale di 3120 pezzi e vi permetterà di costruire i 3 elementi che lo compongono: il T-Rex, il cancello ed un display per le minifigure incluse nella scatola.

Il modello del tirannosauro misurerà in lunghezza 69 cm, 22 cm in altezza e 17 cm di spessore massimo, ergendosi minaccioso ed imponente sulle minifigure degli ospiti del parco, che potranno imbattersi in questo feroce predatore del cretaceo superiore varcando l’imponente soglia del cancello del parco.

Contrariamente ad altri modelli di dinosauro realizzati da Lego in passato, nei set dedicati a Jurassic World o nella serie Dino, il T-Rex di Jurassic Park dovrà essere completamente assemblato con i mattoncini. La sua struttura interna permetterà al modello del teropode di essere snodato e sarà quindi interamente posizionabile.

Il cancello di Jurassic Park avrà una larghezza di 42 cm, un’altezza di 48 cm e sarà profondo 14 cm, riproducendo l’inconfondibile design di questo mitico portale. Sulla parte esterna troveremo l’insegna del parco, il binario dei veicoli sul terreno e i massicci portoni di ingresso.

La parte interna della costruzione del cancello rivelerà ben più di una sorpresa, infatti al suo interno sono state ricavate alcune nicchie che riprodurranno degli ambienti particolarmente cari agli appassionati del film. Ritroveremo così il bunker con dove si rifugierà Ian Malcolm, la scena del generatore con Ellie Sattler, la sala da pranzo di John Hammond in cui viene servito gelato e gelatina, la sala dei computer di Ray Arnold, il gabinetto e la zona fangosa in cui il dilofosauro attacca Dennis Nedry.

La parte posteriore dell’insegna ospiterà il meccanismo che permetterà al cancello di aprirsi e un nido di dinosauro con un guscio d’uovo schiuso.

Il display per le minifigure sarà arricchito da degli elementi di vegetazione simili a quelli della facciata del cancello e avrà lo spazio per ospitare i personaggi, oltre ad una placca informativa con i dati scientifici del T-Rex. Incluse nella scatola potrete trovare John Hammond, Ian Malcolm, Ellie Sattler, Alan Grant, Ray Arnold e Dennis Nedry. In aggiunta ai personaggi umani tra le minifigure sarà compreso anche un cucciolo di tirannosauro.

Il set 75936 – Jurassic Park T-Rex Rampage sarà un’esclusiva dei negozi Lego, ciò vuol dire che potrà essere acquistato solamente presso i negozi monomarca Lego (Lego Store, Lego Certified Store e e-commerce ufficiale Lego) e sarà disponibile a partire dal 19 giugno 2019 ad un prezzo di 249,00€.