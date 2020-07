LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5: la recensione

Chiunque abbia visto i film di James Bond ha desiderato possedere almeno uno dei leggendari gadget che la spia britannica ha utilizzato nella sua lunga carriera. Su tutte le mirabolanti diavolerie tecnologiche uscite dai laboratori di Q, un posto d’onore la leggendaria Aston Martin DB5. Il legame tra l’agente segreto di Sua Maestà e la casa automobilistica inglese si è rafforzato anche con altri modelli, ma la sinergia tra la Aston Martin DB5 e i diversi volti dell’amata spia non è mai stata raggiunta. Tanto che la LEGO ha deciso di celebrare questo felice connubio con un set esclusivo, il LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5.

La Bond-mobile per eccellenza diventa un imperdibile set LEGO

Come mai, tra tutte le auto di James Bond, proprio questo gioiellino? Probabilmente perché la prima auto non si scorda mai. Il set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 è infatti dedicato ad un simbolo della tradizione bondiana, che ha preso vita quando dietro il volante sedeva Sean Connery, e passando per Timothy Dalton e Pierce Brosnan è arrivato sino all’ultimo 007, Daniel Craig, che la guiderà anche nella prossima avventura di Bond, No time to Die.

L’elegante Aston Martin DB5 ha accompagnato le imprese di Bond per decenni, diventando una fedele compagna grazie ai diversi gadget installati sulla vettura da Q. Dal sedile eiettabile allo schermo antiproiettile posteriore, dai mitra a scomparsa alla targa girevole, tutti elementi che non potevano mancare in un set LEGO che celebrasse a dovere questa icona del cinema. Sarà riuscito il set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 a riproporre il carisma della vettura di Bond?

Un set LEGO solo per i nostri occhi

Con 1265 pezzi a disposizione, il set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 ha provato a dare agli appassionati costruttori amanti di James Bond un divertimento impagabile. La tradizionale confezione Lego invoglia alla costruzione, mostrando i punti forti della vettura sul lato posteriore, mentre anteriormente mostra il modello completo, accompagnato da una grafica molto bondiana, sui cui spiccano i due loghi di 007 e della Aston Martin. Semplicemente, irresistibile.

Aperta la scatola, sono presenti i classici sacchetti dei pezzi, più il manuale di montaggio. Come da tradizione, trovandoci di fronte ad un set particolare, anche il set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 può vantare un libretto ad hoc, nelle cui pagine iniziali sono presenti dei dettagli storici sulla vettura, sia per la sua creazione che per il suo duraturo sodalizio con James Bond. La grafica del manuale è stata concepita come un documento top secret tipico dell’MI6, con la curiosa presenza anche della lingua francese.

Durante la costruzione, inoltre, saranno presenti delle apposite pagine che riproducono in stile blueprint i meccanismi che consentono di replicare il funzionamento dei gadget visti al cinema. Gli appassionati dei set Technic potranno avvertire una certa familiarità con queste immagini, che rappresentano anche un modo intrigante di mostrare sia cosa stiamo per costruire che il suo funzionamento.

All’interno della dotazione del set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 sono presenti anche gli immancabili sticker. Ben 8 sono dedicati al meccanismo della targa cambiale, mentre gli altri si dividono tra il radar dell’abitacolo e le normali decorazioni della Aston Martin DB5.

La costruzione del set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 viene giustamente consigliata ad un target definito Expert. La motivazione è presto detta: i meccanismi che andremo a costruire sono precisi e ottimizzati al millimetro, non c’è il minimo spazio per l’errore. Data la complessità di alcuni dei gingilli di Q che vengono riprodotti nel set, ci troveremo di fronte alla costruzione di lunghe leve e di meccanismi che interagiscono su più livelli.

Dalla LEGO con amore

Non è un caso che già dalla prima del montaggio del set, che parte dal pianale della vettura, si utilizzino molti pezzi tipici dei kit Technic. Le dimensioni piuttosto generose della Aston Martin DB5 finita sono consone alla presenza di questi complicati meccanismi. Uno su tutti, il sistema di movimento dei mitragliatori a scomparsa, che viene comandato dalla leva del cambio, complesso sistema di leve e elastici che si assembla in diversi step del montaggio.

Per assemblare il set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 è quindi richiesta una certa esperienza con il mondo dei mattoncini colorati. Soprattutto, perché i creatori di questo set erano chiaramente dei fan di Bond, al punto di voler riprodurre quanti più gadget possibile della Aston Martin di 007.

Avete presente lo schermo antiproiettile posteriore? Grazie ad una minuziosa costruzione di ingranaggi, ruotando uno dei grintosi tubi di scappamento possiamo alzare lo schermo, solitamente ben nascosto all’interno del bagagliaio della vettura.

Oppure, tirando il paraurti posteriore possiamo azionare il meccanismo che porta all’eiezione del sedile del passeggero. Una caratteristica del set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 non indifferente, che coinvolge anche una dinamica che fa slittare il tettuccio della vettura per consentire l’espulsione del sedile.

Una volta ultimato, il set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 presenta tutte le citazioni che possiamo desiderare per un mezzo che ha segnato profondamente il mito dalla celebre spia inglese.

L’unica pecca è un difetto che era inevitabile: l’aspetto squadrato del modello finito. La vettura che ha ispirato il LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 era un tripudio di linee morbide e sinuose, che difficilmente potevano esser replicate in un modello costruito con i mattoncini LEGO. Una caratteristica che in alcuni punti viene ribadita da una collocazione poco felice di alcuni pezzi lunghi, che tendono a muoversi in modo non proprio gradevole.

Al netto dei difetti, il set LEGO CREATOR – 10262 James Bond Aston Martin DB5 rimane comunque un must have per gli appassionati del mondo di James Bond e delle vetture LEGO.