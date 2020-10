LEGO Hidden Side: speciale Halloween in onda su Cartoon Network (USA, Canada & UK)

I fan americani, canadesi e del Regno Unito della linea LEGO Hidden Side potranno godersi uno spettrale speciale di Halloween questo sabato 31 ottobre che andrà in onda su Cartoon Network negli USA e in Canada e su CITV nel Regno Unito.

(Clicca sulla immagine qui sopra per vedere il trailer su YouTube)

LEGO Hidden Side, il tema LEGO ispirato all’horror, è il più appropriato per uno speciale di Halloween. Lo speciale sarà un doppio episodio di 44 minuti dal titolo “Night of the Harbinger” (che in italiano suona più o meno come “La notte del Precursore”) andrà in onda su Cartoon Network alle 6:30 PM, mentre nel Regno Unito andrà in onda su CITV alle 14.30. La sinossi dice:

“Jack Davids e Parker L. Jackson lavorano per sigillare un passaggio verso Newbury quando Douglas Elton/El Fuego in versione scheletro con casco e mantello, ne esce ricoperto da una strana sostanza argentea e rivela ai due che il loro mondo potrebbe essere spacciato”

L’originale in inglese:

“Jack Davids and Parker L. Jackson work to seal a Hidden Side hole when a fire ghost escapes covered in a strange silvery substance and reveals that their world may be doomed”

Legata a questo speciale televisivo è l’iniziativa su LEGO Shop@Home che prevede l’omaggio della polybag LEGO Hidden Side # 30464 El Fuego per acquisti superiori a 35 euro.

La minifigure di Douglas Elton/El Fuego in versione scheletro e casco (cioè senza il mantello che “indossa” nei normali set) inclusa in questa polybag in omaggio è presente in soli altri due set del tema LEGO Hidden Side:

# 70429 L’aereo acrobatico di El Fuego

Il set include un aereo acrobatico per volare sui cieli sopra Newbury e le minifigure di Jack, dello scheletro Douglas Elton/El Fuego (in questo set nella versione con le “gambe” nere e squadrate come quella inclusa nella polybag # 30464) e di Mary Breaksom, oltre al cane Spencer. Il set è composto da 295 pezzi e il prezzo è di 29,99 euro.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop@Home

# 70435 Prigione abbandonata di Newbury

Il set include il modello della prigione di Newbury e le minifigure di Jack, Douglas Elton/El Fuego (in questo set però nella versione con le normali “gambe” da “scheletro”), Rami e Nate Lockem, oltre ai personaggi dei cani Spencer e Maximus. Il set è composto da 400 pezzi e il prezzo è di 39,99 euro.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop@Home