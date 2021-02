LEGO: presentato il nuovo set Ideas #21325 Fabbro medievale

E’ stato presentato lo scorso 19 gennaio il nuovo set LEGO Ideas #21325 Fabbro medievale, approvato con la seconda sessione di review del 2019 insieme al progetto di Winnie the Pooh, che però deve ancora essere trasformato in un set LEGO ufficiale (e che ci aspettiamo ci venga presentato ad aprile 2021).

In lizza insieme a progetti come la versione UCS dello Space Shuttle Atlantis, il duello aereo di Pursuit of flight, il “set” di 4 delle più note astronavi NASA di NASA Spacecraft e altri 7 progetti tutti molto interessanti, è riuscito a conquistare il titolo di prossimo set LEGO Ideas quasi certamente grazie alla grande quantità di voti ricevuta da tutti gli appassionati del tema LEGO Castle!

Il progetto

Clemens Fiedler, l’autore del progetto da cui nasce il set LEGO Ideas 21325 Fabbro medievale ha spiegato che ha scelto questo particolare soggetto perché riporta a un’epoca nella quale l’artigianato era la pietra miliare della società. Quando si pensa al Medioevo, l’attenzione è normalmente rivolta ai re e alle regine, ai cavalieri e alle dame, ai loro castelli e alle battaglie tra il bene e il male, ma questo nuovo set a tema medioevale dà una svolta inaspettata, mostrando l’eroe non celebrato di quelle epiche battaglie e avventure, l’umile fabbro.

Queste le parole di Clemens Fiedler:

“Amo costruire edifici storici perché permettono di valorizzare tutta la grande attenzione ai dettagli che si possono ricreare con gli elementi LEGO, soprattutto gli stili, i colori e gli elementi dell’architettura medievale. Spero che anche gli altri appassionati di LEGO si divertano a viaggiare indietro nel tempo, a sentire il calore, i suoni e gli odori della fucina e dell’incudine, e ad immergersi nell’atmosfera di questo classico mestiere artigianale mentre costruiscono il set”

Samuel Thomas Liltorp Johnson, il Design Manager del Gruppo LEGO che si è occupato di lavorare con Clemens Fiedler per trasformare il progetto originale in un set LEGO, ha usato invece queste parole per commentare l’annuncio del nuovo set LEGO Ideas:

“Progettare un set come il LEGO Ideas Fabbro medievale è stato un viaggio emozionante, che ci ha portato indietro di centinaia di anni per celebrare uno dei veri eroi del Medioevo. Raccontare la storia del fabbro ha catturato la nostra immaginazione, il resto è storia. Ci è piaciuta l’idea di creare una casetta del fabbro, un luogo alla periferia del mondo medievale, dove ogni cavaliere si recava in cerca di un’armatura smagliante. Senza dubbio i fan saranno affascinati dal funzionamento della fucina, dai dettagli architettonici e dai personaggi che vi troveranno quando costruiranno questo set”

Il set

Fedele alla storia medievale, il set LEGO Ideas #21325 Fabbro medievale si distingue per gli elementi architettonici che rimandano al Medioevo: dalle mura con cornicioni in legno alle finestre con inferriate gotiche – suscitando la curiosità e l’interesse degli appassionati di architettura medievale.

Nel set LEGO Ideas #21325 Fabbro medievale, la casa del fabbro sorge su un terreno incantevole, un giardino rustico e bene attrezzato, completo di un campo di zucche e di un melo nodoso, mentre i muri in mattoni sono in parte ricoperti di muschio per un maggiore realismo.

L’interno si sviluppa su tre piani separati (come mostrato nelle immagini poste sul retro della scatola), completamente arredati e dotati di tutto ciò di cui un fabbro medievale potrebbe mai avere bisogno. All’interno sono così presenti scorte di materiali, carbone per mantenere in caldo la fucina e un mantice, con un mattoncino luminoso che simula i tizzoni ardenti. Il tetto e i due piani superiori possono essere rimossi per vedere meglio l’interno.

A completamento della scena, il set LEGO Ideas #21325 Fabbro medievale include quattro minifigure: un fabbro, un arciere e due Cavalieri con falchi neri e quattro spade, tre scudi e un’alabarda. Diversi animali si trovano inoltre nel cortile fuori casa, tra cui un cavallo per tirare il carro con le scorte di armi dei cavalieri, un cane da compagnia e una piccola ranocchietta.

Le caratteristiche

Questi i dati del set:

2.164 pezzi

altezza 27 cm, larghezza 27 cm e profondità 21 cm

età 18+

prezzo € 199,99

Il set è in vendita in esclusiva su LEGO.com e nei LEGO Store a partire dallo scorso 1° febbraio 2021.

Nell’ormai mitico film Ghostbuster del 1984, il Dott. Peter Venkman (interpretato da Bill Murray), rivolgendosi al collega e amico Dott. Raymond “Ray” Stantz (Dan Aykroyd) dopo essere stati espulsi dall’università dove lavoravano , nel prendere la decisione di fondare la nuova Agenzia che dà il titolo al film disse: “chiamala fato, chiamala fortuna… chiamala karma… “. Vi state già chiedendo il motivo di questa citazione vero? Vi spieghiamo subito.

Sia il set LEGO Ideas #21325 Fabbro medievale di recente arrivo sugli scaffali, sia il set LEGO Castle #3739 Blacksmith Shop del 2002 infatti, sono nati da una idea e da un progetto di un appassionato e fan dei mattoncini e del periodo medievale, che il Gruppo LEGO ha deciso di trasformare in un set.

Esattamente come Clemens Fiedler ha caricato il proprio progetto sulla piattaforma LEGO Ideas, nel 2000 Daniel Siskind fece altrettanto con l’iniziativa My Own Creation, nell’ambito della quale il Gruppo LEGO ne acquistò i diritti e fece della Bottega del Fabbro di Daniel Siskind il primo set della nuova linea My Own Creation, della quale facevano parte solo set progettati dai fan. Molto più semplice del set LEGO Ideas #21325 Fabbro medievale, il set LEGO Castle #3739 Blacksmith Shop era composto da soli due piani: il piano terra costituito dalla bottega vera e comprendente una incudine, una rastrelliera per gli attrezzi, un camino e la scala per salire allo spazio abitativo piano superiore, dove trovavano posto un letto, un tavolo, una sedia e un barile. Il fabbro e sua moglie erano ovviamente inclusi nel set insieme a vari accessori. Il set era inoltre apribile al centro per poter accedere ai locali e giocare all’interno.

» Acquista il set #3739 Blacksmith Shop su ebay.it