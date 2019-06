LEGO Ideas: ha vinto il modello della International Space Station

LEGO Ideas è stato un concorso che ha spinto molti partecipanti a proporre il proprio modello, e oggi è stato rivelato il vincitore.

Si sa, la parte più bella dei LEGO è quella in cui, dai semplici blocchetti, si arriva a montare una costruzione dettagliata grazie a delle istruzioni. Ma avete mai provato a costruire qualcosa di nuovo senza seguire regole, solo la vostra idea di costruzione? LEGO Ideas è stato un concorso che ha spinto molti partecipanti a proporre il proprio modello, e oggi è stato rivelato il vincitore. Si tratta di XCLD, che ha portato l’Internation Space Station.

Con 10438 voti e una percentuale del 45,6%, il modello verrà venduto dal 2020. Naturalmente subirà delle leggere modifiche, ma per farvi capire meglio qual’era l’idea del creatore, ecco la descrizione rilasciata.

Fuori dalla Terra, per la Terra – Sulla Terra!

L’International Space Station è la costruzione più grande mai fatta dall’uomo fuori dalla Terra. Vi piacerebbe averne una invece sulla Terra?

Propongo questo modello fatto di 843 pezzi (la stazione ne conta 656, lo shuttle 51 e i supporti 136) e che è in scala per essere congruente con il modello Women of Nasa (21312).

Il set è modulare quanto l’originale: tutti i moduli possono essere separati e messi in modo diverso, così come è successo nel corso degli anni! Moduli futuri e passati potranno essere aggiunti, così come le navi. Ci sono anche dei docking port vuoti.

Il modello mostrato ha 2 capsule Soyuz, 2 capsule progress e il modulo BEAM. Nuove estensioni potranno includere ATV, HTV, Dragon e CST-100 Starliner.

Valore di gioco:

Tutti i pannelli solari e i radiatori possono essere ruotati in ogni direzione

Il Canadarm può essere mosso intorno e può prendere il modulo ELC

Lo Shuttle e le navi possono attraccare e disormeggiare

I moduli possono essere riarrangiati

La Stagione può essere esposta su uno stand di supporto

Questo pezzo va quindi ad aggiungersi ai già tanti set dedicato allo spazio e alla NASA.