Marvel Eternals: in arrivo i set dal nuovo film del MCU

Inseriti a catalogo su lego.com nelle scorse settimane, i set LEGO a tema Marvel ispirati dal nuovo film Eternals, il cui debutto nelle sale è previsto per il prossimo 3 novembre. Andiamo a scoprire insieme i set LEGO Marvel dedicati al nuovo film?

Anche in questo caso, come già fu per altri set legati a film il cui arrivo nelle sale fu successivo alla messa in vendita dei set, potremo capire meglio dettagli e riferimenti inclusi nei set solo dopo aver visto il film. Fu così ad esempio per il film dedicato alla Vedova nera e il set LEGO Marvel #76162 Inseguimento sull’elicottero della Vedova Nera (» Clicca qui per acquistare il set) o per i set dedicati al recente film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), che arrivarono sugli scaffali virtuali di lego.com ben prima che il film arrivasse nelle sale.

Certo, abbiamo a disposizione il trailer…

…ma non è certamente sufficiente a comprendere appieno quale momento o quale scena i singoli set rappresentano.

I set.

Sono quattro i set dedicati a questa nuova pellicola del Marvel Cinematic Universe, e come tipicamente accade in questi casi, per collezionare tutte le minifigure dei protagonisti del film occorrerà acquistare tutti i set. Vediamoli nel dettaglio.

LEGO Marvel #76145 Assalto aereo degli Eternals

Il set permette di costruire il modello di un Deviant alato alto 11 cm mentre attacca due degli Eternals, Sprite e Ikaris. Sprite risponderà all’attacco con la sua abilità di creare illusioni realistiche, mentre Ikaris farà sfoggio della sua abilità di volare. Il modello del Deviant è dotato di ali mobili, 2 spade sai, 1 spada Ninja e 2 blaster del potere. Il set include 133 pezzi.

LEGO Marvel #76154 L’imboscata del Deviant!

Il set include il modello di un Deviant a 6 zampe con spaventose fauci lancia un attacco ai tre Eternals anch’essi inclusi nel set: Thena, Gilgamesh e Makkari, le cui minifigure sono anch’esse incluse nel set. I tre supereroi potranno attaccare il Deviant con i rispettivi poteri: il poter richiamare le armi di Thena, la super forza di Gilgamesh e la velocità fenomenale di Makkari. Il set include 197 pezzi.

LEGO Marvel #76155 Nell’ombra di Arishem

Il set include il modello di un Celestial snodabile con torace illuminato e in grado di tenere in mano la minifigure di un Eternal, di un Deviant e le 4 minifigure degli Eternals Ikaris, Sersi e gli esclusivi Ajak e Kingo, completi di accessori. Gli Eternals hanno ciascuno un potere specifico: Ajak è l’unico in grado di comunicare con i potenti esseri extraterrestri, i Celestial. Sersi può trasformare la materia in tutto ciò che desidera, Ikaris ha una forza sovrumana e Kingo può far esplodere l’energia terrestre. Il set include 493 pezzi.

LEGO Marvel #76156 L’ascesa di Domo

Il set include il modello costruibile, completo di dettagliati interni, dell’astronave degli Eternals con la quale ricreare la battaglia finale. Il set include anche il modello costruibile di due Deviant (uno dei due è Kro, il leader dei Deviant) e le minifigure di sei personaggi degli Eternals: Makkari, Ikaris, Thena, Sersi, Druig e Phastos. Una volta costruita, l’astronave diventa un playset: i 3 lati si sollevano per consentire l’accesso alla cabina di pilotaggio, alla stanza delle armi, al laboratorio e altro ancora. tra cui Kro, il leader dei Deviant, un’astronave, armi e accessori. Il set include 1.040 pezzi.

