Shang-Chi: nuovo set LEGO Marvel trovato in un negozio in Israele

Uno dei nuovissimi set LEGO Marvel ispirati al film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings del Marvel Cinematic Universe di prossima uscita, è apparso in un negozio in Israele.

Si tratta del set LEGO Marvel #76177 Battle at the Ancient Village, che l’utente di Reddit lord_polo121 ha pubblicato online un’immagine del set LEGO Marvel #76177 Battle at the Ancient Village, affermando di averlo acquistato presso un negozio israeliano chiamato The Brick.

Il film, del quale non abbiamo visto altro che dei concept teaser, avrebbe dovuto arrivare in sala tempo fa, ma a causa della pandemia le riprese in Australia hanno subito un brusco stop, per poi riprendere quando la situazione nel continente si fu stabilizzata. Alcune fonti riferiscono che potrebbe arrivare in sala (COVID permettendo) il 3 settembre 2021, avendo ceduto il posto a Black Widow che invece arriverà in sala a luglio e in contemporanea in streaming su Disney+. Questo rende il set LEGO Marvel #76177 Battle at the Ancient Village la prima, vera anteprima dei personaggi, dei costumi e dell’art design del film.

