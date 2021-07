LEGO torna a celebrare l’estate con il nuovo Volkswagen T2 Camper

Alla fine del 2020, dopo 10 anni di permanenza nei cataloghi dei principali siti di e-commerce e sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo, lo storico set LEGO Creator Expert #10220 Volkswagen T1 Camper Van è stato pensionato. Il set simbolo dell’estate per antonomasia sarà presto sostituito proprio da quello che anche nella realtà fu il sostituto del “Bulli” T1 (come viene affettuosamente chiamato dai suoi appassionati e collezionisti). AFOL e costruttori adulti di auto, amanti delle vacanze all’aria aperta: preparatevi.

E’ in arrivo il nuovo set LEGO Creator Expert #10279 Volkswagen T2 Camper Van! Andiamo a scoprirlo insieme?

(Credito photo: LEGO | snowdoniaclassiccampers.co.uk)

Basato sulla sua controparte reale in commercio tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70, aggiunge molte nuove caratteristiche rispetto al suo predecessore del 2011. Il nuovo set è più grande del precedente e si distingue da quest’ultimo per un nuovo colore di vernice, la porta laterale scorrevole, l’iconico parabrezza anteriore avvolgente Bay Window che dava il nome al modello reale e un nuovo ma immediatamente riconoscibile ‘volto‘. Contrariamente al set che lo ha preceduto e in linea con i nuovi set LEGO Creator Expert dedicati ai veicoli iconici del passato, il modello include uno sterzo funzionante.

Gli interni sono completamente arredati e pronti a portarvi nel meraviglioso mondo delle vacanze cosiddette open air: armadietti apribili, frigorifero, lavello e fornello a gas completo di teiera, tendaggi in tessuto. Il modello dispone inoltre del famosissimo tetto apribile con tenda, in uso ancora oggi su veicoli simili ma ben più moderni.

Apprezzatissimo dai surfisti californiani dei favolosi anni ’70 (e ben oltre), il modello è stato declinato per un uso durante vacanze al mare. Il set include infatti una coppia di sedie pieghevoli e una tavola da surf costruibili. Il divano posteriore, come anche nel modello reale, si piega fino a diventare un letto dove trascorrere tante notti sotto il cielo stellato.

I camper Volkswagen sono da sempre sinonimo di personalizzazione, e il set LEGO Volkswagen T2 Camper Van non è da meno: include infatti un set di adesivi retrò e una scelta di targhe tedesche o statunitensi.

Il LEGO Designer Sven Franic ha commentato:

“Il Volkswagen Camper è una rara razza di veicolo che suscita affetto come pochi altri, e sappiamo che la versione LEGO porterà un sacco di divertimento alle persone che hanno avuto la fortuna di averne uno o di andarci in campeggio, o che ne hanno sempre desiderato uno. Anche se il Volkswagen Camper non è estraneo alla nostra collezione di auto LEGO, quest’ultima iterazione porta ancora più delizie per i costruttori LEGO. L’interno meticolosamente equipaggiato è sicuro di affascinare i campeggiatori esperti e gli avventurieri, mentre l’accattivante esterno con il tetto a scomparsa è una prodezza di ingegneria proprio come l’originale”

Le caratteristiche

Le caratteristiche del nuovo set LEGO Creator Expert #10279 Volkswagen T2 Camper Van sono:

Età: 18 plus, Adults Welcome

Misure: altezza 15 cm, larghezza 14 cm, lunghezza 35 cm

Pezzi: 2.207

Prezzo: € 159,99

Disponibile dal: 1° agosto 2021 su lego.com e nei LEGO Certified Store

Il nostro approfondimento

E’ stato in vendita per 10 anni, quasi il doppio del tempo medio di permanenza sugli scaffali degli altri set della stessa linea. Sarà perchè è stato il primo set della serie Creator Expert Classic Car, sarà perchè è uno dei veicoli più iconici che siano mai stati prodotti, sarà perchè la sua controparte reale è stata protagonista di copertine di LP, di film e telefilm, sarà perchè in questi ultimi 10 anni ha ispirato decine e decine di MOC (My Own Creation – creazioni originali ideate da AFOL Designer) e di versioni tuning dei veicoli reali, sta di fatto che le vendite del set non hanno mai avuto “cedimenti”.

(Credit photo: gruppo Facebook LEGO VW Classics)

E’ quindi ragionevole pensare che il set #10220 sia stato ritirato proprio per lasciare spazio a quello che anche nella realtà fu il suo successore.

Il set LEGO Creator Expert #10220 Volkswagen T1 Camper Van è ancora disponibile per l’acquisto su Amazon e presso alcuni dei più forniti negozi di giocattoli e siti di e-commerce. Se volete garantirvi la possibilità di averli entrambi e/o di esporli l’uno a fianco dell’altro, affrettatevi!

E ora? Quale sarà il prossimo veicolo iconico sul quale stanno lavorando i Designer LEGO? Sappiamo già che ad ottobre potremo acquistare il nuovissimo LEGO Creator Expert #10290 Pickup. Attenzione però: contemporaneamente al ritiro del LEGO Creator Expert #10220 Volkswagen T1 Camper Van, un altro set altrettanto rappresentativo di un’epoca è stato ritirato. Parliamo del set LEGO Creator Expert #10252 Maggiolino Volkswagen, che al pari del suo coetaneo VW T1 (anni ’60) è ancora reperibile su Amazon e in alcuni negozi di giocattoli. Dobbiamo aspettarci anche la produzione della versione successiva del Maggiolino? Speriamo di si!

Le differenze

Quali sono, oltre alla “provenienza” da due veicoli protagonisti di due decadi diverse e successive, le differenze tra i due set? Scopriamole insieme!