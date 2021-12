Libri di cucina tratti da film | I migliori da regalare a Natale

Natale sta per arrivare e, come diciamo sempre, non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai regali. Se anzi dobbiamo essere onesti sì, questo è proprio il momento giusto per muoversi e scegliere quale sorpresa dedicare ad amici e parenti durante le feste più belle dell’anno.

Volete fare un bel regalo di Natale a un amante di cinema, anime e in generale cultura pop? Ecco per voi una selezione di libri di ricette tratti da film: un’idea regalo utile e intelligente per dare sfogo alla fantasia di tutti noi, con tante piccole sorprese tutte da scoprire. Pronti?

I migliori libri di ricette a tema cultura pop

I banchetti di Asterix

Che ne direste di un bel viaggio nella Gallia di Asterix e Obelix, magari per far loro compagnia in un ricco banchetto pieno di prelibatezze? Con questo fantastico volume il sogno può diventare realtà: un libro davvero molto interessante, con tante curiose ricette tratte da uno dei fumetti di maggior successo della storia, nonché un’ottima idea regalo per ogni occasione.

In cucina con i film dello Studio Ghibli

I film di Hayao Miyazaki riescono a evocare e trasmettere sensazioni davvero uniche nel loro genere, lasciando sempre lo spettatore con un carico di emozioni davvero importante da portare nel cuore. Tra queste non manca mai quella legata all’elemento cibo: questo libro di 144 pagine nasce proprio con l’obiettivo di dare la giusta importanza a una componente sempre presente nei film di Studio Ghibli, con tutta una serie di ricette fatte apposta per farvi venire l’acquolina in bocca.

Star Wars. Delizie da una galassia lontana lontana…

In una galassia lontana lontana… Può anche venire un certo appetito! Questo ricco volume è il regalo perfetto per ogni appassionato di Star Wars che ama dilettarsi ai fornelli: un libro di ricette pieno di sorprese tutte da scoprire per vivere, e rivivere, tutte le emozioni di una delle saghe più amate di tutti i tempi. Una nota a margine: il libro è davvero ben curato, con le ricette organizzate per tipologia e apporto calorico per una facile consultazione alla portata di grandi e piccini!

Heroes’ Feast (Dungeons & Dragons): The Official D&D Cookbook

Il mondo di Dungeons & Dragons è bello proprio perché vario, enorme e ricco di sfaccettature tutte da scoprire. Questo libro di ricette va ad aggiungere ulteriori elementi a un universo già di per sé impressionante, con tutta una serie di piatti da preparare per rievocare un fantastico banchetto in puro stile D&D. Ce n’è davvero per tutti i gusti, per un volume che i critici hanno promosso a pieni voti e che, come se non bastasse, è realizzato con licenza ufficiale Dungeons & Dragons!

World of Warcraft The Official Cookbook

Altro giro, altro viaggio in uno dei mondi fantasy più amati di sempre. World of Warcraft del resto non ha certo bisogno di presentazioni, e grazie a questo libro di ricette realizzato con licenza ufficiale avrete la possibilità di ampliare ancora di più un universo in grado di attirare milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo. Il tutto in 240 pagine di libro che, tra le altre cose, è un’ottima idea regalo e un oggetto da collezione davvero prezioso. Mica male, vero?

Friends. Il ricettario ufficiale.

Friends è con tutta probabilità la sitcom per eccellenza: un vero e proprio emblema degli anni Novanta che, tra le altre cose, nel 2021 ha spento la bellezza di 25 candeline. Una serie senza tempo, che potete rievocare in tutta la sua atmosfera in questo esclusivo ricettario (realizzato con licenza ufficiale) ricco di tutte quelle prelibatezze che abbiamo ammirato per anni sul piccolo schermo. Se voleste farvi assumere nelle cucine del Central Perk, insomma, questo libro potrebbe essere davvero un buon inizio!

Il Ricettario di Harry Potter: Un Viaggio nelle Cucine di Hogwarts

Chiudiamo con un bel viaggio nel magico mondo di Harry Potter: si tratta di un volume in grado di vendere milioni di copie in tutto il mondo, con tutta una serie di ricette e curiosità direttamente dalle cucine di Hogwarts. Un viaggio tutto da scoprire, con tutta la magia che ha reso l’universo di J.K. Rowling uno dei più amati della storia della cultura pop.

