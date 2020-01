Loki: la serie Marvel introdurrà il primo personaggio LGBTQ+?

Qualche settimana fa, Kevin Feige aveva dichiarato che i Marvel Studios avrebbero cercato di introdurre più personaggi appartenenti al movimento LGBTQ+ e secondo alcune voci, questo avverrà proprio in una delle nuove serie in arrivo su Disney+.

Una nuova voce suggerisce che la serie di Loki con Tom Hiddleston stia cercando di lanciare il primo personaggio transgender della Marvel. Il report di The Illuminerdi afferma che il personaggio avrà un grosso ruolo di supporto nella serie, con potenziali piani per apparire nei film futuri nell’universo cinematografico Marvel.

Il sito afferma che il personaggio in questione sarà Sera, apparsa per la prima volta in Angela: l’Assassino di Asgard scritto da Kieron Gillen e Marguerite Bennett nel 2015. Sera era originariamente uno degli Anchoriti, un angelo senza ali rinchiuso nel decimo regno, ed era l’unica membro del gruppo che veniva identificato come una donna. Durante la serie, Sera ha sposato la sorella di Thor, Angela. Includere Sera nel Loki con Tom Hiddleston sarebbe un grande passo avanti nella rappresentazione LGBTQ + per il Marvel Cinematic Universe e sarà quindi interessante vedere come si evolveranno queste voci.

La star di Avengers, Tom Hiddleston, ritornerà nel ruolo di Loki nella serie omonima, che si dice seguirà il dio del male mentre viaggia nel tempo e si troverà coinvolto in grandi eventi storici. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che Loki si legherà al film nuovo film di Doctor Strange.

Oltre a quella dedicata al dio norreno degli inganni, i Marvel Studios stanno sviluppando diverse serie TV per Disney+, tra cui Falcon e il Winter Soldier, WandaVision, What If … ?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk. Falcon and Winter Soldier è attualmente programmato per essere la prima serie dei Marvel Studios a debuttare su servizio di streaming, che debutterà anche da noi a Marzo 2020.