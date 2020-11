Lucca Changes – Tutti gli eventi di domenica 1 novembre

L’ultima giornata di Lucca Changes ospiterà diversi eventi, i quali cominciano alle 11:00 e si concludono alle 22:00. Prima di raccontarvi tutti gli eventi, vi ricordiamo che abbiamo una pagina riepilogativa che contiene tutta la nostra copertura di Lucca Changes e che, sul sito ufficiale, trovate ogni evento.

Siete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

Lucca Changes: tutti gli eventi di domenica

Ruolimpiadi Anthology: 25 anni e oltre (ore 11:00)

Da 25 anni la storia e il futuro del torneo di Lucca Comics & Games coinvolgono, nella città toscana, oltre 100 giocatori a ogni edizione. A moderare l’incontro ci sarà Vanni Santoni, storyteller e giocatore di ruolo che ha scritto una narrazione celebrativa del primo quarto di secolo dell’evento. Insieme a lui ci sarà Omar Lombardi, nella nuova veste ufficiale di coordinatore.

» Clicca qui per seguire l’evento

Il futuro degli eventi (ore 11:00)

Il 2020 è stato ed è ancora un anno particolare. A causa della pandemia che stiamo affrontando, gli eventi e le fiere ne hanno risentito molto, spostando tutta la comunicazione sul digitale. Ci si domanda del futuro di questi eventi sociali che hanno definito la cultura, l’economia e le relazioni di intere generazioni.

L’evento sarà condotto da Fabio Viola, Alfredo Accatino, Barbara Maussier e Domenico De Masi.

» Clicca qui per seguire l’evento

LGL Award Gran Premio del Librogame III Edizione – Trofeo Teseo Tambù (ore 13:00)

Saranno assegnati i premi ai 4 migliori librogame 2020 da una giuria selezionata tra i redattori della miglior stampa specializzata: miglior librogame italiano, miglior librogame straniero, premio della critica e miglior edizione.

Verrà anche presentato il Trofeo Teseo, il quale andrà a premiare il miglior racconto game presentato nell’ambito del concorso di scrittura interattiva indetto da Tambù.

» Clicca qui per seguire l’evento

Boardgame Studio: Unstable Unicorns (ore 14:00)

A Lucca Comics & Games torna lo spazio dedicato alle novità editoriali del mondo del gioco. Il nome del format è BoardGame Studio, il quale ospiterà editori e autori di Lucca Comics & Games per presentare i più recenti titoli dell’offerta ludica.

» Clicca qui per seguire l’evento

Not the End – Sessione di GDR con D20Nation (ore 17:00)

Umberto Spaticchia, Giuseppe Tortorella, Gabriele Leonardi, Letterio Briguglio (D20 Nation) e Claudio Pustorino, autore del gioco di ruolo Not The End candidato come finalista “Gioco di Ruolo dell’Anno” 2020 e membro di Fumble GDR, cercheranno di evitare l’olocausto nucleare, sapendo che le probabilità sono contro di loro.

» Clicca qui per seguire l’evento

Serpentarium Live: giochiamo insieme a I domini mostruosi! (ore 22)

Ultimo appuntamento per l’ultima giornata di Lucca Changes! Lo slot è dedicato al torneo de L’Ultima Torcia, presentato durante il Discord Day, con l’aiuto della Chat di Ruolo.

» Clicca qui per seguire l’evento