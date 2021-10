Lucca Comics and Games 2021: nuovi annunci manga dalla J-POP

La casa editrice J-POP annuncia nuovi manga a Lucca Comics and Games 2021. Ecco tutti i dettagli!

Lucca Comics and Games 2021: i nuovi manga della J-POP

TITOLO: My Alcoholic Escape from Reality

AUTORE: Kabi Nagata

VOLUME UNICO

Continuano le vicende autobiografiche di Kabi Nagata con due nuovi volumi! La spirale discendente della fumettista sta sfuggendo al suo controllo, e non riesce a smettere di bere per lenire il dolore della realtà. Dopo aver sofferto di dolori allo stomaco insopportabili, va in ospedale, dove le viene diagnosticata una pancreatite e viene immediatamente ricoverata.

Un nuovo capitolo si apre nella vita della mangaka, mentre lotta per trovare la strada per tornare alla realtà e al fumetto dopo il suo crollo.

TITOLO: Stray Warrior

AUTORE: Kabi Nagata

VOLUME UNICO

In Stray Warrior, l’autrice continua il suo percorso interiore, esplorando il suo desiderio di trovare l’amore e il significato del matrimonio.

TITOLO: Happy Kuso Life

AUTORE: Harada

2 volumi – SERIE IN CORSO

Dopo essere stato sorpreso a tarda notte a fare cose davvero perverse in ufficio dal suo stesso capo, Kasuya viene retrocesso dalla sua posizione di alto livello e viene trasferito nel mezzo della campagna. È determinato a mettersi in luce rapidamente e ottenere buoni risultati in modo da poter tornare a Tokyo. Tuttavia, il suo vicino Kuzuya rivela di avere la stessa stramba perversione!

Ecco la commedia erotica di Kuzu e Kasu, due buoni a nulla che “affogano” nella loro sessualità!

TITOLO: Happy of the end

AUTORE: Ogeretsu Tanaka

1 volume – SERIE IN CORSO

Chihiro vive la sua vita alla giornata, senza soldi in tasca e adescando uomini benestanti per farsi offrire da bere e mangiare. Una sera, nel suo bar preferito, approccia un ragazzo bellissimo e all’apparenza molto ricco che dice di chiamarsi Keito. Una volta che i due si appartano per divertirsi un po’, Chihiro viene aggredito, reso incosciente e abbandonato in mezzo ai rifiuti.

La mattina dopo viene svegliato proprio da Keito che lo coinvolge in una strana investigazione. Chihiro, un po’ scosso, accetta al costo di potersi “fare” il bellissimo Keito.

TITOLO: A Cruel God Reigns

AUTORE: Moto Hagio

10 volumi – SERIE COMPLETA

Dalla Sensei Moto Hagio, arriva un classico del manga Boy’s Love.

Jeremy, un sedicenne sensibile ma estroverso, è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre nevrotica con un ricco uomo britannico. Ma il suo nuovo e dolce patrigno, Greg, inizia presto a mostrare tratti inquietanti… È un sadico e uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy il suo obiettivo. Mesi di orribili abusi sistematici portano Jeremy alla disperazione, spingendolo a meditare l’omicidio del patrigno. Ma non tutto va secondo i piani, e il ragazzo si ritroverà sulle spalle una colpa ancora più grande. Lo shock e l’evidente senso di colpa di Jeremy suscitano i sospetti del figlio di Greg, Ian, che si mette subito alla ricerca di prove per collegarlo al crimine. Ma così facendo, scopre anche i dettagli del comportamento perverso del padre…

Intrappolato tra il desiderio di punire un assassino e l’obbligo di espiare i peccati di suo padre, Ian si ritrova lentamente a sviluppare dei sentimenti nei confronti del fratellastro. È amore? O desiderio di potere?

TITOLO: Monotone Blue

AUTORE: Nagabe

VOLUME UNICO

Dal creatore di Girl from the Other Side, Love form the Other Side e Wizdoms, arriva un boy’s love “atipico” e delicato. In un mondo di animali antropomorfi, Hachi è un gatto liceale molto annoiato, che non riesce a trovare nulla che lo appassioni e lo emozioni, e vive la sua vita in limbo di noia e monotonia. Un giorno, però, arriva un nuovo compagno di classe, la lucertola Aoi. I due, così diversi e inconciliabili, scopriranno che quando sono assieme la loro vita, fino ad allora così monotona, si colora di un vivido colore blu…

TITOLO: Il mondo secondo Secchan

AUTORE: Tomoko Oshima

VOLUME UNICO

Nel Giappone post Fukushima, Tokyo è scossa dai movimenti studenteschi. Sullo sfondo del terrorismo e delle preoccupazioni sul nucleare post-Fukushima, la vita di Secchan, ragazza apatica e disinteressata che intrattiene diversi rapporti sessuali occasionali con i suoi coetanei, si intreccia con quella di un ragazzo privo di empatia. Due universitari molto diversi tra loro si avvicineranno, si capiranno, e si perderanno.

TITOLO: Ashidaka – The Iron Hero

AUTORE: Ryou Sumiyoshi

4 volumi – SERIE COMPLETA

Una miniserie action-fantasy dalle atmosfere steampunk!

In un mondo in cui tutti nascono con due braccia extra di metallo, un demone con centinaia di arti d’acciaio minaccia la distruzione totale del mondo e di tutti coloro che vi abitano. Ma anche di fronte alla fine, un gruppo di guerrieri è pronto ad affrontare questa disperata sfida! Un ragazzo di nome Ashidaka, detestato perché venuto al mondo con quattro braccia di metallo, raduna i suoi compagni per la guerra sacra che verrà…

Recuperate tutte le opere di Harada che vi mancano a questa pagina Amazon!