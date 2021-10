Dal 29 ottobre al 1° novembre Edizioni BD & J-POP Manga saranno a Lucca Comics and Games 2021 con tantissimi autori, eventi e le anteprime esclusive per un ritorno in presenza in grande stile! Dove incontrare i vostri autori e comprare i manga targati BD e J-POP? Allo stand Edizioni BD & J-POP Manga: NAP416 (Padiglione Napoleone). Vediamo cosa ha in serno per noi questa nuova edizione della kermesse lucchese.

Le novità Edizioni BD & J-POP Manga a Lucca Comics and Games 2021

Le novità Edizioni BD a Lucca Comics and Games 2021

Per quanto riguarda la Lucca Comics and Games 2021 di Edizioni BD vede protagonisti per tutti i giorni della fiera Leila Leiz (L’Orda), Simone Di Meo (Li troviamo solo quando sono morti), Daniele Di Nicuolo (Seven Secrets), Roberto Recchioni (Il Corvo Memento Mori) che presenterà per l’occasione Cane Grinta, disponibile in uno special pack esclusivo per LCG21 e le fumetterie. Tutti questi autori parteciperanno a eventi, panel e firmacopie per incontrare i lettori.

In stand ci saranno anche i giovani autori protagonisti del progetto BD Next, il progetto di Edizioni BD dedicato ai talenti esordienti, Alessandro Ripane (Ramon hai sgarrato), Guido Brualdi (Stagione), Davide Minciaroni (Graveyard Kids 1), Walter Leoni (SS Tata), Francesco Catelani & Federico Fabbri (Tristerio e Vanglorio) e tanti altri!

Potrete trovare anche Black Rock di Dario Sicchio, Jacopo Vanni, Francesco Segala, Maria Letizia Mirabella, Cyclopedia Exotica di Aminder Dhaliwal, Gli Squalificati, vincitore del Lucca Project Contest 2020 di Delia Parise, che passerà il testimone alla vincitrice o al vincitore del 2021 e moltissimi altri titoli da scoprire!

Sabato 30 ottobre alle ore 13.00 vi aspetta l‘evento Masterclass Digital Storytelling powered by Edizioni BD che offre una masterclass sul tema con il giovane e affermato autore di Li Troviamo solo quando sono morti, campione di vendite ed è valso all’autore due candidature ai premi Eisner 2020 e che potete acquistare su Amazon!

TITOLO: Black Rock

AUTORE: Jacopo Vanni, Dario Sicchio

PAGINE: 248

PREZZO: 25,00€

DATA DI USCITA: 4 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Il Villaggio è un luogo misterioso e isolato, dove le persone non hanno nome. L’intera cittadina è circondata da un enorme cerchio di cenere, su cui vigila l’impenetrabile figura del Guardiano. Quest’uomo ha il compito di difendere gli abitanti del Villaggio da Loro, esseri innominabili che dimorano tra le evanescenti Montagne Nere. Loro non si fanno vedere, ma di tanto in tanto inviano i Pellegrini, messaggeri che tentano di convincere gli abitanti a varcare il confine e passare dall’altra parte. Chi sono le oscure divinità che abitano oltre l’orizzonte del Villaggio? E chi è il Guardiano, il misterioso protettore del confine di cenere? Ma soprattutto… cosa c’è dall’altra parte? Un teso western fuori dagli schemi e a tinte sovrannaturali!

TITOLO: Dark Ark 4 – Dopo il diluvio

AUTORE: Cullen Bunn, Juan Doe e Jesus Hervas

PREZZO: 15,00€

DATA DI USCITA: 4 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Ora che i passeggeri dell?arca Oscxura hanno battuto l’Arca di Noè nella corsa verso l’approdo nel nuovo mondo, è necessario creare un nuovo ordine sociale, uno che veda un mostri sul gradino più alto. Khalee, ereditati i poteri del apdre, si sforza di mantenere la pace, ma i suoi oscuri padroni hanno ben altri piani. L’unica speranza della ragazza è portare l’Arca di Noè e il suo carico tra le fauci fameliche del suo “gregge”…

TITOLO: Cane Grinta + Special Pack (LCG21 – fumetterie)

AUTORE: Roberto Recchioni

PAGINE: 208

PREZZO: 15,00€ | 29,00€ Special Pack

DATA DI USCITA: 10 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Grinta è un vecchio cane pauroso, perennemente assonnato e terrorizzato da praticamente qualunque cosa, protagonista da tempo di strisce pubblicate sui social, molto apprezzate dal pubblico. Questo volume, oltre a presentare una raccolta delle strisce, rimasterizzate, contiene tre storie inedite, varie illustrazioni e dietro le quinte. L’opera verrà presentata sia in formato standard, sia in un box a forma di cuccia a tiratura limitata, disponibile a Lucca Comics and Games e in fumetteria: lo special pack prevedrà uno speciale diorama con una collezione di gadget a tema. Il progetto sarà presentato durante a Lucca Comics and Games 2021.

TITOLO: Cyclopedia Exotica

AUTORE: Aminder Dhaliwal

PAGINE: 268

PREZZO: 20,00€

DATA DI USCITA: 27 ottobre

I ciclopi, esseri umani da sempre visti con sospetto dai due-occhi e a malapena considerati parte della società umana. Almeno fino ai giorni nostri, in cui la discriminazione è un ricordo del passato… in teoria. Le vite di dieci personaggi si intrecciano mettendo in risalto storie, atteggiamenti, sfide e pensieri diversi: c’è chi cerca di mimetizzarsi tra la massa e chi combatte per la propria identità. Chi vorrebbe solo vivere la propria vita e chi cerca di riscattarsi dagli errori del passato. Nelle sue vignette, che hanno conquistato un folto seguito online, Aminder Dhaliwal crea una società che è lo specchio, deformante ma non troppo, della nostra. E dei problemi che spesso preferiamo non vedere.

TITOLO: Gli Squalificati – Lucca Project Contest 2020

AUTORE: Delia Parise

PAGINE: 176

PREZZO: 15,00€

DATA DI USCITA: 4 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Dopo la scomparsa di una persona cara, Michele e Mari si ritrovano ad affrontare l’idea della morte e le conseguenze di questa nelle vite di chi rimane. Un percorso doloroso e difficile da affrontare, soprattutto perché, per la prima volta, dovranno camminare da soli. Quanto saranno disposti a sacrificare di loro stessi per arrivare fino in fondo? Delia Parise, talentuosa vincitrice dell’ultima edizione del Lucca Project Contest, stupisce ed emoziona con la sua prima graphic novel, ispirata dall’estetica dei manga e dall’opera letteraria di Osamu Dazai.

TITOLO: Tristerio e Vanglorio

AUTORE: Federico Fabbri, Francesco Catelani

PAGINE: 240

PREZZO: 18,00 €

DATA DI USCITA: 17 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Un cavaliere esperto e un giovane scudiero vagano per un mondo fantastico salvando principesse, conquistando tesori e cercando di far rispettare la giustizia… o almeno ci provano. I due vanno infatti in cerca della fama, ma l’obiettivo non sarà affatto facile da conquistare. Sulla loro strada si porranno altri contendenti spietati, inquietanti mostri e soprattutto sventure di ogni tipo! Il libro a fumetti di debutto di Francesco Catelani e Federico Fabbri è un concentrato di comicità surreale e fantasy allucinato. I due giovani autori mixano con audacia influenze che vanno dai Masters of the Universe a L’armata Brancaleone, passando per il primo fumetto in rima di inizio Novecento. Mostrano così uno spirito tanto goliardico quanto visionario e un occhio attento alla tradizione della letteratura cavalleresca, che si manifesta nella creazione di un linguaggio originale e intrigante.

Le novità J-Pop Manga a Lucca Comics and Games 2021

Per quanto riguarda J-POP Manga insieme ai best seller Tokyo Revengers, Hanako-kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome, il nuovo Frieren – Oltre la fine del Viaggio e Non tormentarmi, Nagatoro!, (disponibile in una speciale edizione con messaggio dell’autore esclusivo per i lettori italiani!) ci saranno in anteprima assoluta il nuovo BL targato Lezhin BJ Alex, l’attesissimo Your Name Visual Book, Cannibale di Yu Aku e Kazuo Kamimura. Il box contenente Bunny Girl Senpai vol. 1-2 + Petit Devil Kohai vol. 1-2, la novel Josée, la Tigre e i Pesci di Seiko Tanabe e tanto altro!

Non solo. Manga Heroes, la mostra della Fabbrica del Vapore dedicata alle passioni Otaku con Beatrice Lorenzi, Alessandro Falciatore (Animeclick), Dario Moccia, Domenico Guastafierro (Caverna di Platone), Laura di Molfetta (Le Tsundoku), Maurizio Iorio (Kirio). Animerà e provocherà la discussione Roberto Recchioni!

Inoltre J-POP Manga, in collaborazione con Crunchyroll e Anime Factory, offrirà ai partecipanti le proiezioni delle trasposizioni animate dei suoi più grandi successi. Dalle grandi hit del catalogo come Tokyo Revengers (29/10 – dalle 17:30 alle 19:30 Episodi da 1 a 5) all’atteso Non Tormentarmi, Nagatoro (01/10 – dalle 11:00 alle 13:00 Episodi da 1 a 5) e Josée, la Tigre e i Pesci (31/10 – dalle 18:15 – 19:45).

Inoltre si potrà partecipare alla Mostra Kazuo Kamimura e Baron Yoshimoto. Il polo fiere ospiterà riproduzioni di tavole di due maestri che hanno segnato la storia del manga, Kazuo Kamimura (L’Età Della Convivenza, Lady Snowblood, Il club delle divorziate, Una Gru Infreddolita – Storia Di Una Geisha, I Fiori del Male) e Baron Yoshimoto (Seventeen), pioniere del gekiga, è stato uno dei primi mangaka a lavorare negli stati uniti.

TITOLO: Horimiya 16 deluxe edition

AUTORE: Hero e Daisuke Hagiwara

PREZZO: 9,90€

DATA DI USCITA: 27 ottobre – NOVITA’

La brillante saga di Horimiya, una delle commedie scolastiche più amate, giunge alla sua conclusione! Kyoko Hori a scuola è una studentessa modello e alla moda, gentile e ammirata da tutti. Izumi Miyamura è un ragazzo schivo e occhialuto, ritenuto un otaku senza segni particolari. Quando le vite segrete che entrambi portano avanti finiscono per incrociarsi, si scatenano drammi, malintesi e situazioni inaspettate! Horimiya 16 sarà disponibile anche in una gustosa “special edition”, con copertina alternativa e in allegato il Memorial Book con tutti le illustrazioni realizzate per la serie dalla disegnatrice Daisuke Hagiwara!

TITOLO: Komi can’t communicate 11

AUTORE: Tomohito Oda

PREZZO: 5,90 €

DATA DI USCITA: 27 ottobre – NOVITA’

Durante la Golden Week, Komi parte insieme alla famiglia e si imbatte per caso nel clan Tadano al completo, con tanto di Najimi al seguito. Nonostante l’imbarazzo, decidono di passare qualche giorno di vacanza insieme e, la sera, i due ragazzi fanno una passeggiate per andare a osservare le stelle… finendo sopresi da un violento acquazzone. Infreddoliti e soli in un rifugio isolato, i due hanno solo una coperta da dividere per scaldarsi, oltre a dozzine di dubbi e paranoie!

TITOLO: L’Eroe è morto 20

AUTORE: Subaruichi

PREZZO: 6,00 €

DATA DI USCITA: 27 ottobre – NOVITA’

La voragine verso la dimensione superiore si è aperta e la situazione peggiora di secondo in secondo… ma tutti coloro che Touka ha incontrato lungo il suo cammino si precipiteranno uno dopo l’altro in suo aiuto. Così, con il supporto di tutti i suoi fortissimi amici, lancerà la sua “tecnica definitiva” contro il Re dei negromanti Rakvart! L’avventura di un contadino divenuto eroe sta per giungere al suo compimento!

TITOLO: Cronache delle guerre demoniache

AUTORE: Go Nagai

PREZZO: 9,90 €

DATA DI USCITA: 27 ottobre – NOVITA’

Pochi anni dopo la conclusione di Devilman, il conflitto tra umani e demoni torna protagonista di un’opera del maestro Nagai, in questa affascinante antologia dei racconti. Tra retroscena e curiosità su demoni e leggende della mitologia nipponica, sei indimenticabili gemme perdute dalla fantasia di uno dei più grandi mangaka di sempre.

TITOLO: Tokyo Revengers 8

AUTORE: Ken Wakui

PREZZO: 6,50 €

DATA DI USCITA: 27 ottobre – NOVITA’

Lo scontro fra la Toman e la Valhalla si fa sempre più violento! Mikey sfoga la sua rabbia su Kazutora, colpevole di aver accoltellato Baji a tradimento. Per fermarli prima che si massacrino, Baji impugna il coltello e… Riuscirà Takemichi a evitare che Mikey sprofondi nel baratro delle tenebre? L’Halloween di sangue volge al termine.

TITOLO: Mission: Yozakura Family 2

AUTORE: Hitsuji Gondaira

PREZZO: 5,90 €

DATA DI USCITA: 27 ottobre – NOVITA’

Quando Mutsumi viene rapita da Flower Bin, un servizio di spedizioni legato alla malavita, tutta la famiglia si mobilita per salvarla e alla fine Hanawa, il presidente dell’organizzazione, e Taiyo si scontrano… Chi ne uscirà vincitore?! Subito dopo, il ragazzo viene portato via da un detective senza scrupoli che lo sottopone a un interrogatorio alquanto discutibile… Che cosa ci sarà dietro?

TITOLO: Non tormentarmi Nagatoro 1 e 2

AUTORE: nanashi

PREZZO: 6,00 €

DATA DI USCITA: 27 ottobre – NOVITA’

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

TITOLO: Bj Alex box 1-2

AUTORE: minwha

PREZZO: 19,80 €

DATA DI USCITA: 4 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

TITOLO: Josée, la Tigre e i Pesci

AUTORE: Seiko Tanabe

PAGINE: 200

PREZZO: 12,00 €

DATA DI USCITA: 4 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Tsuneo è uno studente universitario che lavora part-time. Un giorno s’imbatte in un’anziana signora intenta a spingere un’enorme carrozzina al cui interno c’è Josée, una ragazza colpita da paralisi cerebrale incapace di muovere le gambe, che si fa chiamare come l’eroina di un romanzo di Françoise Sagan. Frequentandola, nonostante il guscio in cui la ragazza sembra essersi rinchiusa, Tsuneo scopre che il vero nome della giovane è Kumiko ed inizia ad essere sempre più attratto da lei.

TITOLO: Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 13

AUTORE: Aida Iro

PREZZO: 5,90 €

DATA DI USCITA: 4 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Lo studio fuori porta, per Nene e i suoi compagni di classe, è in pieno svolgimento! Tuttavia il sesto mistero scolastico, apparso improvvisamente in scena, rapisce Aoi, la migliore amica di Nene, così la ragazza si addentra nell’area di dominio del numero sei in compagnia di Hanako e Akane per salvarla. Che cosa troveranno laggiù ad aspettarli?

TITOLO: Jealousy 2

AUTORE: Scarlet Beriko

PREZZO: 6,90 €

DATA DI USCITA: 4 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

A causa di una sua bugia, Handa viene ucciso e Akitora si ritrova gravemente ferito, ma Rogi non mostra il minimo segno di pentimento, cosa che fa infuriare Asoda. In un appartamento del gruppo yakuza dove si sono rifugiati, Rogi si cerca appassionatamente con Akitora, quando sopraggiunge una donna con in braccio un bambino…

TITOLO: your name VISUAL BOOK

AUTORE: Makoto Shinaki

PREZZO: 16,00 €

DATA DI USCITA: 4 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

L’anime di Makoto Shinkai che ha conquistato i botteghini di tutto il mondo nel 2017, si svela in questa vera e propria guida illustrata: studi dei personaggi e delle ambientazioni, sketch e storyboard, segreti del dietro le quinte e interviste allo staff. Un volume per i fan del titolo, ma anche tutti gli appassionati di animazione nipponica..

TITOLO: Beyond the Clouds 3

AUTORE: Nicke

PREZZO: 6,50 €

DATA DI USCITA: 10 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Il rimedio del saggio della foresta ha permesso a Mia di riprendersi, ma la bambina non è ancora in grado di controllare il suo strano potere… Theo decide quindi di partire con lei alla ricerca di un maestro che la aiuti. Prima tappa del viaggio: Karatope, la città dei mille mercanti! Lì i giovani avventurieri sperano che un veggente possa guidarli nella giusta direzione, ma il presunto mago non si mostra molto collaborativo e li mette subito alla porta. Eppure è chiaro che sa più di quanto voglia ammettere…

TITOLO: Black Jack 4

AUTORE: Osamu Tezuka

PREZZO: 12,00 €

DATA DI USCITA: 10 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Il tragico passato di Black Jack inizia a venire alla luce nel quarto volume della serie, in cui il medico senza licenza ritrova una persona che credeva di non vedere mai più. E poi maledizioni sovrannaturali e altre ben più terribili causate dall’avidità dell’uomo, drammi familiari e l’orrore della guerra…

TITOLO: Cannibale

AUTORE: Yu Aku, Kazuo Kamimu

PAGINE: 360

PREZZO: 14,00 €

DATA DI USCITA: 10 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Nel 1971, Kazuo Kamimura collabora per una nuova serie manga con l’amico Yu Aku, paroliere di fama, presentatore televisivo e pubblicitario conosciuto nell’agenzia in cui entrambi lavoravano: il frutto del loro lavoro è Cannibale, storia di una ragazza di provincia disposta a tutto pur di arrivare a essere la star più luminosa del Giappone. Lo spirito tanto graffiante quanto poetico di Aku, acuto osservatore degli aspetti più oscuri dello showbusiness, si fonde alla perfezione con la capacità di Kamimura di creare personaggi femminili in grado di trasmettere carisma travolgente e sensualità con un solo sguardo, dando vita a una scalata verso le stelle appassionante e attuale negli anni Settanta come oggi.

TITOLO: Bunny Girl Senpai Vol. 1-2 + Petit Devil Kohai Vol. 1-2 Box Completo

AUTORE: Hajime Kamoshida, Tsugumi Nanamiya, Tsukumo Asakusa

PAGINE: 168

PREZZO: 26,00 €

DATA DI USCITA: 10 novembre – ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Tra tutte le cose che avrebbe potuto trovare in biblioteca, lo studente Sakuta Azusagawa si è imbattuto forse nella più assurda: una giovane vestita da coniglietta, della quale nessuno oltre a lui sembra accorgersi. La ragazza è Mai Sakurajima, un’attrice di un anno più grande di Sakuta, che da qualche giorno pare essere diventata invisibile agli occhi di tutti e che ora cerca di risultare appariscente per testare la gravità del problema. Un mistero vero e proprio che Sakuta definisce “Sindrome dell’adolescenza” e che parrebbe riguardare anche altre

studentesse: ci penserà lui a risolvere il puzzle, per spirito di solidarietà e… per avvicinarsi alla splendida Mai! Un racconto irresistibile in due miniserie complete, raccolte in un unico cofanetto per essere godute tutte d’un fiato.