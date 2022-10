Il Lucca Comics and Games anche quest’anno ha gli ingressi giornalieri limitati e voi non siete riusciti ad acquistare i biglietti per i giorni che volevate? Non preoccupatevi, da lunedì 3 ottobre è possibile accaparrarsi altri biglietti. Il portale ufficiale Vivaticket infatti metterà a disposizione altri 20.000 biglietti per ognuno dei cinque giorni di festival, per un totale di 75.000 ingressi giornalieri.

Lucca Comics and Games 2022: nuovi biglietti disponibili per gli ingressi giornalieri

Sul sito ufficiale Vivaticket sono disponibili altri biglietti, anche per i giorni già sold out. Ricordate, però, che dopo l'acquisto non sarà possibile cambiare data o chiedere il rimborso. Eventualmente potrete mettere in vendita il proprio biglietto attraverso l'area dedicata Rivendita biglietti del sito Vivaticket.

Nel caso in cui non si raggiunga il sold out con la prevendita online, i biglietti di ingresso saranno acquistabili anche nei giorni del festival, presso le biglietterie fisiche presenti a Lucca. Le aree espositive saranno aperte dalle ore 9:00 alle ore 19:00, mentre l’orario delle biglietterie è dalle ore 08:00 alle 17:00 e i welcome desk saranno aperti dalle 07.00 alle 18.00. Entrambi saranno situati in: Piazzale Ricasoli (stazione ferroviaria), Piazzale Risorgimento, Piazzale Verdi, mura urbane (Casa del Boia), area Tagliate (palazzetto dello sport), Polo Fiere.

I braccialetti – necessari per entrare nelle diverse aree del festival – potranno essere ritirati presso i Welcome Desk presentando i biglietti e, in caso di acquisto di biglietti per più giornate, saranno consegnati tutti insieme in un’unica occasione. Fino al 14 ottobre si potrà acquistare anche il biglietto con servizio “Salta il Welcome Desk”: con una spesa aggiuntiva di € 9,99 sarà possibile ricevere i braccialetti direttamente a casa.

Se avete bisogno di informazioni sui biglietti, come recapito telefonico potete chiamare al numero: +39 041 2719009 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00; sabato e domenica chiuso). In alternativa scrivere un’e-mail all’indirizzo luccacomics@vivaticket.com oppure ticketing@luccacomicsandgames.com