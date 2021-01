Lucky Luke – il nuovo volume in Italia in contemporanea mondiale

Pochi giorni fa Nona Arte ed Editoriale Cosmo hanno annunciato che il prossimo volume di Lucky Luke uscirà in Italia in contemporanea mondiale. Si tratta di un importantissimo traguardo per la casa editrice e più in generale per tutti gli amanti e i lettori dei fumetti di area francofona che quindi dopo Asterix potranno godere di un’altra serie in contemporanea con la Francia.

Il nuovo volume uscirà il prossimo 29 aprile 2021 e si intitola Wanted Lucky Luke ed è scritto e disegnato da Matthieu Bonhomme.

L’editore descrive così molto brevemente la trama del volume:

Concupito da tre giovani fanciulle e con una taglia sulla testa, come farà il nostro cowboy a trarsi d’impaccio? Lo aspettavate ed è tornato.

Lucky Luke – il personaggio

Lucky Luke, serie a fumetti umoristica di genere western ritenuta un classico del fumetto franco-belga, venne creato nel 1946 da Morris. I primi episodi vennero realizzati interamente da Morris che venne poi affiancato dal 1955 ai testi da René Goscinny. Dalla loro collaborazione origineranno alcune delle migliori storie del personaggio arrivando a pubblicare anche tre albi all’anno. La loro collaborazione terminerà nel 1977 per la morte di Goscinny.

Dal 1977 le sceneggiature verranno affidate a diversi nuovi autori quali il cabarettista Laurent Gerra e il romanziere Daniel Pennac. Dopo la morte di Morris nel 2001 (che ha disegnato tutte le storie uscite in volume fino al 2002) il personaggio di Lucky Luke è stato portato avanti da Achdé su testi di Laurent Gerra e dello scrittore Daniel Pennac.

Dalla serie a fumetti sono state tratte serie televisive e lungometraggi, sia animati che dal vivo, famosissima quella diretta e interpretata da Terence Hill ad inizio anni ’90. Ha avuto un enorme successo sia in patria che nel mondo, arrivando a vendere circa 250 milioni di volumi della serie a fumetti. Il nome del personaggio è ispirato a quello di Luciano Locarno, sceriffo di origine italiana che visse tra il 1860 e il 1940.

In Italia Lucky Luke è stato pubblicato in svariati formati e da diversi editori. È comparso su Il Giornalino e Il Corriere dei Piccoli mentre in volume è stato pubblicato da Fabbri/Bonelli – Dargaud, Mondadori, AD. Recentemente è passato nelle mani di Nona Arte mentre è stato ristampato in formato brossurato economico in una collana collaterale allegata a La Gazzetta dello Sport.