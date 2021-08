Lupin III – Addio, amico mio arriva su Yamato Animation

Yamato Animation continua i festeggiamenti per i suoi 30 anni di emozioni con una nuova aggiunta. Dopo infatti avere annunciato l’arrivo di Lupin III – La terza serie, la stagione più irriverente, più audace e la più ricercata dai fan del ladro gentiluomo, ora tocca allo special Lupin III – Addio, amico mio, nome originale Lupin III – Goodbye Partner.

Lupin III – Addio, amico mio su Yamato Animation

Lupin III – Addio, amico mio è il ventiseiesimo special televisivo dedicato al personaggio di Lupin III, creato per la prima volta da Monkey Punch nel 1967 e ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc. Diretto da Jun Kawagoe (Getter Robot Arc), lo special è stato trasmesso per la prima volta in Giappone su Nippon Television il 25 gennaio 2019.

Questa la trama:

Che cosa c’è dietro al cambiamento di un grande amico? Forse una verità non detta? In seguito all’arresto di Zenigata, accusato di aver aiutato Lupin III, il ladro gentiluomo accetta un lavoretto da sbrigare per riscattare il suo onore. Questo lavoretto consiste nel rubare il Time Crystal, un diamante che potrebbe alimentare un super computer quantistico, il motivo per cui anche un uomo chiamato Roy Forest lo desidera. Tuttavia, Jigen mette i bastoni tra le ruote al suo vecchio partner e Goemon…

Il cast italiano comprende Stefano Onofri nei panni di Lupin, Alessandro D’Errico nei panni di Daisuke Jigen, Rodolfo Bianchi interpreta l’Ispettore Zenigata, Enrico Pallini è l’Agente del FBI, Agnese Marteddu è Alisa, Alessandra Korompay interpreta Fujiko Mine e Davide Marzi ha il ruolo del Giornalista.

Lupin III: gli ultimi annunci italiani

Vi ricordiamo che il 17 giugno sono stati resi disponibili da Anime Factory, in nuova edizione blu-ray 4K UHD, La Donna Chiamata Fujiko Mine e Il Castello di Cagliostro ovvero due delle più apprezzate produzioni legate allo storico franchise di Lupin III mentre il 23 settembre 2021, sia in DVD sia in Blu-ray, uscirà la nova edizione di Lupin III, senza censure:

La serie più scanzonata e fuori di testa tra tutte quelle dedicate al Lupin III: l’attesa terza serie del ladro più famoso del mondo con l’indimenticabile “giacca rosa”. Nuove rocambolesche avventure attendono Lupin III e soci. L’astuto ladro dovrà affrontare temibili nemici e situazioni ad alto rischio condite da un’imperdibile e inedita componente piccante. Al suo fianco gli immancabili Jigen, Goemon e Fujiko. Furbo, brillante, coraggioso e burlone Lupin III sarà costantemente inseguito dal tenace ispettore Zenigata dando vita a fughe mozzafiato e ad esilaranti situazioni.

Infine, Lupin III è sbarcato anche su Amazon Prime video insieme a Lupin III – Ritorno alle Origini e lo spin-off Lupin III – La Donna Chiamata Fujiko Mine, Lupin III – Prison of the Past.

Recuperate il DVD di Lupin III – La Terza Serie disponibile su Amazon!