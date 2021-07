Magic: disponibile la seconda avventura crossover di Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast ha diffuso The Hidden Page, il secondo episodio della sua avventura crossover tra Dungeons & Dragons e Magic: the Gathering. Il nuovo modulo è la diretta continuazione di In Scarlet Flames, distribuito la settimana scorsa.

I crossover tra Dungeons & Dragons e Magic: the Gathering non sono ormai più eventi straordinari, infatti negli ultimi anni Wizards ha ufficialmente accolto il mondo di Magic in quello di D&D, con la pubblicazione di alcuni manuali dedicati come ad esempio Guildmasters’ Guide to Ravnica (link Amazon) o Mythic Odysseys of Theros (link Amazon), tuttavia il popolare gioco di ruolo non era ancora mai stato omaggiato dal quello di carte. Una mancanza che verrà colmata nel giro di pochi giorni con l’uscita di Avventure nei Forgotten Realms, la prima espansione di Magic ad essere ambientata nel mondo di Dungeons & Dragons.

Di seguito la sinossi ufficiale, diffusa da Wizards:

Decenni fa, una maga di nome Sylvene arrivò sulla Costa della Spada da un altro piano di esistenza chiamato Ravnica. Mentre esplorava Waterdeep e le terre vicine, incontrò e si innamorò del padre di suo figlio. Sylvene ha costruito un rifugio per loro in un piccolo semipiano di sua creazione, ma alla fine ha fatto ritorno a Ravnica con suo figlio neonato senza più fare ritorno nei Reami.

Ora suo nipote cerca di recuperare le reliquie del suo potere ripercorrendo la storia di Sylvene nei Reami, senza alcun riguardo di chi incrocia la sua strada, con infauste conseguenze che si stanno abbattendo sulla vita delle persone che hanno avuto la sventura di imbattersi in lui e nei suoi saccheggi scriteriati. Questa avventura di Dungeons & Dragons è stata scritta per un gruppo da quattro a sei personaggi di 8° livello. Con questo modulo e i manuali di base di D&D, hai tutto il necessario per giocare.

Potete scaricare gratuitamente l’avventura The Hidden Page a questo link.

Come anticipato The Hidden Page (La pagina nascosta) è un secondo episodio di un’avventura strutturata in più parti, è quindi consigliabile approcciarsi a questa e alle seguenti, giocando gli episodi precedenti nell’ordine corretto, tuttavia i DM più esperti potrebbero essere in grado di utilizzare il materiale proposto in modo indipendente. Chi, invece, desiderasse seguire in modo più ortodosso quanto delineato da queste avventure dovrà attendere le settimane a seguire. La terza parte, intitolate A Verdant Tomb (Una tomba verdeggiante) dovrebbe infatti arrivare (presumibilmente) già a partire dalla settimana prossima.