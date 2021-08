Magic: The Gathering, Brandon Routh nella serie animata Netflix

Recentemente è stato ufficializzato che Brandon Routh guiderà il cast vocale della prossima serie animata di Netflix basata su Magic: The Gathering. La star di Legends of Tomorrow (che potete recuperare su Amazon) darà la voce all’eroico Planeswalker di nome Gideon Jura.

Magic: The Gathering, dettagli sulla nuova produzione Netflix

Routh ha anche pubblicato un video su Twitter che annuncia il suo ultimo ruolo, con Wizards of the Coast che ha recentemente pubblicato un’immagine con le bozze di design del personaggio di Gideon.

Nel filmato in questione, l’attore ha dichiarato:

“Un saluto fan di Magic! Sono Brandon Routh e interpreto Gideon nella prossima serie animata di Magic: The Gathering in arrivo su Netflix nel 2022. Per quelli di voi che non lo sanno, Gideon è noto per essere il ragazzo forte che difende sempre ciò che è giusto e non ha paura di combattere. Ora capisco perché mi hanno assunto per questo ruolo.”

Okay here's what we learned at Wizard's Magic: the Gathering Showcase 2021… First, Brandon Routh (Superman!) to play Gideon Jura. pic.twitter.com/V2urcnPqYD — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 24, 2021

Routh ha anche aggiunto di essere un grande fan di Magic: The Gathering, avendoci giocato da quando aveva 16 anni. Ha anche sottolineato come questa non sia la prima volta che presta la sua voce a un personaggio di Magic, essendo apparso in precedenza in Magic, MTG Arena. La produzione della serie animata Netflix è già in corso. Magic: The Gathering introdurrà personaggi completamente nuovi, insieme a Planeswalker familiari e famosi. L’obiettivo è quello di rendere la serie accessibile sia ai vecchi che ai nuovi fan.

L’acclamato autore fantasy Django Wexler sta pubblicando un nuovo romanzo che fungerà da prequel insieme al lancio della serie Netflix, fornendo più contesto sia ai lettori che agli spettatori. Il romanzo seguirà il legame tra Gideon Jura e Jace Beleren. Anthony e Joe Russo hanno recentemente abbandonato la produzione di Magic: The Gathering, con Jeff Kline e Steve Melching che si sono uniti come produttori esecutivi.