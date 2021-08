Magic: the Gathering, Jeff Kline sostituirà i fratelli Russo nella serie Netflix

L’adattamento animato in computer grafica di Magic: The Gathering targato Netflix avrà un nuovo team creativo guidato dal produttore esecutivo Jeff Kline (Transformers: Prime, che trovate qui su Netflix). Il progetto animato è stato originariamente annunciato nel 2019 e sarebbe stato guidato da Joe e Anthony Russo.

Magic: the Gathering, dall’abbandono dei fratelli Russo a Jeff Kline

Stando a quanto riportato dalle fonti di Deadline, i Russo e il loro team, inclusi gli sceneggiatori Henry Gilroy e Jose Molina, sono partiti all’inizio del processo con visioni diverse su come adattare al meglio l’IP. La separazione è stata amichevole e Netflix ha successivamente contattato Jeff Kline per supervisionare la creazione di una trama del tutto nuova per i Planeswalker, gli unici eroi e cattivi di Magic in grado di usare la magia.

Il team di Kline comprende il co-produttore esecutivo e story editor Steve Melching (Star Wars: The Clone Wars), l’aiuto regista Audu Paden, il direttore artistico Izzy Medrano e gli sceneggiatori Nicole Dubuc, Russell Sommer & Dan Frey e Taneka Stotts. I fratelli Russo sono stati coinvolti nella transizione e hanno anche incontrato Jeff Kline, il quale ha manifestato la propria gratitudine ai fratelli Russo per averlo introdotto nel mondo di Magic: The Gathering.

Per l’adattamento televisivo di Magic, Netflix nel 2019 ha collaborato con Hasbro, il produttore di giochi e giocattoli, e Wizards of the Coast, la società di Seattle che pubblica sia il gioco di carte di Magic che Dungeons & Dragons. Hasbro, che possiede Wizards of the West Coast dal 1999, ha successivamente acquisito lo studio indipendente Entertainment One, che produrrà la serie.

eOne, Wizards of the Coast e Netflix hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta quanto segue:

Anche se i fratelli Russo non fanno più parte della serie animata, la loro passione per il gioco, combinata con la loro prospettiva creativa iniziale e con i loro input, ci ha aiutato a plasmare il progetto in un modo in cui crediamo che i fan del gioco e i nuovi appassionati del ‘Gathering Universe’ si godranno la serie e scopriranno ciò che milioni di fan in tutto il mondo conoscono già da 25 anni.

L’animazione sarà realizzata da Snowball Studios, che sostituirà quindi il Bardel Studio originariamente annunciato. Se siete appassionati di Magic: The Gathering e siete alla ricerca di set di carte e oggetti collezionabili a tema, date un’occhiata a questa ricca pagina su Amazon per i vostri acquisti!