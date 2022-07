In un periodo in cui i multiversi la fanno da padrona, quello di Magic The Gathering (che esiste da ben prima di quello cinematografico Marvel) è formato da vari piani multi-dimensionali, ognuno dei quali è liberamente esplorabile solo da alcuni particolari individui, con la capacità di viaggiare nel multi-verso: i cosiddetti Planeswalker (letteralmente “camminatori dei piani”). Questi, infatti, saranno i protagonisti della storia di Magic – Volume Uno, che vuole esplorare il già vasto universo del celebre gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast, attraverso un racconto a fumetti fatto di magia, viaggi multi-dimensionali e complotti tra gilde avversarie.

Vecchie conoscenze, nuove storie

A partire dal setting principale, il piano dimensionale di Ravnica, passando per alcune delle creature più iconiche del franchise, fino ai suoi principali protagonisti, la storia scritta da Jed MacKay è incentrata su alcuni dei personaggi facenti parte del mondo di Magic The Gathering, inseriti in un nuovo contesto narrativo, che cita continuamente anche eventi precedenti conosciuti specialmente ai fan e giocatori del noto gioco di carte collezionabili come la “Guerra dei fratelli” ad esempio. Questo aspetto, infatti, potrebbe essere leggermente invalidante per chi si approccia a questo mondo per la prima volta, rendendo la lettura delle prime pagine un po’ difficoltosa, leggermente confusa, instaurando nella mente del lettore più domande che risposte.

Tuttavia, al di là delle classiche strizzate d’occhio ai fan di vecchia data (come la comparsa di personaggi molto iconici), proseguendo nella lettura vengono rivelati sempre più dettagli inerenti al background dei protagonisti, rallentando quella che sembrava una narrazione troppo rapida e frettolosa e che dava per scontato molti dettagli, approfondendo tutto ciò che circonda i tre personaggi principali e definendone in maniera più dettagliata i loro caratteri e i loro intenti.

Il fatto di lasciare indietro determinati dettagli, non è dettato dal fatto che si presuppone una conoscenza pregressa dei lettori, ma semplicemente non sono elementi fondamentali ai fini della storia attuale, ma viene detto lo stretto necessario per poter inquadrare la situazione in cui ci si trova. Fortunatamente, esistono diversi romanzi che ampliano la cosiddetta “Lore” di Magic The Gathering e alcuni di questi sono comodamente recuperabili, specialmente quelli inerenti alle gilde di Ravnica (e potete acquistare il primo cliccando qui).

Un mondo colorato, ma inquietante

La città di Ravnica, patria delle Gilde, è l’ambientazione principale della nostra storia e il tratto di Ig Guara riesce a restituire perfettamente le sensazioni che questa vuole trasmetterci: la metropoli, infatti, è immensa, variegata e piena di diverse culture e popoli. Se la superficie è colorata, piena di luci e in un certo senso sgargiante, nelle sue profondità si annidano creature spaventose e demoni, pronti ad aggredire chiunque si avventuri in solitaria.

E’ grazie anche ai colori di Arianna Consonni, che ben si sposano con le matite e le chine di Guara, che riusciamo a percepire questo netto cambio di mood dalla superficie ai sotterranei, dal giorno alla notte, da ciò che si vede all’apparenza a ciò che si nasconde dietro ogni angolo. E’ proprio con i colori sgargianti e accesi che si possono apprezzare meglio anche le numerose scene di combattimento, molto spesso arricchite da lampi, spettri e incantesimi, frutto delle abilità dei tre protagonisti e di coloro che attentano alle loro vite.

Una storia per tutti. MA…

Abbiamo accennato poco fa di come i protagonisti della storia siano volti conosciuti ai fan di Magic The Gathering e di come vi siano citazioni ad eventi della mitologia del media, ma nonostante ciò, questo intero arco narrativo sarà non canonico all’interno della lore del franchise e quindi fruibile da tutti indipendentemente dal fatto di essere o meno giocatori di Magic. Proprio per questo, però, ci si sarebbe aspettati una storia con protagonisti del tutto originali, magari introdotti all’interno del canone originale e permettendo proprio ai nuovi lettori di avere molta più curiosità su tutta la cosmogonia e il multiverso di Magic The Gathering, affezionandosi allo stesso tempo a nuovi personaggi e potendo, in un certo senso, “partire da zero”.

Sia chiaro, la storia è godibilissima anche se non si conosce nulla del franchise, ma buona parte di ciò che si vede specialmente nelle prime pagine sono tutti riferimenti, strizzate d’occhio e easter egg rivolti ai fan di vecchia data, a partire anche solo dal citare eventi importanti, al vedere determinate creature iconiche, fino alle ambientazioni protagoniste delle varie espansioni. È un peccato che non si sia voluto osare di più, ma siamo sicuri che questo verrà rimediato con la serie animata in uscita per Netflix, che potrebbe ripercorrere gli eventi principali della storica lore di Magic The Gathering.

Un nuovo punto di vista

Nonostante quanto detto prima, però, è un nuovo punto di vista interessante sul multiverso di Magic The Gathering, un modo per approfondire le storie dei personaggi che ne fanno parte. Siamo curiosi di vedere come si evolverà l’intera faccenda nel corso dei prossimi volumi e se verranno approfonditi i vari background dei personaggi, facendo riferimento e magari ampliando quanto già si conosce. Soprattutto perché i libri che raccontano la lore del gioco creato da Richard Garfield, almeno qua in Italia, sono davvero difficili da reperire (a parte alcuni).