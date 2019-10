Maleficent & Co. 10 Disney Villains impossibili da dimenticare

Disney ci ha regalato tantissimi cattivi, diventati vere e proprie icone pop. Ecco la classifica dei 10 Villains impossibili da dimenticare

Chi sono i Disney Villains migliori di sempre? Quando sentiamo la parola Disney, una delle prime cose che ci viene in mente è Principesse, soprattutto se avete in famiglia una bambina fra i 4 e i 10 anni,o una ragazza dai 20 ai 40 anni in grado di cantare “All’Alba Sorgerò” o “Oltre l’Orizzonte” per tutto il viaggio in macchina da Roma a Milano. Code al casello comprese. Ma se c’è un’altra cosa che la casa di Topolino ha sempre azzeccato sono i cattivi, gli antagonisti, i così detti Villains.



Gadget, Action Figures, serie TV, videogiochi, giochi da tavolo, serie animate e da qualche anno anche film live action campioni d’incassi al botteghino, come nel caso di Maleficent con Angelina Jolie, nelle sale con il secondo capitolo Maleficent – Signora del Male dedicato alle origini della strega che lanciò l’incantesimo del sonno sulla principessa Aurora. Nel 20121 un’altra cattiva storica avrà un film dedicato, stiamo parlando di Cruella, pellicola che punterà i riflettori sulla terribile Crudelia De Mon de La carica dei 101.

Vista la popolarità, ci siamo chiesti quali sono i cattivi più amati dal pubblico e abbiamo stilato una classifica con i 10 villains Disney più o meno malvagi, che sono rimasti nei nostri cuori o nei nostri incubi.

10° Principe Giovanni Senzaterra

Il Principe Giovanni SenzaTerra, il Re più fasullo d'Inghilterra

Il classico bambino viziato che fa i capricci se non gli danno quello che vuole. Si circonda di pessime compagnie che gli danno terribili consigli. Il risultato è inevitabilmente catastrofico

Arrogante e avido, più che cattivo possiamo dire che soffre di un grosso complesso d’inferiorità nei confronti del fratello e alza la voce per attirare l’attenzione senza rendersi conto che in realtà è lo zimbello del gruppo e dei suoi stessi alleati.

Prima Apparizione: Robin Hood [1973]

Il DVD del film è disponibile su Amazon

9° Capitan Uncino

Il Capitano Giacomo Uncino

Il caro vecchio Giacomo con il suo scintillante uncino. Vigliacco e capriccioso, viziatissimo dal suo fidato Spugna senza il quale non saprebbe prepararsi nemmeno la cena.

Bugiardo e traditore, perennemente ossessionato da Peter Pan e terrorizzato dal coccodrillo che cerca sempre di mangiarlo dopo aver assaggiato la sua mano.

Anche se non si direbbe vista la sua involontaria comicità, sa essere perfido al punto giusto.

Prima Apparizione: Le Avventure di Peter Pan [1953]

Il DVD del film è disponibile su Amazon

8° Gaston

Gaston cacciatore, donnaiolo e bodybuilder

Bello, forte, aitante ma anche arrogante, vanesio, prepotente ed estremamente maschilista: l’esempio vivente del patriarcato, un bullo coatto di periferia, fomentato dalla lusinghe dei suoi sottoposti in primis dal viscido e vigliacco LeTont. Infido e calcolatore non è propriamente uno stinco di santo, ma di certo non è il più cattivo della lista.

Da non sottovalutare la sua supremazia nelle gare di sputi.

Prima Apparizione: La Bella e la Bestia [1991]

Il DVD del film è disponibile su Amazon

7° Scar

Il Malvagio Scar

Un subdolo manipolatore che per anni ha vissuto nel rancore progettando la vendetta contro il fratello: più bello, più amato, destinato ad essere Re per nascita. E quando pensi di potercela fare ecco che arriva un nipote che ti supera nella linea di successione.

Ma possiamo definirlo veramente cattivo o il suo comportamento è solo parte del cerchio della vita?

Mi sono sempre chiesto: nasce prima il nome Scar o la cicatrice sull’occhio?

Prima Apparizione: Il Re Leone [1994]

Il DVD del film è disponibile su Amazon

6° Ade

Ade, Signore dell'Oltretomba

Impossibile negarlo, è una star. La sua parlantina e il suo sarcasmo sanno conquistare chiunque e fanno passare in secondo piano qualsiasi malefatta vi chiederà di portare a termine. Certo è invidioso del fratello Zeus che lo ha relegato nel regno dei morti, mentre le altre divinità se la spassano su nell’Olimpo ma a parte questo non è proprio un malvagio. Spesso ha dei violenti scatti d’ira ma in un attimo riprende il controllo di se.

Dovendo scegliere qualcuno da invitare a cena per animare la serata la scelta cadrebbe di sicuro su di lui senza pensarci un attimo.

Prima Apparizione: Hercules [1997]



Il DVD del film è disponibile su Amazon

5° Jafar

Jafar e Yago

Assetato di potere e pericoloso, probabilmente è il villain Disney più intelligente e usa la sua conoscenza delle arti magiche per raggiungere i propri obiettivi, senza minimamente preoccuparsi o avere rimorsi per le conseguenze subite da altri che vede solo come pedine da sacrificare. La sua apparente calma non fa che aumentare la soggezione nei confronti degli altri. Veramente un tipo da evitare, a meno che non siate geni con fenomenali poteri cosmici che volete scaricare a qualcun’altro

Prima Apparizione: Aladdin [1992]

Il DVD del film è disponibile su Amazon

4° Ursula

La perfida Ursula

Metà donna, metà polpo, tutta malvagità. Vive nelle profondità marine circondata da murene e dalle vittime dei suoi sortilegi, povere anime disperate che lei ha raggirato con contratti magici. É avida e vanitosa, e approfitta di ogni occasione per vendicarsi del Re Tritone e il popolo delle sirene che la scacciarono anni fa.

Il suo aspetto è stato ispirato dalla drag-queen Divine, e anche la teatralità dei suoi movimenti, compresi i sei tentacoli neri che usa per preparare le sue pozioni. Può esaudire qualsiasi desiderio in cambio della cosa che amate di più, volete fare un patto con lei?

Lasciate perdere, il momento della riscossione sarebbe peggio di una cartella esattoriale di Equitalia

Prima Apparizione: La Sirenetta [1989]

Il DVD del film è disponibile su Amazon

3° Crudelia De Mon

Crudelia De Mon, la shopaholic Disney

Fumatrice accanita, con la pelle tiratissima e tendente a frequenti eccessi d’ira. Eccentrica ed egoista, amante del lusso sfrenato è disposta a tutto pur di avere un capo di fattura unica, ma quanto può essere cattiva una persona che vuole una pelliccia di cuccioli di dalmata? Probabilmente l’unico che potrebbe competere con lei è il Signor Burns e il suo panciotto di busto di gorilla

La nemica numero uno della P.E.T.A. e di tutte le associazioni animaliste del mondo probabilmente affetta da sindrome compulsiva da shopping

Prima Apparizione: La Carica dei cento e uno [1961]

Il DVD del film è disponibile su Amazon

2° Malefica

Malefica prima dell'arrivo di Angelina Jolie

Vanitosa, piena di rancore e come si deduce dal nome malvagia fino al midollo, tanto da sfogare la sua rabbia su di un’innocente bambina in fasce, Malefica è senza dubbio la regina dei Disney Villains. Il colorito verdastro e gli occhi gialli, abbinati al pesante mantello e al copricapo con le lunghe corna sulla testa, l’hanno resa immediatamente l’incubo di ogni bambino, e non dimentichiamoci che può scagliare potenti sortilegi, controllare gli elementi e soprattutto è in grado di trasformarsi in un enorme drago nero che sputa fuoco verde corrosivo.

Basata sulle movenze e le fattezze di Eleanor Audley attrice che prestò la sua figura anche per la caratterizzazione della perfida matrigna di Cenerentola, Malefica è una dei cattivi Disney più amata dai fan di tutte le età.

Prima Apparizione: La Bella Addormentata Nel Bosco [1959]



Il DVD del film è disponibile su Amazon

1° Giudice Claude Frollo

Il più malvagio fra i Villains Disney: Il Giudice Claude Frollo

Giudice parigino crudele, rigido e convinto che ogni sua azione, anche la più meschina, sia parte della volontà divina, persino la pulizia etnica della popolazione gitana o l’infanticidio.

Sadico e lussurioso, pur di possedere la donna che brama è disposto a dar fuoco a tutta Parigi, sempre con la benedizione del Signore s’intende.

Pare che persino Malefica abbia paura di quest’uomo, quindi non può che meritarsi il titolo di vero malvagio e il posto più alto della nostra classifica.

Prima Apparizione: Il Gobbo di Notre Dame [1996]

Il DVD del film è disponibile su Amazon

Menzione Speciale: Yzma

Yzma, impossibile odiarla

Abbiamo voluto inserire uno special fuori classifica, perché diciamolo, Yzma è un personaggio così geniale e divertente che anche volendo non può essere inserito fra i cattivi, nonostante gli svariati tentativi di omicidio per usurpare il trono dell’irritante Imperatore Kuzco.

Attempata, non accetta l’avanzare dell’età, facilmente irritabile e con la passione per i Toy-Boy muscolosi e senza cervello: le manca un SUV bianco per essere una delle tante cougar cittadine che si aggirano nei locali top in orario di aperitivo, in cerca di tronisti da rimorchiare.

Prima Apparizione: Le Follie dell’Imperatore [2000]

Il DVD del film lo prendi per Yzma, ma lo ami per Kronk