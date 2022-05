Il sito ufficiale dell’anime Rent-a-Girlfriend, adattamento dell’omonimo manga di Reiji Miyajima edito in Italia da J-POP, in vista dell’imminente uscita della seconda stagione, che avverrà il 2 luglio, ha pubblicato un nuovissimo trailer personalizzato dedicato a Mami e, proprio come nelle scorse settimane, è stato mostrato anche il suo nuovo character design aggiornato! Vi ricordiamo che la prima stagione è disponibile su Crunchyroll.

Mami protagonista del nuovo trailer di Rent-a-Girlfriend 2

Come chi ha visto la prima stagione saprà Mami è una studentessa dell’Università di Nerima ed è l’ex fidanzata di Kazuya Kinoshita che ha scaricato per uscire con qualcuno di “nuovo”, dando così inizio ad alcuni eventi della serie. In pubblico, Mami sembra essere una persona dolce e amichevole ma, in contrasto con il suo aspetto dolce e accessibile, la ragazza può mostrare un comportamento freddo e spaventoso quando è scontenta. È doppiata da Aoi Yuuki.

Ecco il nuovo character design di Mami:

Qui sotto potete guardare il trailer:

La seconda stagione di Rent-a-Girlfriend

La seconda stagione di Rent-a-Girlfriend vedrà il ritorno del cast e dello staff della prima e sarà diretta da Kazuomi Koga per la TMS Entertainment. Sarà di nuovo diretta da Kazuomi Koga (Rainy Cocoa, Welcome to Rainy Color) alla TMS Entertainment (in collaborazione con Studio Comet). Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka, The Prince of Tennis II) torna a supervisionare gli script della serie. Kanna Hirayama disegna i personaggi e HYADAIN compone la musica. Lo staff che ritorna include anche il direttore del suono Hajime Takakuwa, il direttore artistico Minoru Akiba, la color key artist Fumiko Ishiguro, il direttore della fotografia Shintaro Sakai e l’editor Yumiko Nakaba.

I membri del cast sono Sora Amamiya (Chizuru Mizuhara), Aoi Yuki (Mami Nanami), Nao Toyama (Ruka Sarashina), Rie Takahashi (Sumi Sakurasawa), Shun Horie (Kazuya Kinoshita), Yukari Nozawa (Nagomi Kinoshita), Masayuki Akasaka (Yoshiaki Kibe) e Gakuto Kajiwara (Shun Kuribayashi).

Rent-a-Girlfriend: il manga

Rent-a-Girlfriend (Kanojo, okarishimasu) è stato scritto e disegnato da Reiji Miyajima e serializzato dal 12 luglio 2017 sulle pagine della rivista settimanale Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha e tutt’ora in corso.

In Italia i diritti sono stati acquistati dalla casa editrice J-POP che ne ha iniziato la pubblicazione a partire dal 24 febbraio 2021 e potete acquistare il primo volume su Amazon!